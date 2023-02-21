Футбольная мечта идиота
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Козырь «Реала» – 18-летний форвард c ассистом на 5-й минуте в Ла Лиге. Кто это?

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В заявке «Реала» на 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» кроме всех именитых нападающих бросается в глаза незнакомый – 18-летний Альваро Даниэль Родригес.

Возможно, это будущая звезда мадридского клуба – надо знакомиться сразу.

Альваро родился в Каталонии, но не попал в «Ла Масию» – из-за отсутствия клубного ДНК 

После яркого старта в малоизвестных каталонских «Глобаль Паламос» и «Жиронес Сабат» юного Дани позвали в «Хетафе», а через пять лет, в 2020-м – в «Реал».

Известно, что «Ла Масия» тоже следила за ним, но отказалась: не разглядели клубной ДНК – стартовых навыков, нужных для развития в барселонской системе. В «Реале» тоже не было единодушия: смущало телосложение. В первый год Альваро ставили на левый фланг, но быстро поняли, что его тянет в центр атаки: парень оперативно освоил новую роль, помогли часы нарезок с игрой Ромелу Лукаку.

Регулярно мешали и мелкие повреждения, но с проработкой индивидуального плана по физическому развитию травмы ушли.

В 2021-м Альваро дебютировал за «Кастилью» в третьем дивизионе и очень быстро захватил доверие главного тренера Рауля: испанской легенде нравилось, что Родригес внимательно его слушает и все быстро схватывает.

Сотрудники «Кастильи» отмечали и другие особенности форварда: скромный, носит 48-й размер обуви, любит музыку, а в молодежке «Реала» доминировал в стиле Эрлинга Холанда.

В сезоне-2021/22 Родригес сыграл за вторую команду «Реала» 648 минут: успел забить четыре и отдать четыре ассиста. В нынешнем у него пять голов за 1257 минут. Да, результативных действий меньше при времени на поле в два раза меньше, но отчасти это может быть связано с тем, что парень постоянно перемещается между основным составом и дублем.

Карло Анчелотти начал привлекать Альваро к основе еще в конце октября. Тогда Родригес попадал в заявку на матчи с «Севильей» в Ла Лиге и «Шахтером» в ЛЧ – но не выходил.

Дебютировал уже в 2023-м: в Кубке Испании против скромного «Касереньо». Альваро вышел на 67-й минуте вместо Эдена Азара, а через две минуты уже при нем на поле Родриго забил победный мяч.

Играл за молодежку Испании, но выбрал Уругвай. На молодежном чемпионате Южной Америки забил пять мячей в семи играх

После дебюта молодой нападающий еще разок сыграл за «Кастилью» и укатил на молодежный чемпионат Южной Америки – играть за Уругвай. Хоть Альваро родился и вырос в Испании, он выбрал сборную по происхождению отца. Футбольные корни тоже там: двоюродный дед Климако Родригес  сыграл пять матчей за взрослую сборную Уругвая на отрезке с 1958-го по 1962-й.

Забавно, что еще год назад Родригес за Испанию-U18 ездил на Средиземноморские игры и даже забил там. А в августе 2022-го объявил о выборе Уругвая.

Молодежный чемпионат Южной Америки ему удался: Уругвай взял серебро, а Родригес в семи матчах забил пять мячей и стал одним из лучших бомбардиров турнира. Больше забили только бразильцы Андрей Сантос (свежий трансфер «Челси») и Витор Роке.

У Альваро ассист на пятой минуте дебютного матча в Ла Лиге. И это до того еще один отменили

Через день после финала против Бразилии Альваро уже тренировался с «Кастильей», а через три дня Карло Анчелотти включил его в заявку «Реала» на матч с «Осасуной» и пояснил: «Мы доверяем ему. Футболистов такого профиля нам не хватает».

Форвард выскочил на поле на 87-й минуте вместо Родриго и на первой добавленной вроде бы отдал голевую Винисиусу – но мяч отменили. Но через минуту с паса дебютанта забил уже Марко Асенсио – и тут уже все было чисто, так сделали 2:0 и утвердили победу. На первое результативное действие за «Реал» в Ла Лиге парню понадобилось меньше пяти минут.

«Альваро – очень разноплановый игрок. Он высокий, хорошо контролирует мяч, великолепен в воздухе. В дальнейшем он может нам очень помочь. Нелегко попасть в состав «Реала» в столь юном возрасте. Он перевернул игру за несколько минут. О переводе в первую команду мы должны поговорить с Раулем», – говорил Анчелотти после матча.

Уже на следующий день Родригес отыграл 60 минут за «Кастилью». Вот это график.

***

Похоже, Альваро быстро адаптируется в «Реале». У него даже появился личный ментор – Федерико Вальверде, основной игрок сборной Уругвая.

