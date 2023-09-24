12 комментариев

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Месть дня: Сака украл празднование Мэддисона, Джеймс обыграл его перед ассистом. Жаркое дерби «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

Арсенал Арсенал
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Букайо Сака Букайо Сака
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Футбол Футбол

У Сона – дубль.

Букайо Сака и Джеймс Мэддисон были в центре внимания лондонского дерби.

Хоть в итоговых 2:2 «Арсенала» с «Тоттенхэмом» из них есть только гол Сака, у Мэддисона – два ассиста, а между ничи забавный личный сюжет.

Сака отпраздновал гол в стиле Мэддисона. Уже не первый раз

«Арсенал» забил на 26-й минуте: удар Сака пытался заблокировать Кристиан Ромеро, но мяч отрикошетил в ворота. АПЛ записала как автогол защитника «Тоттенхэма».

Сака отпраздновал в дартс-стиле: как будто бросил дротик.

И это отсыл. Главный любитель дартса в АПЛ – точно Джеймс Мэддисон. Он придумал эти празднования еще в «Лестере».

А уже в «Тоттенхэме» в этом сезоне отмечал так мячи «Борнмуту» и «Бернли».

А Сака уже заимствовал празднования – в январе отмечал как Маркус Рэшфорд в матче с «МЮ».

Уже после гола манкунианца, особенно дерзко.

«Арсенал» тогда выиграл 3:2, победным был поздний гол Эдди Нкетиа.

Мэддисон отомстил. Перед голевым пасом обыграл как раз Сака

Через 16 минут сравнял Сон Хын Мин, замкнул прострел Мэддисона. Но важнее, что было перед.

В затяжной атаке «Тоттенхэма» Джеймс принял мяч рядом с Сака и попытался уйти от него.

Со второй попытки получилось!

Прострел – и Сон в касание реализовал.

Жаркую ничью принес Сон – дублем. Как же он любит это дерби!

Во втором тайме Сака забил пенальти за игру рукой Ромеро. А уже в следующей атаке Мэддисон аккуратно вывел Сона почти один на один с вратарем – 2:2.

Ромеро, Сака, Мэддисон и Сон выдали своеобразные дубли: у Ромеро автогол и привезенный пенальти, Сака спровоцировал автогол и забил сам, у Мэддисона два ассиста, у Сона – дубль.

У корейца теперь семь мячей в этом дерби – на два больше, чем у Тьерри Анри, Гарета Бэйла или Робина ван Перси.

Арсенал – Тоттенхэм 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 26, автогол Ромеро, 1:1 – 42 Сон Хын Мин, 2:1 – 54, пенальти Сака, 2:2 – 55 Сон Хын Мин.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 46), Фабиу Виейра (Хавертц, 46), Сака (Смит-Роу, 90), Габриэл Жезус (Нелсон, 77), Нкетиа.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Мэддисон (Хейбьерг, 78), Биссума, Кулусевски, Сарр, Сон Хын Мин (Ришарлисон, 79), Джонсон (Соломон, 63).
Предупреждения:
Эдегор (15), Удоджи (15), Сарр (45), Биссума (45), Хавертц (57), Нкетиа (67), Ромеро (75).

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling

12 комментариев

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Meh
Черный украл...
неудивительно
+16
-6
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Диван Диваныч
Лондон сегодня ни красный, ни белый и ни синий, получается.
+5
0
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werowolf-gears
Ответ artman
Болею за ТТХ 16 лет, максимально уважаю Саку, радуюсь за него во время матчей Англии, но... Как можно быть настолько мерзким, чтобы своими празднованиями издеваться над своими же партнёрами по сборной Англии? Детский сад и просто хамство. Чудесно, что именно его Мэддс унизил при первом голе ТТХ
А за что его собственно уважать?
+5
-1
+4
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kickass
Надеюсь, Артета не будет менять кипера в следующем туре?
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Диван Диваныч
Лондон сегодня ни красный, ни белый и ни синий, получается.
А красно-сине-белый?
+1
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arspurs9
Ответ Диван Диваныч
Лондон сегодня ни красный, ни белый и ни синий, получается.
Красно-белый, Спартак и туда добрался)
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arspurs9
Ответ artman
Болею за ТТХ 16 лет, максимально уважаю Саку, радуюсь за него во время матчей Англии, но... Как можно быть настолько мерзким, чтобы своими празднованиями издеваться над своими же партнёрами по сборной Англии? Детский сад и просто хамство. Чудесно, что именно его Мэддс унизил при первом голе ТТХ
Не думаю, что там основной целью было унижение Джеймса. Банальная спортивная издевка, ничего страшного.
+2
-1
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GC oK
Это тот самый, который очень горько и с визгом рыдал из-за косоногого пенальти в ворота Италии?
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Redhead One
Илюха подтянул штаны
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Yuri Popov
Штаны подтянул?
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Оригинальный Ник
Ответ Алексѣй Пестовъ
А красно-сине-белый?
Бело-сине-красный. Лондон наш!
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