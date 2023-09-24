11 комментариев

Теперь получили от «Виллы» Эмери.

«Челси» снова проиграл – теперь 0:1 от «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Падение продолжается. Старт Маурисио Почеттино в АПЛ пока совсем грустный: это третье поражение за шесть игр, «Челси» не может выиграть уже три матча подряд.

Единственная победа – над скромным «Лутоном», который плетется на дне.

Маурисио пока не психует, но 14-е место после шести туров настораживает:

«Я не разочарован, потому что считаю, что команда играет хорошо. Переживаю только из-за того, что считаю, что есть команды, которые с куда меньшего числа шансов забили больше. И это плохо. Наши игроки заслужили большего. Мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или Премьер-лигу. Мы должны принять, что у нас проект. Идея. Но со временем мы построим что-то на будущее».

Что происходит? Реализация плохая, новички пока не заиграли

Причин – букет.

● «Челси» очень мало забивает: всего пять мячей в шести матчах, у одного Эрлинга Холанда больше – восемь. Хотя создает команда Почеттино достаточно: у «Челси» уже 15 запоротых «больших шансов» — столько же создал только «Брентфорд», но забил девять. «Ньюкасл» в этом туре забил восемь «Шеффилду» – за один матч!

● Почеттино мешают травмы: пока недоступны Кристофер Нкунку, Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа, Бенуа Бадьяшиль, Чуквунонсо Мадуэке, Карни Чуквуэмека и Трево Чалоба. В матче с «Виллой» еще и удалился Мало Гюсто. Минус девять игроков – это много даже для «Челси».

«Дело не в том, кто работает в медицинском департаменте, – защищает клубных медиков Почеттино. – У нас есть хорошие специалисты. Это просто невезение. Бывают травмы, которые случаются раз за один-два сезона, но они произошли с «Челси» сейчас. Мы не в силах это контролировать».

● Новички никак не могут адаптироваться: ни Мойсес Кайседо, ни Николас Джексон пока не набрали форму. Особенно грустно из-за Михаила Мудрика: украинец отыграл уже 20 матчей в АПЛ, но у него ни одного гола, только два ассиста.

«Мудрик становится лучше. Ему еще нужно научиться играть в АПЛ. Она очень скоростная. Ему нужно лучше понимать игру, стараться чаще взаимодействовать с командой. Мы должны предоставить ему время и средства для прогресса».

Но есть ли время после такого старта?

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield