15 комментариев

Огненный бой «Реала» с «Атлетико»: красная со скандалом, театр Симеоне, юный спаситель
Триллер на «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» с «Атлетико» выдали очередное захватывающе дерби с огненной развязкой – 1:1. Оба гола забили в концовке.
Симеоне вдруг рухнул на бровке – сам. Повод мелкий
Относительно спокойный первый тайм стал веселее благодаря шоу от Диего Симеоне. На последних минутах он вдруг завалился на спину прямо у себя в технической зоне.
А ведь повод – всего-то неточный пас Пабло Барриоса.
Если тренер «Атлетико» думал, что мы уделим ему мало внимания без этого, зря: он ведь проводил уже 425-й матч как главный в «Атлетико» – побил рекорд Ла Лиги по играм во главе одной команды.
Красиво еще и то, что обошел он Мигеля Муньоса, который 424 раза выводил на матчи «Реал». Кстати о легендах сливочного «Мадрида»: перед матчем прощались с Амансио – он играл в 1960-70-е, девять раз становился чемпионом Испании, побеждал в Кубке европейских чемпионов и трижды в Кубке Испании, а потом тренировал в том числе главную команду «Реала» и в последнее время был почетным президентом.
«Реал» полчаса играл в большинстве – «Атлетико» очень зол из-за удаления
На 64-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве: нападающий Анхель Корреа получил прямую красную за удар локтем в грудь Антонио Рюдигеру. Иронично, что Корреа вышел на поле сразу после перерыва – хватило лишь на 19 минут.
«Атлетико» злится из-за удаления. После игры твитнули лаконичное: «Ничего нового на «Бернабеу».
И добавили такое фото с подписью «Это нога нашего «агрессора».
Расшифровываем: чуть раньше, примерно за восемь минут до удаления, по ноге Корреа вот так опасно попал игрок «Реала» Начо.
Судя по всему, «Атлетико» намекает, что удаления сначала заслуживал соперник. И тогда, возможно, все пошло бы немного иначе.
«Это был не удар. Рост Рюдигера – 194 сантиметра, и от этого «брутального удара» он присел, а потом сразу встал, – полыхал Симеоне после матча. – Возможно, это желтая карточка, но если удалять за такое, на поле не останется футболистов. Ситуация повторяется, подобное входит в норму – а так быть не должно. Было бы здорово, если бы мы могли бороться в равных условиях. Всякий раз, когда мы приезжаем [на «Бернабеу»], все складывается не в нашу пользу».
«В последних пяти дерби мы получали красные карточки. Следующее, наверное, начнем в меньшинстве», – съязвил Ян Облак.
Правда, красная не помешала «Атлетико» забить первым: через 14 минут меньшинства Хосе Мария Хименес замкнул головой подачу Антуана Гризманна со штрафного.
«Реал» спас юный козырь. У Родригеса два из двух удачных выходов на замену
Но и «Реала» на негативное событие отреагировал быстро и классно. На 85-й минуте сравнял 18-летний Альваро Родригес – тоже после навеса со штрафного, голевая у Луки Модрича.
У юного Альваро теперь 1+1 за за два первых матча в Примере – когда дебютировал, он ассистировал на пятой минуте, тут забил такой важный мяч сам через восемь после появления со скамейки.
«Реал» по-прежнему на втором месте, а «Атлетико» упустил возможность опередить идущий третьим «Сосьедад» (который сыграет с «Валенсией»).
• Родригес забил в дерби в 18 лет и 226 дней. Лишь Рауль делал это в более юном возрасте (в 17 лет и 131 день, в 1994-м).
• Отставание «Реала» от «Барселоны» теперь может вырасти до 10 очков – если каталонцы выиграют в воскресенье гостевой матч у «Альмерии». Карло Анчелотти признал
• «Атлетико» выиграл лишь один из последних 12 матчей с «Реалом», из них семь проиграл. Единственная победа над «Реалом» – в мае 2022-го.
Спас «Реал» в дерби 18-летний Альваро Родригес. Кто это?
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Рюдигер, Милитао, Начо (Родригес, 77), Кроос (Камавинга, 63), Себальос (Модрич, 63), Вальверде, Бензема, Асенсио (Тчуамени, 63), Винисиус Жуниор.
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Атлетико –
Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Хименес, 23), Льоренте (Лемар, 57), Сауль (Мората, 76), Коке (Витцель, 77), Барриос (Корреа, 46), Карраско, Гризманн.
- Удаление:
- Корреа (64).
Фото: eastnews.ru/Manu Fernandez, Pierre-Philippe Marcou
Но чему удивляться. Смотрю Ла Лигу 20 с лишнем лет. В Испании судят не адекватные люди.
А то судьи не справляются