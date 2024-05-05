Хет-трик Криша – третий за пять недель! И 66-й в карьере

Но самый важный матч еще впереди.

«Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии прошелся по середняку «Аль-Вахде» – 6:0. Половину голов наколотил Криштиану Роналду.

У Криша уже 32 гола за сезон!

Открыл счет на пятой минуте, поймав мяч, который неудачно ввел в игру вратарь. Принял, подработал – и зарядил в дальний.

Через семь минут оформил дубль – высоко выпрыгнул и точно ударил головой.

А второй тайм начал с оформления хет-трика – реализовал выход один на один.

Хет-трик за 47 минут.

👏 Роналду заменился на 79-й и уже со скамейки наблюдал за последним голом команды. Этот матч помог ему оформить уже 66-й хет-трик в карьере, а заодно улучшить и без того мощную результативность за сезон – 32+10 в 27 матчах. В предыдущем он провел 16 игр с 14+2.

👏 Кстати, 32 гола в чемпионате Роналду забил впервые с сезона-2015/16 – тогда в «Реале» он отличился 35 раз в Ла Лиге.

👏 В пяти последних играх Роналду сделал сразу три хет-трика. В конце марта за 23 минуты оформил три гола «Аль-Таи», а через несколько дней помог разгромить «Абху» 8:0, забив трижды за 31 минуту.

👏 С начала 2024-го Роналду сыграл за клуб 13 матчей – забил в девяти из них, всего вышло 15 голов.

«Аль-Наср» развлекается в чемпионате и очень ждет конца мая

Турнирного значения эта игра не имела: «Аль-Наср» уже не лишится второго места и только теоретически может занять первое – если выиграет оставшиеся четыре матча, а лидирующий «Аль-Хилаль» в пяти играх наберет не больше двух очков. Тот самый «Аль-Хилаль» с 27 победами в 29 играх.

Дальше «Аль-Наср» сыграет в гостях с борющимися за выживание «Аль-Охдудом» и «Аль-Риядом», а дома его ждут принципиальные игры против «Аль-Хилаля» и «Аль-Иттихада».

Фактически важнейший матч в сезоне для «Аль-Насра» – финал Кубка Саудовской Аравии 31 мая. Соперник – «Аль-Хилаль».

Перед Роналду две задачи. Первая: выиграть с «Аль-Насром» дебютный внутренний трофей, что можно сделать в финале Кубка. Вторая: аккуратно подойти к своему шестому чемпионату Европы, на который его, конечно же, возьмет Роберто Мартинес.

Осталось пять матчей. Более интенсивной будет последняя неделя в Саудовской Аравии, где предстоит сыграть трижды за девять дней. С другой стороны, в чемпионате Роналду можно поберечь.

После 31 мая у Криша – сборная Португалии. До 7 июня назовут заявку, 14-го – старт турнира, а 18-го – первая игра против Чехии.

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Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh