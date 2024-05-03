Суперсерия «Байера» в силе, гол конкурентов Миранчука, «Виллу» хет-триком приложил экс-любитель. Главное в полуфиналах ЛЕ и ЛК

«Фиорентина» идет во второй финал подряд.

Четыре первых полуфинала разом сыграли в Лиге Европы и Лиге конференций.

Только главное, что вам нужно знать.

«Байер по-прежнему идеален. Остался шаг до финала ЛЕ, три – до требла

Банду Хаби Алонсо не пугает даже горячий «Стадио Олимпико»: римляне пытались влиять шумом и дымом, Ромелу Лукаку давил силой и бил головой в перекладину, но «Байер» все равно нашел возможность для вот такого выхода втроем на одного.

Для этого Алекс Гримальдо (№20) прямо у чужой штрафной вырвал мяч у Рика Карсдорпа (лежит лицом в землю), а дальше сделал ассист на Флориана Виртца.

Первая встреча молодого тренера Хаби Алонсо с еще более молодым главным тренером Даниэле де Росси получилась яркой. Перед игрой они обменивались комплиментами, испанец даже сказал, что они с Де Росси были бы отличными партнерами по команде.

Итальянец не помешал продлить серию без поражений: это 39-я победа в сезоне, в сумме с восемью ничьими уже 47 игр суммарно. «Рома» очень быстро выдохлась против таких скоростей.

Что еще важнее в турнирном смысле, есть преимущество перед домашним ответным матчем, то есть занесенная нога в финал. Итого «Байеру» осталось три шага до требла: закончить дела с «Ромой» и выиграть два решающих матча – в ЛЕ и Кубке Германии.

«Аталанта» без Миранчука: ничья в Марселе. Гол сделали конкуренты Алексея

Другие итальянцы эффективнее: «Аталанта» увезла 1:1 от «Марселя». Забили первыми, быстро позволили сравнять.

Пока Алексей Миранчук в запасе, сверкают Тен Копмейнерс и Джанлука Скамакка. На 11-й минуте расчертили шикарную геометрию: Тен пролез в центр, выкатил партнеру сквозь всю защиту «Марселя». Скамакка принял мяч, зарядил в дальний угол – очень легко.

Скамакка – один из спонсоров разгрома «Ливерпуля», у него был дубль на «Энфилде», хотя по сезону чаще сверкает именно Копмейнерс. Цифры Тена впечатляют – 16+7 во всех турнирах, один из самых результативных полузащитников в топ-лигах.

Неудивительно, что голландцем за следят топы: «МЮ», «Челси», писали об интересе «Ливерпуля», якобы трансфер Тена – одно из требований нового тренера Арне Слота. Но чаще всего Копмейнерса связывают с «Ювентусом», который не против включить в сделку защитника Дина Хейсена.

Сам Тен тоже намерен уйти: «Уже рассказал «Аталанте», что летом хотел бы покинуть клуб. Мы обсуждаем возможности», – не скрывал игрок в интервью The Telegraaf. Голы в полуфинале ЛЕ добавят интереса. И потенциальной свободы Миранчуку, если останется он сам.

«Вилла» получила в ЛК-шоу – 2:4 с хет-триком неизвестного марокканца. Магия Мендилибара сильнее чудес Эмери?

«Астон Вилла» выглядела фаворитом Лиги конференций: самая статусная, с Унаи Эмери как спецом по кубковым походам. До того, как встретилась с действующим победителем Лиги Европы. Это не «Олимпиакос» в целом, а лично тренер греков Хосе Луис Мендилибар. Он выигрывал год назад с кризисной «Севильей», плохо начал этот сезон в Испании, был уволен, но подхватил «Оли» и теперь идет к трофею уже с ним.

Хет-трик у форварда Аюба Эль-Кааби. Это воспитанник марокканской «Касабланки», до 24 лет он играл за любителей, а в 2018-м пролез в местный «Беркан». Хотя и там Аюб не задержался: принял первое предложение из Китая, поехал на заработки в «Хэбэй», но через год вернулся Марокко.

Эль-Кааби признается: не смог прижиться в Китае, так и не понял местный менталитет, да и денег вскоре стало меньше. Аюба забрал «Видад», там форвард отыграл два года, чтобы летом 2021-го снова уехать зарабатывать – в турецкий «Хатайспор». Через два года Эль-Кааби вообще оказался в катарском «Аль-Садде».

Тактика Аюба – контракт на год-два, чтобы можно было легко потом уйти. Клубы не против. Этим летом Эль-Кааби тоже стал свободным агентом, за ним пришел «Олимпиакос». Этот сезон марокканец проводит шикарно: 30 голов во всех турнирах, в том числе восемь в Лиге конференций. Лучший бомбардир турнира, наравне с Эраном Захави. Но тот с «Маккаби» уже вылетел. Выбил его, кстати, именно «Олимпиакос».

А антигерой матча – Дуглас Луис. В начале второго тайма он привез пенальти, когда сыграл рукой, чтобы марокканец сделал хет-трик. А на 84-й минуте пробил мимо с пенальти.

Все это с трибуны смотрел принц Уильям, давний болельщик «Виллы». Выросли риски, что ему будет интересно ехать в Афины на финал.

«Фиорентина» вырвала победу: 3:2 в самом-самом конце. Идут во второй финал ЛК подряд

Двух голов за первый тайм «Фиорентине» чуть не оказалось мало для победы над «Брюгге». На первый мяч ответили почти сразу с пенальти, а на гол Андреа Белотти – ближе к середине второго тайма.

Сравнивал второй раз 22-летний бразильский форвард Игор Тиаго, он только летом пришел из «Лудогорца», а уже забил 29-й мяч в сезоне – за 51 игру, но все же впечатляет. Учитывая, как «Брюгге» развивает и продает – вполне вероятно, увидим его скоро повыше бельгийского клуба.

Но итальянцы вырвали победу в добавленное время.

«Фиорентина», кстати, идет на второй финал Лиги конференций подряд – год назад прошли «Базель», а в решающем матче проиграли «Вест Хэму». Наверняка перед первыми полуфиналами думали про новых англичан, теперь не хуже шансы «Олимпиакоса». Тренер Винченцо Итальяно уходит в конце сезона – последний шанс зацепить тут трофей.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press ; East News /Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu via AFP