12 комментариев

У Сона – дубль.

Букайо Сака и Джеймс Мэддисон были в центре внимания лондонского дерби.

Хоть в итоговых 2:2 «Арсенала» с «Тоттенхэмом» из них есть только гол Сака, у Мэддисона – два ассиста, а между ничи забавный личный сюжет.

Сака отпраздновал гол в стиле Мэддисона. Уже не первый раз

«Арсенал» забил на 26-й минуте: удар Сака пытался заблокировать Кристиан Ромеро, но мяч отрикошетил в ворота. АПЛ записала как автогол защитника «Тоттенхэма».

Сака отпраздновал в дартс-стиле: как будто бросил дротик.

И это отсыл. Главный любитель дартса в АПЛ – точно Джеймс Мэддисон. Он придумал эти празднования еще в «Лестере».

А уже в «Тоттенхэме» в этом сезоне отмечал так мячи «Борнмуту» и «Бернли».

А Сака уже заимствовал празднования – в январе отмечал как Маркус Рэшфорд в матче с «МЮ».

Уже после гола манкунианца, особенно дерзко.

«Арсенал» тогда выиграл 3:2, победным был поздний гол Эдди Нкетиа.

Мэддисон отомстил. Перед голевым пасом обыграл как раз Сака

Через 16 минут сравнял Сон Хын Мин, замкнул прострел Мэддисона. Но важнее, что было перед.

В затяжной атаке «Тоттенхэма» Джеймс принял мяч рядом с Сака и попытался уйти от него.

Со второй попытки получилось!

Прострел – и Сон в касание реализовал.

Жаркую ничью принес Сон – дублем. Как же он любит это дерби!

Во втором тайме Сака забил пенальти за игру рукой Ромеро. А уже в следующей атаке Мэддисон аккуратно вывел Сона почти один на один с вратарем – 2:2.

Ромеро, Сака, Мэддисон и Сон выдали своеобразные дубли: у Ромеро автогол и привезенный пенальти, Сака спровоцировал автогол и забил сам, у Мэддисона два ассиста, у Сона – дубль.

У корейца теперь семь мячей в этом дерби – на два больше, чем у Тьерри Анри, Гарета Бэйла или Робина ван Перси.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling