5:0 «Арсеналу» создал Нкетиа – хет-триком. И сам отказался от покера: уступил пенальти партнеру

Мог быть первый со времен Аршавина.

«Арсенал» гонится за «Тоттенхэмом» и не сбавляет: «Шеффилд Юнайтед» просто не заметили – несмотря на травмы лидеров и ротацию Микеля Артеты (оставил Мартина Эдегора в запасе). Крайне уверенная победа – 5:0.

Герой – Нкетиа. Сделал хет-трик и сам отказался от покера

Эдди Нкетиа устроил эту победу. Нападающий. заменивший травмированного Габи Жезуса, сделал хет-трик. В первом тайме дважды разобрался в чужой штрафной.

После перерыва – забил третий фантастическим ударом из-за штрафной. Нкетиа – первый с 2015-го англичанин с хет-триком за «Арсенал» в АПЛ. Предыдущим был Тео Уолкотт.

«Было три очень разных гола, но все они были в стиле Эдди Нкетиа, – похвалил Артета. – Когда забивал первый, он рассчитал пространство и время, чтобы уйти от защитника и проявил хладнокровие в штрафной, при втором мяч быстро приземлялся, и Эдди должен был быстро по нему ударить, третий – это превосходный удар».

Нкетиа вполне мог оформить и первый со времен Андрея Аршавина покер в Премьер-лиге. Но в конце матча отдал пенальти заработавшему 11-метровый Фабиу Виейре. Тот сделал 4:0, а Нкетиа заслужил еще одну похвалу от Артеты.

«Помимо того, что отличный футболист, он невероятный человек, его поведение отличается ото всех остальных, особенно скромность и то, как он заботится о людях. Он отдал мяч Фабиу – это хороший поступок», – сказал тренер «Арсенала».

Пятый мяч добавил защитник Такехиро Томиясу. Лучше всех сориентировался в чужой штрафной после углового.

«Арсенал» преследует лидера. Как и «Тоттенхэм», не проигрывали в АПЛ

Домашняя победа над «Шеффилдом» – 37-я подряд для лондонцев против команд, которые только вышли в АПЛ. Серия продолжается уже 13 лет.

Нкетиа теперь – лучший бомбардир «Арсенала» в сезоне Премьер-лиги. У него уже пять голов. Габи Жезус из-за травмы, полученной в Севилье в Лиге чемпионов, пропустит еще пару недель, так что у Эдди точно будет время в старте еще.

Погоня за «Тоттенхэмом» в самом разгаре. Оба лондонских клуба еще не проигрывали. У «Арсенала» семь побед в десяти матчах, у «шпор» – на одну победу и два очка больше. Снизу поджимают «Ман Сити» и «Ливерпуль».

В ближайший месяц у команды Артеты не самый простой календарь. Впереди «Ньюкасл» и «Брентфорд» в гостях, два лигочемпионских тура против «Севильи» и «Ланса» (оба дома) и приезд «Бернли» – только тут три очка кажутся более простыми.

Фото: East News/GLYN KIRK/AFP; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Alex Pantling