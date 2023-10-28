Стюард отобрал у ребенка плакат с просьбой о футболке – он даже плакал. Но все же хэппи-энд!

В Нидерландах есть запрет.

Деталь матча Лиги конференций, которую вы наверняка пропустил: «Астон Вилла» на выезде разгромила АЗ (4:1), а юный болельщик англичан на стадионе пережил и горе, и счастье.

У юного фаната отобрали баннер с просьбой о футболке – он плакал. Но получил даже больше, чем просил!

Оказывается, в Нидерландах запрещено приносить баннеры с просьбой подарить футболку. Мальчик наверняка о таком не знал и принес такой баннер на французском – с обращением к Муссе Диаби.

Вышло стильно и красиво.

Но стюардам до этого искусства не было никакого дела – один из них конфисковал баннер.

Но нашелся и человек, который утешал парня. Принесли ему напиток.

Добрый поступок, но баннер было не вернуть.

Daily Mail связался с АЗ – клуб заявил, что стюард поступил в полном соответствии с правилами.

Но дальше порадовали мальчишку и голландцы, и сам Диаби. Стюард позволил игроку сфотографироваться с фанатом и подарить ему футболку.

В общем, история закончилась по-доброму. Выезд этот парень точно не забудет.

А откуда вообще запрет на такие плакаты? Оказывается, это уже мини-тренд

А запрет на такие плакаты распространился в Нидерландах за последние пару лет. Например, «Аякс» еще летом 2022-го перед Суперкубком с ПСВ установил такое правило: объяснили давлением на игроков. Клуб из Эйндховена попросил своих болельщиков о том же.

В феврале так же поступила пражская «Славия», когда заметила на стадионе организованную группу, которая использовала детей для сбора футболок, чтобы потом их продать. Клуб организовал турнир для ребят до 15 лет – и футболку с автографами получил победитель. В Дании перед сезоном-2023/24 такие баннеры своим фанатам запретил «Копенгаген».

В мае 2022-го Le Parisien поделился историей о том, как во Франции один из футбольных фанатов примерно 40 лет использовал детей, чтобы получать бесплатных футболок, приписывая разные болезни – то лейкемию, то проблемы с сердцем, и связывался более чем с 20 клубами в стране.

Пока запрет на баннеры не распространен на всю Европу, но отдельные очаги уже возникают. Станет ли это правило массовым?

Фото: twitter.com/AVFCOfficial