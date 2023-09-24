11 комментариев

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Трагедия «Челси» – уже 14-е место. Какая же плохая реализация

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Теперь получили от «Виллы» Эмери.

«Челси» снова проиграл – теперь 0:1 от «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Падение продолжается. Старт Маурисио Почеттино в АПЛ пока совсем грустный: это третье поражение за шесть игр, «Челси» не может выиграть уже три матча подряд.

Единственная победа – над скромным «Лутоном», который плетется на дне.

Маурисио пока не психует, но 14-е место после шести туров настораживает:

«Я не разочарован, потому что считаю, что команда играет хорошо. Переживаю только из-за того, что считаю, что есть команды, которые с куда меньшего числа шансов забили больше. И это плохо. Наши игроки заслужили большего. Мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или Премьер-лигу. Мы должны принять, что у нас проект. Идея. Но со временем мы построим что-то на будущее».

Что происходит? Реализация плохая, новички пока не заиграли

Причин – букет.

● «Челси» очень мало забивает: всего пять мячей в шести матчах, у одного Эрлинга Холанда больше – восемь. Хотя создает команда Почеттино достаточно: у «Челси» уже 15 запоротых «больших шансов» — столько же создал только «Брентфорд», но забил девять. «Ньюкасл» в этом туре забил восемь «Шеффилду» – за один матч!

● Почеттино мешают травмы: пока недоступны Кристофер Нкунку, Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа, Бенуа Бадьяшиль, Чуквунонсо Мадуэке, Карни Чуквуэмека и Трево Чалоба. В матче с «Виллой» еще и удалился Мало Гюсто. Минус девять игроков – это много даже для «Челси».

«Дело не в том, кто работает в медицинском департаменте, – защищает клубных медиков Почеттино. – У нас есть хорошие специалисты. Это просто невезение. Бывают травмы, которые случаются раз за один-два сезона, но они произошли с «Челси» сейчас. Мы не в силах это контролировать».

● Новички никак не могут адаптироваться: ни Мойсес Кайседо, ни Николас Джексон пока не набрали форму. Особенно грустно из-за Михаила Мудрика: украинец отыграл уже 20 матчей в АПЛ, но у него ни одного гола, только два ассиста.

«Мудрик становится лучше. Ему еще нужно научиться играть в АПЛ. Она очень скоростная. Ему нужно лучше понимать игру, стараться чаще взаимодействовать с командой. Мы должны предоставить ему время и средства для прогресса».

Но есть ли время после такого старта?

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

11 комментариев

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Johnie
Болельщики Челси с теплом вспоминают Абрамовича с Грановской
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Wagner
Сегодня и Палмер ошибался в простых ситуациях. Попал в Челси - деградировал.
Следующий матч с Брайтоном. Какие прогнозы?
Хреновые. Но с другой стороны, а зачем нам кубок.
А потом 2 октября Фулхэм. На выезде. Проиграем нас могут обойти три команды:
Эвертон принимает Лутон, тут всё ясно;
Вулверхэмтон принимает Сити, тут тоже всё ясно, этот нас не обьойдёт;
Борнмут принимает Арсенал, и тут ясно.
Но Эвертон почти гарантировано возьмёт три очка и сместит нас с 14 места.
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Александр Попов
Не нагнетайте. Трагедия - это когда люди умирают. А здесь просто следствие ошибок.
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stpn1503
Почеттино создал финалиста ЛЧ из вечного середняка Лиги, с Челси тоже получится, если, конечно трансферы перестанут определяться рандомайзером.
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Тралл из Питера
Похоже, Поттера и Лэмпарда рано списали, видимо, дело не только в них. Столько денег потратить и так бездарно сливаться надо уметь. Надеюсь, дальше будет лучше
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Kubinec_
американцы с двух ног влетели в европейский футбол и облажались (как неожиданно)
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Aristokrat_13
Мудрик сегодня играл неплохо, но вот Джексон это ужас, я думал хуже Мораты пороть моменты никто не будет. А Стерлинг законченный эгоист
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Дзмітрый Фарботка
Четыре пассажира АПЛ на сегодня:
Лутон, Шеффилд, Бернли, Челси
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aceyourfriendbro
Ответ stpn1503
Почеттино создал финалиста ЛЧ из вечного середняка Лиги, с Челси тоже получится, если, конечно трансферы перестанут определяться рандомайзером.
Получится, если Маурисио дадут время и относительную свободу выбора, пока ни того, ни другого, кажется, не предвидится
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JohnnyMulka
Ответ stpn1503
Почеттино создал финалиста ЛЧ из вечного середняка Лиги, с Челси тоже получится, если, конечно трансферы перестанут определяться рандомайзером.
Если вы про Саутгемптон - он в финал ЛЧ не выходил
Если вы про ТТХ, то он никогда не был вечным середняком, да не выигрывал турниры, но уж точно не середняк
Если вы про ПСЖ - то тут обратная история
Он из финалиста ЛЧ сделал середняка по игре
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