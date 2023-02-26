15 комментариев

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Огненный бой «Реала» с «Атлетико»: красная со скандалом, театр Симеоне, юный спаситель

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Триллер на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» с «Атлетико» выдали очередное захватывающе дерби с огненной развязкой – 1:1. Оба гола забили в концовке.

Симеоне вдруг рухнул на бровке – сам. Повод мелкий

Относительно спокойный первый тайм стал веселее благодаря шоу от Диего Симеоне. На последних минутах он вдруг завалился на спину прямо у себя в технической зоне.

А ведь повод – всего-то неточный пас Пабло Барриоса.

Если тренер «Атлетико» думал, что мы уделим ему мало внимания без этого, зря: он ведь проводил уже 425-й матч как главный в «Атлетико» – побил рекорд Ла Лиги по играм во главе одной команды.

Красиво еще и то, что обошел он Мигеля Муньоса, который 424 раза выводил на матчи «Реал». Кстати о легендах сливочного «Мадрида»: перед матчем прощались с Амансио – он играл в 1960-70-е, девять раз становился чемпионом Испании, побеждал в Кубке европейских чемпионов и трижды в Кубке Испании, а потом тренировал в том числе главную команду «Реала» и в последнее время был почетным президентом.

«Реал» полчаса играл в большинстве – «Атлетико» очень зол из-за удаления

На 64-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве: нападающий Анхель Корреа получил прямую красную за удар локтем в грудь Антонио Рюдигеру. Иронично, что Корреа вышел на поле сразу после перерыва – хватило лишь на 19 минут.

«Атлетико» злится из-за удаления. После игры твитнули лаконичное: «Ничего нового на «Бернабеу».

И добавили такое фото с подписью «Это нога нашего «агрессора».

Расшифровываем: чуть раньше, примерно за восемь минут до удаления, по ноге Корреа вот так опасно попал игрок «Реала» Начо.

 

Судя по всему, «Атлетико» намекает, что удаления сначала заслуживал соперник. И тогда, возможно, все пошло бы немного иначе.

«Это был не удар. Рост Рюдигера – 194 сантиметра, и от этого «брутального удара» он присел, а потом сразу встал, – полыхал Симеоне после матча. – Возможно, это желтая карточка, но если удалять за такое, на поле не останется футболистов. Ситуация повторяется, подобное входит в норму – а так быть не должно. Было бы здорово, если бы мы могли бороться в равных условиях. Всякий раз, когда мы приезжаем [на «Бернабеу»], все складывается не в нашу пользу».

«В последних пяти дерби мы получали красные карточки. Следующее, наверное, начнем в меньшинстве», – съязвил Ян Облак.

Правда, красная не помешала «Атлетико» забить первым: через 14 минут меньшинства Хосе Мария Хименес замкнул головой подачу Антуана Гризманна со штрафного.

«Реал» спас юный козырь. У Родригеса два из двух удачных выходов на замену

Но и «Реала» на негативное событие отреагировал быстро и классно. На 85-й минуте сравнял 18-летний Альваро Родригес – тоже после навеса со штрафного, голевая у Луки Модрича.

У юного Альваро теперь 1+1 за за два первых матча в Примере – когда дебютировал, он ассистировал на пятой минуте, тут забил такой важный мяч сам через восемь после появления со скамейки.

 

«Реал» по-прежнему на втором месте, а «Атлетико» упустил возможность опередить идущий третьим «Сосьедад» (который сыграет с «Валенсией»).

• Родригес забил в дерби в 18 лет и 226 дней. Лишь Рауль делал это в более юном возрасте (в 17 лет и 131 день, в 1994-м).

• Отставание «Реала» от «Барселоны» теперь может вырасти до 10 очков – если каталонцы выиграют в воскресенье гостевой матч у «Альмерии». Карло Анчелотти признал

• «Атлетико» выиграл лишь один из последних 12 матчей с «Реалом», из них семь проиграл. Единственная победа над «Реалом» – в мае 2022-го.

