21 февраля из жизни ушел Амансио Амаро. Легенде «Мадрида» было 83 года.

Амансио выступал за «Реал» с 1962 по 1976 год. Вместе с «королевским клубом» он девять раз становился чемпионом Испании, завоевал Кубок европейских чемпионов и трижды становился победителем Кубка страны.

После завершения спортивной карьеры Амансио не расстался с «Мадридом». В разные годы он тренировал молодежки и основу «сливочных», а в 2000 году проголосовал за назначение Переса на должность главы «Реала».

С октября 2022 года Амансио занимал пост почетного президента «Мадрида».

Перед дерби «королевский клуб» отдал дань памяти легенде. «Сантьяго Бернабеу» увидел трофеи, которые с «Реалом» завоевал Амансио.

Болельщики подготовили перформанс.

Анчелотти наблюдал за церемонией со слезами на глазах.

Когда команды собрались в центре поля вокруг гигантской футболки с игровым номером Амансио, над «Бернабеу» взошло солнце и пошел дождь. Небеса оплакивали легенду «Мадрида».

В память о важном для клуба человеке «Реал» обязан сегодня обыграть «Атлетико».