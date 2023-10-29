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5:0 «Арсеналу» создал Нкетиа – хет-триком. И сам отказался от покера: уступил пенальти партнеру

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Микель Артета Микель Артета
Эдвард Нкетиа Эдвард Нкетиа
Футбол Футбол

Мог быть первый со времен Аршавина.

«Арсенал» гонится за «Тоттенхэмом» и не сбавляет: «Шеффилд Юнайтед» просто не заметили – несмотря на травмы лидеров и ротацию Микеля Артеты (оставил Мартина Эдегора в запасе). Крайне уверенная победа – 5:0.

Герой – Нкетиа. Сделал хет-трик и сам отказался от покера

Эдди Нкетиа устроил эту победу. Нападающий. заменивший травмированного Габи Жезуса, сделал хет-трик. В первом тайме дважды разобрался в чужой штрафной.

После перерыва – забил третий фантастическим ударом из-за штрафной. Нкетиа – первый с 2015-го англичанин с хет-триком за «Арсенал» в АПЛ. Предыдущим был Тео Уолкотт.

«Было три очень разных гола, но все они были в стиле Эдди Нкетиа, – похвалил Артета. – Когда забивал первый, он рассчитал пространство и время, чтобы уйти от защитника и проявил хладнокровие в штрафной, при втором мяч быстро приземлялся, и Эдди должен был быстро по нему ударить, третий – это превосходный удар».

Нкетиа вполне мог оформить и первый со времен Андрея Аршавина покер в Премьер-лиге. Но в конце матча отдал пенальти заработавшему 11-метровый Фабиу Виейре. Тот сделал 4:0, а Нкетиа заслужил еще одну похвалу от Артеты.

«Помимо того, что отличный футболист, он невероятный человек, его поведение отличается ото всех остальных, особенно скромность и то, как он заботится о людях. Он отдал мяч Фабиу – это хороший поступок», – сказал тренер «Арсенала».

Пятый мяч добавил защитник Такехиро Томиясу. Лучше всех сориентировался в чужой штрафной после углового.

«Арсенал» преследует лидера. Как и «Тоттенхэм», не проигрывали в АПЛ

Домашняя победа над «Шеффилдом» – 37-я подряд для лондонцев против команд, которые только вышли в АПЛ. Серия продолжается уже 13 лет.

Нкетиа теперь – лучший бомбардир «Арсенала» в сезоне Премьер-лиги. У него уже пять голов. Габи Жезус из-за травмы, полученной в Севилье в Лиге чемпионов, пропустит еще пару недель, так что у Эдди точно будет время в старте еще.

Погоня за «Тоттенхэмом» в самом разгаре. Оба лондонских клуба еще не проигрывали. У «Арсенала» семь побед в десяти матчах, у «шпор» – на одну победу и два очка больше. Снизу поджимают «Ман Сити» и «Ливерпуль».

В ближайший месяц у команды Артеты не самый простой календарь. Впереди «Ньюкасл» и «Брентфорд» в гостях, два лигочемпионских тура против «Севильи» и «Ланса» (оба дома) и приезд «Бернли» – только тут три очка кажутся более простыми.

Арсенал – Шеффилд Юнайтед 5:0 (1:0, 4:0)
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Нкетиа, 2:0 – 50 Нкетиа, 3:0 – 58 Нкетиа, 4:0 – 88, пенальти Фабиу Виейра, 5:0 – 90 Томиясу.
АрсеналРайя, Уайт (Томиясу, 66), Кивер, Салиба, Зинченко, Райс (Эль-Ненни, 89), Хавертц, Смит-Роу (Фабиу Виейра, 73), Мартинелли (Троссард, 66), Сака (Нелсон, 73), Нкетиа.
Шеффилд ЮнайтедФодерингэм, Богл (Болдок, 71), Робинсон, Трасти, Томас, Макати (Флек, 71), Слиман (Осборн, 59), Норвуд, Винисиус, Хамер (Оне, 83), Брюстер (Арчер, 59).
Предупреждения:
Осборн (60), Богл (70), Норвуд (87).

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Фото: East News/GLYN KIRK/AFP; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Alex Pantling

6 комментариев

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Mbest77
Вот что значит уважать легенд!
Отказался от покера в знак уважения к Андрею Сергеевичу )
+21
0
+21
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Бронислав Каминский
Ответ Mbest77
Вот что значит уважать легенд! Отказался от покера в знак уважения к Андрею Сергеевичу )
Позвонили наверное из администрации))
+2
0
+2
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Philip J Fry
Ответ Armen Gevorgyan
как 13 лет? то есть 13 лет подряд выигрывают у новичков? но ведь пару сезонов назад, в первом же туре проиграли тогдашнему новичку Брентфорду 2-0?!
домашняя серия
+1
0
+1
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Armen Gevorgyan
как 13 лет? то есть 13 лет подряд выигрывают у новичков? но ведь пару сезонов назад, в первом же туре проиграли тогдашнему новичку Брентфорду 2-0?!
0
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0
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Алексей Фирстов
Нужно ещё одного напа купить зимой! Арсенал выиграл уверенно на классе! Всех болельщиков Арсенала с победой!
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Антон Казанский
Я дико извиняюсь, но если и дальше будет такой Нкетия, нафига нам в принципе нужен травмат-Жезус?
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