Спас «Реал» в дерби 18-летний Альваро Родригес. Кто это?

Реал Мадрид – Атлетико 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
25 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 78 Хименес, 1:1 – 85 Родригес.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Рюдигер, Милитао, Начо (Родригес, 77), Кроос (Камавинга, 63), Себальос (Модрич, 63), Вальверде, Бензема, Асенсио (Тчуамени, 63), Винисиус Жуниор.
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Хименес, 23), Льоренте (Лемар, 57), Сауль (Мората, 76), Коке (Витцель, 77), Барриос (Корреа, 46), Карраско, Гризманн.
Предупреждения:
Милитао (7), Коке (22), Льоренте (36), Начо (56), Молина (71), Модрич (90).
Удаление:
Корреа (64).

Фото: eastnews.ru/Manu Fernandez, Pierre-Philippe Marcou

15 комментариев

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arspurs9
При всех других вопросах (если они есть), иронии и артистизму Рюдигера, плевать вообще на его реакцию. Какие вопросы к красной за то, что игрок целенаправленно вне единоборства бьет соперника локтем в грудь? Это неспортивное поведение, за это всегда удаляют.
0
-1
-1
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Enzo
Рюдигер конечно как был актрисой так и остался, так еще и провоцирует умело, сухим из воды вечно выходит
+3
0
+3
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Djeday
Ответ Wild91688
Это типо как месси на ЧМ,каждый матч с пенальти и желательно в начале🤣🤣🤣
Месси это другое =)
+1
-7
-6
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Wild91688
Я одного не могу понять,с каких пор преднамеренный удар локтем в грудь,пусть даже с легка не считается удалением
+3
-3
0
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Kira Graponova
Ответ moldfan
Не зря Атлетико злится. Удаление абсурдное еще и в середине принципиального матча. Но чему удивляться. Смотрю Ла Лигу 20 с лишнем лет. В Испании судят не адекватные люди.
Они везде неадекватные. АПЛ посмотри. Кровь на глазах аж
+1
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Wild91688
Ответ Футбол_это_жизнь
Дайте уже Реалу возможность сразу начинать все матчи против 10 соперников и с пенальти на 1ой минуте А то судьи не справляются
Это типо как месси на ЧМ,каждый матч с пенальти и желательно в начале🤣🤣🤣
+8
-13
-5
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TNGHT
Какие же жалкие болелы рычага, это что-то)) Обкакали комментарии под всеми постами. Но их можно поменять конечно, терпели унижения всю неделю (камбек Реала и очередной вылет в ЛЕ), теперь пытаются восстать из пепла
+5
-5
0
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Barsik
Удар локтем был? Был. Специально? Да. Вполне на КК тянет.
+1
-5
-4
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moldfan
Не зря Атлетико злится. Удаление абсурдное еще и в середине принципиального матча.

Но чему удивляться. Смотрю Ла Лигу 20 с лишнем лет. В Испании судят не адекватные люди.
+15
-1
+14
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Burel
Неплохо смотрелся новобранец королевского клуба - Хиль Мансано, был лучшим в рядах сливочных
+5
-6
-1
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Ivang King
Ору, налетело обиженное стадо, не дали бедненьким даже по четвергам поиграть 😁
+1
-3
-2
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Burel
уже март, а в Мадриде всё так же холодно - минус 7, а может и минус 10
+2
-3
-1
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Футбол_это_жизнь
Дайте уже Реалу возможность сразу начинать все матчи против 10 соперников и с пенальти на 1ой минуте
А то судьи не справляются
+22
-6
+16
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Юрий Поляков
Помогли Реалу , Атлетико смотрелся мощнее !!!
+13
-5
+8
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*****Mr.Vaart_23*****
каталонская провинция тут как тут,где контакты симуляции пенки с Манчестера,интересно там живой каталонец?
+4
-10
-6
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