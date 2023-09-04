Кажется, самый неутомимый игрок СКА – Роман Ротенберг. Просто последите за ним на льду

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Питер в постоянном поиске хоккеистов: берут чужих звезд (Грицюк, Толчинский, Рендулич, Серебряков etc), но, судя по фотографиям и видео с тренировок СКА, самый перспективный нападающий у них рядом.

Роман Ротенберг не только работает главным тренером армейцев, сборной России U25, вице-президентом ФХР, но и активно занимается… хоккеем! Если без сарказма, то он действительно мечтал о карьере игрока.

«Когда мне было 15, я попал в СКА, – вспоминал Ротенберг для Sports.ru. – Ездил на сборы, еще когда играл в Финляндии. Я вообще тогда хотел остаться в СКА. Меня взяли в команду 1981 года, там был сильный тренер Цалпанов. Я прошел все тесты, по физике вообще не было никаких вопросов – лучше всех бегал, выносливость хорошая. Хотел остаться, но с мамой не получилось договориться – она сделала акцент на учебу».

И эта мечта реализуется на тренировках. К слову, не во всех клубах главный тренер активно участвует в занятиях на льду, но в СКА – чуть ли не наравне с игроками. Роман в личном телеграм-канале периодически публикует видео, где дает мастер-класс. Кроме того, в качестве хоккеиста он замечен на турнирах 3х3, а раньше заявлялся в любителях.

Эпизодов с Ротебергом-хоккеистом набралось на полноценную видеоподборку.

Вот Роман в Череповце. Игроки не особо оборонялись против тренера и вели себя так, словно во двор пришел старший с просьбой «пробить разок на технику». Впрочем, радость Ротенберга видна несмотря на качество этой гифки.

Перед домашним матчем с «Нефтехимиком» прессинг был куда серьезнее – на раскатке присутствовали три служебные собаки, которые активно шли в отбор.

Ротенберг выходит практически на каждую раскатку. Оцените: тренер забросил четыре шайбы из шести. Может, пора его выставлять на буллиты?

Роман даже играл за СКА, на клубном междусобойчике перед сезоном – у него 81-й номер (то, что у Грицюка такой же, нкиого не смущает). Вот так он подхватил шайбу на крюк клюшки и с разворота занес в ворота. Естественно, вратарь ничего не сделал.

Кому-нибудь нужен второй Матвей Мичков в команде? Пример в трех картинках.

Лакросс – вообще любимый прием Романа. Вот тот же финт в ворота сборной России в турнире 3х3. Игра высоко поднятой клюшкой никого не смутила.

По поводу буллитов, кстати, мы вообще не шутили.

Роман заводится во время матчей – и может нагрубить. Например, Илье Чабану на турнире в Сочи с размаха прилетело клюшкой.

Хотя лет 10 назад от Ротенберга-игрока могло достаться даже арбитру. Почти так же.

Судя по всем этим эпизодам, финтам и грубости, Роман Ротенберг действительно любит хоккей (как и себя в хоккее). И букмекерам стоило бы ввести новую ставку: сыграет ли Роман Ротенберг в официальном матче СКА?

Фото и гифки: t.me/rotenberg81,