Новый разгром от «Шанхая» Слуцкого! 4:0, доминирование в Китае продолжается

Без шансов.

4:0 – новый разгром от «Шанхая» Слуцкого, теперь уничтожен «Чжэцзян Профешнл». Было просто.

«Шанхай» был хорош до удаления. И после удаления тоже!

«Шанхай» задавил с первых минут, но счет открыл лишь на 42-й: неудачная подача в штрафную, на подборе оказался полузащитник Ибраим Амаду – мощно зарядил из-за штрафной. Кипер Дун Чуньюй не среагировал.

Еще перед перерывом команда Слуцкого забила второй: Сефас Малеле реализовал пенальти.

Во втором тайме интрига вроде бы могла появиться: на 64-й минуте вторую желтую получил все тот же Малеле при странных обстоятельствах. Главный арбитр Кун Ай дал ему желтую за легкую откидку мячу.

И это лишь начало кошмарного отрезка: за десять минут два раза не забили в пустые, еще и травма Жоау Тейшейры – одного из лидеров. Ох!

«Чжэцзян» пошел в атаку, но почти ничего не успел. Уже через восемь минут красная настигла и их – удалили защитника Юэ Сина, тоже вторая желтая за откидку.

В равных составах «Шанхай» снова доминировал: на 79-й минуте очередной гол забил форвард Андре Луис, ассист отдал Ван Хайцзянь. Уже в добавленное время Луис оформил дубль, в этот раз с паса Се Пэнфэя.

4:0 – очередной мощный триумф Леонида Слуцкого в Китае. По xG разгром тоже справедливый: 3,92 против 0,29.

Слуцкий разрывает чемпионат Китая

«Шанхай» до сих пор не проигрывает под руководством российского тренера. Восемь побед и две ничьих в 10 турах. Прибавим еще победу в Суперкубке Китая.

● Обновление самой длинной беспроигрышной серии в истории клуба – уже 11 матчей!

● 19 ударов за матч с «Чжэцзяном» – тоже рекорд в этом сезоне.

● Продолжает зажигать Андре Луис: девять голов, лучший бомбардир чемпионата наравне с У Лэй из «Шанхай Порт». Плюс у Луиса еще четыре ассиста.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого в прямом эфире на Спортсе – 11 мая с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 по мск. Приглашаем!

Фото: weibo.cn/shanghai