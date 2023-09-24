12 комментариев

Месть дня: Сака украл празднование Мэддисона, Джеймс обыграл его перед ассистом. Жаркое дерби «Арсенала» с «Тоттенхэмом»
У Сона – дубль.
Букайо Сака и Джеймс Мэддисон были в центре внимания лондонского дерби.
Хоть в итоговых 2:2 «Арсенала» с «Тоттенхэмом» из них есть только гол Сака, у Мэддисона – два ассиста, а между ничи забавный личный сюжет.
Сака отпраздновал гол в стиле Мэддисона. Уже не первый раз
«Арсенал» забил на 26-й минуте: удар Сака пытался заблокировать Кристиан Ромеро, но мяч отрикошетил в ворота. АПЛ записала как автогол защитника «Тоттенхэма».
Сака отпраздновал в дартс-стиле: как будто бросил дротик.
И это отсыл. Главный любитель дартса в АПЛ – точно Джеймс Мэддисон. Он придумал эти празднования еще в «Лестере».
А уже в «Тоттенхэме» в этом сезоне отмечал так мячи «Борнмуту» и «Бернли».
А Сака уже заимствовал празднования – в январе отмечал как Маркус Рэшфорд в матче с «МЮ».
Уже после гола манкунианца, особенно дерзко.
Мэддисон отомстил. Перед голевым пасом обыграл как раз Сака
Через 16 минут сравнял Сон Хын Мин, замкнул прострел Мэддисона. Но важнее, что было перед.
В затяжной атаке «Тоттенхэма» Джеймс принял мяч рядом с Сака и попытался уйти от него.
Со второй попытки получилось!
Прострел – и Сон в касание реализовал.
Жаркую ничью принес Сон – дублем. Как же он любит это дерби!
Во втором тайме Сака забил пенальти за игру рукой Ромеро. А уже в следующей атаке Мэддисон аккуратно вывел Сона почти один на один с вратарем – 2:2.
Ромеро, Сака, Мэддисон и Сон выдали своеобразные дубли: у Ромеро автогол и привезенный пенальти, Сака спровоцировал автогол и забил сам, у Мэддисона два ассиста, у Сона – дубль.
У корейца теперь семь мячей в этом дерби – на два больше, чем у Тьерри Анри, Гарета Бэйла или Робина ван Перси.
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 26, автогол Ромеро, 1:1 – 42 Сон Хын Мин, 2:1 – 54, пенальти Сака, 2:2 – 55 Сон Хын Мин.
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 46), Фабиу Виейра (Хавертц, 46), Сака (Смит-Роу, 90), Габриэл Жезус (Нелсон, 77), Нкетиа.
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Мэддисон (Хейбьерг, 78), Биссума, Кулусевски, Сарр, Сон Хын Мин (Ришарлисон, 79), Джонсон (Соломон, 63).
Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling
неудивительно