5:0 «Арсеналу» создал Нкетиа – хет-триком. И сам отказался от покера: уступил пенальти партнеру
Мог быть первый со времен Аршавина.
«Арсенал» гонится за «Тоттенхэмом» и не сбавляет: «Шеффилд Юнайтед» просто не заметили – несмотря на травмы лидеров и ротацию Микеля Артеты (оставил Мартина Эдегора в запасе). Крайне уверенная победа – 5:0.
Герой – Нкетиа. Сделал хет-трик и сам отказался от покера
Эдди Нкетиа устроил эту победу. Нападающий. заменивший травмированного Габи Жезуса, сделал хет-трик. В первом тайме дважды разобрался в чужой штрафной.
После перерыва – забил третий фантастическим ударом из-за штрафной. Нкетиа – первый с 2015-го англичанин с хет-триком за «Арсенал» в АПЛ. Предыдущим был Тео Уолкотт.
«Было три очень разных гола, но все они были в стиле Эдди Нкетиа, – похвалил Артета. – Когда забивал первый, он рассчитал пространство и время, чтобы уйти от защитника и проявил хладнокровие в штрафной, при втором мяч быстро приземлялся, и Эдди должен был быстро по нему ударить, третий – это превосходный удар».
Нкетиа вполне мог оформить и первый со времен Андрея Аршавина покер в Премьер-лиге. Но в конце матча отдал пенальти заработавшему 11-метровый Фабиу Виейре. Тот сделал 4:0, а Нкетиа заслужил еще одну похвалу от Артеты.
«Помимо того, что отличный футболист, он невероятный человек, его поведение отличается ото всех остальных, особенно скромность и то, как он заботится о людях. Он отдал мяч Фабиу – это хороший поступок», – сказал тренер «Арсенала».
Пятый мяч добавил защитник Такехиро Томиясу. Лучше всех сориентировался в чужой штрафной после углового.
«Арсенал» преследует лидера. Как и «Тоттенхэм», не проигрывали в АПЛ
Домашняя победа над «Шеффилдом» – 37-я подряд для лондонцев против команд, которые только вышли в АПЛ. Серия продолжается уже 13 лет.
Нкетиа теперь – лучший бомбардир «Арсенала» в сезоне Премьер-лиги. У него уже пять голов. Габи Жезус из-за травмы, полученной в Севилье в Лиге чемпионов, пропустит еще пару недель, так что у Эдди точно будет время в старте еще.
Погоня за «Тоттенхэмом» в самом разгаре. Оба лондонских клуба еще не проигрывали. У «Арсенала» семь побед в десяти матчах, у «шпор» – на одну победу и два очка больше. Снизу поджимают «Ман Сити» и «Ливерпуль».
В ближайший месяц у команды Артеты не самый простой календарь. Впереди «Ньюкасл» и «Брентфорд» в гостях, два лигочемпионских тура против «Севильи» и «Ланса» (оба дома) и приезд «Бернли» – только тут три очка кажутся более простыми.
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 28 Нкетиа, 2:0 – 50 Нкетиа, 3:0 – 58 Нкетиа, 4:0 – 88, пенальти Фабиу Виейра, 5:0 – 90 Томиясу.
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Арсенал –
Райя, Уайт (Томиясу, 66), Кивер, Салиба, Зинченко, Райс (Эль-Ненни, 89), Хавертц, Смит-Роу (Фабиу Виейра, 73), Мартинелли (Троссард, 66), Сака (Нелсон, 73), Нкетиа.
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Шеффилд Юнайтед –
Фодерингэм, Богл (Болдок, 71), Робинсон, Трасти, Томас, Макати (Флек, 71), Слиман (Осборн, 59), Норвуд, Винисиус, Хамер (Оне, 83), Брюстер (Арчер, 59).
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Фото: East News/GLYN KIRK/AFP; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Alex Pantling
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