Перед мадридским дерби «Реал» красиво попрощался с легендой клуба – великий Амансио скончался в 83 года
21 февраля из жизни ушел Амансио Амаро. Легенде «Мадрида» было 83 года.
Амансио выступал за «Реал» с 1962 по 1976 год. Вместе с «королевским клубом» он девять раз становился чемпионом Испании, завоевал Кубок европейских чемпионов и трижды становился победителем Кубка страны.
После завершения спортивной карьеры Амансио не расстался с «Мадридом». В разные годы он тренировал молодежки и основу «сливочных», а в 2000 году проголосовал за назначение Переса на должность главы «Реала».
С октября 2022 года Амансио занимал пост почетного президента «Мадрида».
Перед дерби «королевский клуб» отдал дань памяти легенде. «Сантьяго Бернабеу» увидел трофеи, которые с «Реалом» завоевал Амансио.
Болельщики подготовили перформанс.
Анчелотти наблюдал за церемонией со слезами на глазах.
Когда команды собрались в центре поля вокруг гигантской футболки с игровым номером Амансио, над «Бернабеу» взошло солнце и пошел дождь. Небеса оплакивали легенду «Мадрида».
В память о важном для клуба человеке «Реал» обязан сегодня обыграть «Атлетико».
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