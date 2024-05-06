Мостовой о 0:0 «Спартака»: «Главное — не проиграли. А для «Пари НН» любое очко — это победа»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Пари НН Футбол

Александр Мостовой оценил ничью «Спартака» с «Пари НН» (0:0) в Мир РПЛ.

«Спартак» владел преимуществом в этом матче. Думал, что они победят с минимальным счетом, но не получилось. Главное — не проиграли, при Слишковиче еще ни разу не потерпели поражения.

А для «Пари НН» любое очко — это победа. Команды из низшей части турнирной таблицы цепляются за очки в каждом матче. Тем более что игр в РПЛ осталось немного», — сказал бывший игрок «Спартака».

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3 комментария
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и ни слова про золотое очко?
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Быстров: любое очко - это победа!
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Мостовой о 0:0 Спартака: Главное - не проиграли. А Абаскаль вообще в футбол играл? Чеканить умеет? Походка не футбольная!
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