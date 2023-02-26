15 комментариев

Триллер на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» с «Атлетико» выдали очередное захватывающе дерби с огненной развязкой – 1:1. Оба гола забили в концовке.

Симеоне вдруг рухнул на бровке – сам. Повод мелкий

Относительно спокойный первый тайм стал веселее благодаря шоу от Диего Симеоне. На последних минутах он вдруг завалился на спину прямо у себя в технической зоне.

А ведь повод – всего-то неточный пас Пабло Барриоса.

Если тренер «Атлетико» думал, что мы уделим ему мало внимания без этого, зря: он ведь проводил уже 425-й матч как главный в «Атлетико» – побил рекорд Ла Лиги по играм во главе одной команды.

Красиво еще и то, что обошел он Мигеля Муньоса, который 424 раза выводил на матчи «Реал». Кстати о легендах сливочного «Мадрида»: перед матчем прощались с Амансио – он играл в 1960-70-е, девять раз становился чемпионом Испании, побеждал в Кубке европейских чемпионов и трижды в Кубке Испании, а потом тренировал в том числе главную команду «Реала» и в последнее время был почетным президентом.

«Реал» полчаса играл в большинстве – «Атлетико» очень зол из-за удаления

На 64-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве: нападающий Анхель Корреа получил прямую красную за удар локтем в грудь Антонио Рюдигеру. Иронично, что Корреа вышел на поле сразу после перерыва – хватило лишь на 19 минут.

«Атлетико» злится из-за удаления. После игры твитнули лаконичное: «Ничего нового на «Бернабеу».

И добавили такое фото с подписью «Это нога нашего «агрессора».

Расшифровываем: чуть раньше, примерно за восемь минут до удаления, по ноге Корреа вот так опасно попал игрок «Реала» Начо.

Судя по всему, «Атлетико» намекает, что удаления сначала заслуживал соперник. И тогда, возможно, все пошло бы немного иначе.

«Это был не удар. Рост Рюдигера – 194 сантиметра, и от этого «брутального удара» он присел, а потом сразу встал, – полыхал Симеоне после матча. – Возможно, это желтая карточка, но если удалять за такое, на поле не останется футболистов. Ситуация повторяется, подобное входит в норму – а так быть не должно. Было бы здорово, если бы мы могли бороться в равных условиях. Всякий раз, когда мы приезжаем [на «Бернабеу»], все складывается не в нашу пользу».

«В последних пяти дерби мы получали красные карточки. Следующее, наверное, начнем в меньшинстве», – съязвил Ян Облак.

Правда, красная не помешала «Атлетико» забить первым: через 14 минут меньшинства Хосе Мария Хименес замкнул головой подачу Антуана Гризманна со штрафного.

«Реал» спас юный козырь. У Родригеса два из двух удачных выходов на замену

Но и «Реала» на негативное событие отреагировал быстро и классно. На 85-й минуте сравнял 18-летний Альваро Родригес – тоже после навеса со штрафного, голевая у Луки Модрича.

У юного Альваро теперь 1+1 за за два первых матча в Примере – когда дебютировал, он ассистировал на пятой минуте, тут забил такой важный мяч сам через восемь после появления со скамейки.

«Реал» по-прежнему на втором месте, а «Атлетико» упустил возможность опередить идущий третьим «Сосьедад» (который сыграет с «Валенсией»).

• Родригес забил в дерби в 18 лет и 226 дней. Лишь Рауль делал это в более юном возрасте (в 17 лет и 131 день, в 1994-м).

• Отставание «Реала» от «Барселоны» теперь может вырасти до 10 очков – если каталонцы выиграют в воскресенье гостевой матч у «Альмерии». Карло Анчелотти признал

• «Атлетико» выиграл лишь один из последних 12 матчей с «Реалом», из них семь проиграл. Единственная победа над «Реалом» – в мае 2022-го.

Фото: eastnews.ru/Manu Fernandez, Pierre-Philippe Marcou