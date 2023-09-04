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Кажется, самый неутомимый игрок СКА – Роман Ротенберг. Просто последите за ним на льду

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Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Хоккей Хоккей

🤪

Питер в постоянном поиске хоккеистов: берут чужих звезд (Грицюк, Толчинский, Рендулич, Серебряков etc), но, судя по фотографиям и видео с тренировок СКА, самый перспективный нападающий у них рядом.

Роман Ротенберг не только работает главным тренером армейцев, сборной России U25, вице-президентом ФХР, но и активно занимается… хоккеем! Если без сарказма, то он действительно мечтал о карьере игрока.

«Когда мне было 15, я попал в СКА, – вспоминал Ротенберг для Sports.ru. – Ездил на сборы, еще когда играл в Финляндии. Я вообще тогда хотел остаться в СКА. Меня взяли в команду 1981 года, там был сильный тренер Цалпанов. Я прошел все тесты, по физике вообще не было никаких вопросов – лучше всех бегал, выносливость хорошая. Хотел остаться, но с мамой не получилось договориться – она сделала акцент на учебу».

И эта мечта реализуется на тренировках. К слову, не во всех клубах главный тренер активно участвует в занятиях на льду, но в СКА – чуть ли не наравне с игроками. Роман в личном телеграм-канале периодически публикует видео, где дает мастер-класс. Кроме того, в качестве хоккеиста он замечен на турнирах 3х3, а раньше заявлялся в любителях.

Эпизодов с Ротебергом-хоккеистом набралось на полноценную видеоподборку.

Вот Роман в Череповце. Игроки не особо оборонялись против тренера и вели себя так, словно во двор пришел старший с просьбой «пробить разок на технику». Впрочем, радость Ротенберга видна несмотря на качество этой гифки. 

Перед домашним матчем с «Нефтехимиком» прессинг был куда серьезнее – на раскатке присутствовали три служебные собаки, которые активно шли в отбор.

Ротенберг выходит практически на каждую раскатку. Оцените: тренер забросил четыре шайбы из шести. Может, пора его выставлять на буллиты?

Роман даже играл за СКА, на клубном междусобойчике перед сезоном – у него 81-й номер (то, что у Грицюка такой же, нкиого не смущает). Вот так он подхватил шайбу на крюк клюшки и с разворота занес в ворота. Естественно, вратарь ничего не сделал.

Кому-нибудь нужен второй Матвей Мичков в команде? Пример в трех картинках.

Лакросс – вообще любимый прием Романа. Вот тот же финт в ворота сборной России в турнире 3х3. Игра высоко поднятой клюшкой никого не смутила.

По поводу буллитов, кстати, мы вообще не шутили.

Роман заводится во время матчей – и может нагрубить. Например, Илье Чабану на турнире в Сочи с размаха прилетело клюшкой.

Хотя лет 10 назад от Ротенберга-игрока могло достаться даже арбитру. Почти так же.

Судя по всем этим эпизодам, финтам и грубости, Роман Ротенберг действительно любит хоккей (как и себя в хоккее). И букмекерам стоило бы ввести новую ставку: сыграет ли Роман Ротенберг в официальном матче СКА?

Ротенберг сыграл за СКА 3х3: забил после сирены (засчитали!), получил голевой пас по ошибке, был пассивен в обороне

Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию

Фото и гифки: t.me/rotenberg81

110 комментариев

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Дмитрий Батов
Ответ Andrey Khorobryi
Мне Ротенберг напоминает Майкла Скотта из Офиса. Такой же босс идиот, говорит глупости, валяет дурака, а подчинённые смеются за глаза, но вынуждены терпеть этого большого ребёнка.
Майкла вы зря так приложили...
он всё-таки был профессионалом в том, что делает, и в сериале это местами было видно
ротен же - одно сплошное посмешище
+207
-1
+206
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Andrey Khorobryi
Мне Ротенберг напоминает Майкла Скотта из Офиса. Такой же босс идиот, говорит глупости, валяет дурака, а подчинённые смеются за глаза, но вынуждены терпеть этого большого ребёнка.
+174
-18
+156
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Ярославец75
На двух видео, второй игрок ждал пас, но этот павиан играет на себя. Мерзкий тип.
+113
-3
+110
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Bestcapper
На судей так рыпаться может только уверенный в своей безнаказанности мажор, сыночек путинских дружков, полная срамота...
+87
-3
+84
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Омичёв
Ответ Andrey Khorobryi
Мне Ротенберг напоминает Майкла Скотта из Офиса. Такой же босс идиот, говорит глупости, валяет дурака, а подчинённые смеются за глаза, но вынуждены терпеть этого большого ребёнка.
Майкл Скотт все-таки по сериалу отличный продажник, да и артист замечательный
+73
-2
+71
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_Абырвалг_
Где -то это я уже видел, когда все разъезжаются в стороны,а кто-то услужливо щиток подымает!
+56
-1
+55
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Rudenzik
даже не читая, сразу минус
+47
-5
+42
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hett
как же он крут, прям как жена федуна😍
+51
-11
+40
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Arty Novikoff
Ну так это всё по заветам пахана.