«Вальверде – тот, кто больше всего заботится об Альваро. Он всегда с ним, дает советы. Альваро без ума от него. Феде – его второй отец, он очень помогает», – рассказывает папа игрока, Хуан Карлос Родригес. По его словам, Начо Фернандес и Лукас Васкес тоже активно помогают в адаптации.

Запомним парня на самом взлете.

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Фото: instagram.com/alvarorodrigz_; instagram.com/aufoficial; instagram.com/realmadridacademy; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce

19 комментариев

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МТБ
Ответ Футбол_это_жизнь
Ты текст чем читал? Написано ведь центрфорвард, а черепашка фланговый нападающий. Это вам замена Бензема растёт. Ох уж эти малолетние глоры Реала
Вы допускаете типовые ошибки.
Во-первых, Мбаппе уже года 1.5 играет ближе к центру.
Во-вторых, игроки не привязаны к позициям. Мбаппе играет примерно по всему фронту атаки.
Впрос в стилистике и навыках, а позиции это больше условность
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Joni Arm
Ответ zer
Мбаппе готовый топ игрок, который может в одиночку исход матча перевернуть. таких единицы в мире, от таких игроков не отказываются. и это не говоря уже о том, что он медийная звезда Реалу нужны готовые, но молодые топ-футболисы, а не ждать когда кто-то там разыграется или не разыграется. итак затянули с трансферами
Ага, Мбаппе ,Неймар, Холланд, Месси, Зидан, Марадона, и потом просыпаемся... Алло в команде правый фланг мёртвый, нет левого лотераля, классической десятки ,а мы тут в Фифу играем ...
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дамьен
Ответ Футбол_это_жизнь
Ты текст чем читал? Написано ведь центрфорвард, а черепашка фланговый нападающий. Это вам замена Бензема растёт. Ох уж эти малолетние глоры Реала
1. Читал глазами.
2. Черепаха играет и центра и вингера (сам в живую видел). За футболом европейским я слежу.
3. Мне 33 года, и я болею за Реал с 2002го, смотрю матчи любимой команды часто, и последний смотрел.
4. За клавой то вы все герои, диванные эксперты.
+4
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Футбол_это_жизнь
Ответ дамьен
прикольно будет, сли он разыграется. Тогда и черепашка не нужен будет. Там ведь еще молодой бразил прилетит
Ты текст чем читал? Написано ведь центрфорвард, а черепашка фланговый нападающий. Это вам замена Бензема растёт. Ох уж эти малолетние глоры Реала
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zer
Ответ дамьен
прикольно будет, сли он разыграется. Тогда и черепашка не нужен будет. Там ведь еще молодой бразил прилетит
Мбаппе готовый топ игрок, который может в одиночку исход матча перевернуть. таких единицы в мире, от таких игроков не отказываются. и это не говоря уже о том, что он медийная звезда

Реалу нужны готовые, но молодые топ-футболисы, а не ждать когда кто-то там разыграется или не разыграется. итак затянули с трансферами
+5
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+5
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xDe xDe
Ответ Lindeman
На последней фотке видно различие его ноги и Вини) там реально как будто на ногах ласты
Как раз хотел написать об сравнении с бутсой Вини, но глянул коменты - опередили) Там не ласты, а лопаты натуральные)
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romani477
Ответ Araminho
У Яна Коллера 50 размер.
Вспомнилось
- Ну и что, что у тебя грудь первого размера, зато ноги вон... сорокшестого!
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Lindeman
Ответ Cevin Cigan
Твою же мать...48 размер!!!! Вот это ласты!!! Удачи "Гулливеру!!!!"
На последней фотке видно различие его ноги и Вини) там реально как будто на ногах ласты
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Игровой Канал Артёма
Он даже 2 отдал! Просто 1 отменили
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Tiestorzn17
Одна игра!!!!! и тут же столько авансов… Журналисты иногда совсем берега теряют. Хоть бы сезон посмотрели стоит человек вообще чего то или нет.
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Araminho
Ответ Cevin Cigan
Твою же мать...48 размер!!!! Вот это ласты!!! Удачи "Гулливеру!!!!"
У Яна Коллера 50 размер.
+1
0
+1
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Cevin Cigan
Твою же мать...48 размер!!!! Вот это ласты!!! Удачи "Гулливеру!!!!"
+9
0
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Araminho
Важная деталь: перед ассистом он сам влез в единоборство и отнял мяч у соперника.
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ibar
заснайпил «Реал» - тут всякое было, но это уже как-то перебор...
+1
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Максим Собакевич
«полно именитых нападающих: Бензема, Винисиус, Родриго, Азар, Асенсио.» Азар кроме как «именитостью» ничем похвастаться не может
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pavelrytov@icloud.com
Закончил читать на слове заснайпил
+8
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Wizzyy
Шикарно вышел на замену с Осасуной.
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Seit
Удачи парню!
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дамьен
прикольно будет, сли он разыграется. Тогда и черепашка не нужен будет. Там ведь еще молодой бразил прилетит
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