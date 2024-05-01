«Боруссия» обыграла «ПСЖ» – одним пасом, чудесной дугой! Это шаг в финал ЛЧ?

Нико Шлоттербек – создатель.

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «ПСЖ» первый полуфинал Лиги чемпионов – 1:0 дома. Есть небольшое, но преимущество перед ответным парижским матчем через неделю.

Второй день подряд восхищаемся передачами под выход один на один: во вторник блистал Тони Кроос , а теперь – центральный защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек.

Какую идеальную траекторию он нашел против «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ! Мечта.

Пас на зависть! Дал Фюллькругу пространство и время для гола

«Боруссия» и так смотрелась в домашнем матче четче парижан, но гол создала почти из ничего.

Шлоттербек вроде бы возился в центре поля против прессинга, но вдруг поднял голову и запустил эту дугу к чужой штрафной со своей половины поля.

Никлас Фюллькруг стартовал вовремя, избежал офсайда и поэтому получил достаточно времени на обработку без помех. Трудную, но не сверхъестественно.

Форвард опустил мяч на землю, вошел в штрафную и пробил мимо Джанлуиджи Доннаруммы.

В этом эпизоде еще и Люка Эрнандес травмировался: пытался помешать Фюллькругу пробить, но напоролся на его ногу – пришлось менять.

У Фюллькруга вообще прекрасный сезон: это третий гол в Лиге чемпионов при трех ассистах на более ранних стадиях. 31-летний форвард теперь всего третий игрок «Боруссии» с 3+3 за один сезон турнира. До этого, уточняет Opta, получалось только у Стефана Шапюиза (3+3 в сезоне-1996/97) и Томаша Росицкого (3+4 в сезоне-2002/03).

А еще он стал самым возрастным игроком с голом в полуфинале ЛЧ в дебютном сезоне почти за 30 лет – с сезона-1995/96, когда забивал Джанлука Виалли забивал за «Ювентус».

Фюллькруг не использовал еще несколько классных моментов, «ПСЖ» отрезками тоже наседал – во втором тайме, например, дважды за атаку попал в штанги, причем со внутренней стороны, мяч отскакивал недалеко от линии, но парижане так и не забили, а гол форварда «Боруссии» остался единственным.

«Дортмунд» движется к финалу – такому же, как в 2013-м. «ПСЖ» подальше от квадрупла

Главное после такого результата.

● «Боруссия» выиграла первый полуфинал ЛЧ – как и в сезоне-2012/13, когда доходила до финала. Тогда побеждали «Реал» крупно – 4:1, так что ответные 0:2 не вредили. Кстати, как и в тот раз, возможен финал «Боруссия» – «Бавария», 11 лет назад мюнхенцы забрали трофей благодаря 2:1 в финале.

● «Дортмунд» сравнялся по очным победам с «Парижем»: теперь по две, еще три раза сыграли вничью. На групповом этапе этого розыгрыша «ПСЖ» дома выиграл 2:0. Матч в Дортмунде закончили 1:1. Но в плей-офф немцы результат улучшили.

● «ПСЖ» чуть отдалился от квадрупла . Команда уже выиграла чемпионат и Суперкубок Франции, остались Кубок и ЛЧ. «Дортмунд», кстати, только пятый в чемпионате Германии, Лига чемпионов – шанс все исправить.

Шлоттербек хорош в атаке. Забросы – его фишка

Нико хоть и центральный защитник, регулярно впечатляет атакующими ходами.

Например, после апрельской игры против «Гладбаха» (1:2) мы выделяли , что немец брал не только надежностью в оборонительных действиях, но и шикарно забрасывал из глубины на открывающегося за спины защитникам Марселя Забитцера. Это напрямую сработало в эпизоде с первым голом «Боруссии».

Шлоттербек добавил к забросам заработанный пенальти и несколько запоминающихся рейдов с позиции ЦЗ ближе к штрафной соперника. Его не могли остановить защитники «Гладбаха», Нико совершал такие проходы даже, когда «Дортмунд» был в меньшинстве.

Вадим Лукомский хвалил Шлоттербека сразу после перехода в «Боруссию»: «Современный центральный защитник – с проходами в атаку и явной склонностью к игре ближе к левому краю. Эту узкую роль он может закрыть на выдающемся уровне. Имеет опыт игры и в паре, и в тройке – его прежний клуб «Фрайбург» переключался между формациями».

Кстати, у Шлоттербека уже два гола и четыре ассиста в этом сезоне. Нико отдавал передачу в том числе на победный гол в группе ЛЧ «Ньюкаслу» (1:0).

Теперь – гораздо более важные 1:0, аж в полуфинале Лиги чемпионов! Верите, что это шаг в лондонский финал?

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Фото: IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, IMAGO/nordphoto GmbH / Christia/Global Look Press ; East News /FRANCK FIFE / AFP