Вы видели как Кабаев-старший по 10 шайб за игру наколачивает и перед ним в буквальном виде все расступаются?

Это просто поразительно.

И все делают вид, что всё нормально.

Лицемерие и лживость, вознесённые в абсолют.

А теперь подумайте. Если в "дружеском матче" (когда по идее все равны и нет серьезной мотивации для такого рода искусственности) такое - то какого уровня управленческие решения могут приниматься там, где от этих существ действительно очень многое зависит?
+41
-5
+36
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ALL13
И как он успевает столько должностей совмещать? Прям гений хоккейный
+28
-1
+27
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Самый адовый Крикун
Знаю еще одного такого же "хокееиста", перед которым все разъезжаются, в НХЛ играет
+28
-4
+24
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Andrey Khorobryi
Ответ Дмитрий Батов
Майкла вы зря так приложили... он всё-таки был профессионалом в том, что делает, и в сериале это местами было видно ротен же - одно сплошное посмешище
Ну, разница между ними есть конечно. Майкл скорее добродушный чудак, Ротенберг же сугубо отрицательный персонаж. Но они реально похожи, даже внешне, Майкл в хоккей тоже играл, такой же придурковатый вид, оба инфантилы, оба не замечают насмешки окружающих, фонтанируют абсурдными идеями и т.д.
+25
-1
+24
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Andrey Maximkin
интересно, игрокам СКА известно что-либо про чувство собственного достоинства?
+22
0
+22
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Карпов Стас
Ответ Ярославец75
На двух видео, второй игрок ждал пас, но этот павиан играет на себя. Мерзкий тип.
Так он ещё и очень медленный и неповоротливый! Чуть лучше Вадим Вадимыча...
Моложе просто...
+20
0
+20
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DrDro
Я конечно всего лишь диванный эксперт, но по видео у меня сложилось впечатление, что он довольно хреново катается.
Есть специалисты объяснить прав я или нет?
+22
-4
+18
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Cherepanda
Ответ hett
как же он крут, прям как жена федуна😍
да жена федуна по сравнению с ним вверх политкоректности и ума
+17
0
+17
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Melnikov1968
"Когда мне было 15, я попал в СКА, – вспоминал Ротенберг для Sports.ru. – Ездил на сборы, еще когда играл в Финляндии. Я вообще тогда хотел остаться в СКА. Меня взяли в команду 1981 года, там был сильный тренер Цалпанов. Я прошел все тесты, по физике вообще не было никаких вопросов – лучше всех бегал, выносливость хорошая. Хотел остаться, но с мамой не получилось договориться – она сделала акцент на учебу». (с) Сейчас можно говорить все что угодно. И бегал быстрее всех, и выносливость была. Но стал жуликовытым типом и шарлатаном. Уважают тебя только пополизы и зависымые от тебя люди.
+17
-1
+16
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Nottingham Forest
на втором фото всё же четыре служебные собаки, а не три
+13
0
+13
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PEREGRINATOR
Ответ Andrey Maximkin
интересно, игрокам СКА известно что-либо про чувство собственного достоинства?
Такой вопрос можно задать не только игрокам СКА… а куда более широкому кругу лиц)
+11
0
+11
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antibiotik
Ответ DrDro
Я конечно всего лишь диванный эксперт, но по видео у меня сложилось впечатление, что он довольно хреново катается. Есть специалисты объяснить прав я или нет?
Для любителя вполне хорош, как бывший спортшкольник — ХЗ )
+12
-2
+10
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Артём Ралдугин
Следующий пост: смотрите, Ротенберг забивает в пустые ворота на тренировке, может, готовиться к его дебюту за сборную России??
+10
-1
+9
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dalmolchun
Мастерюга! В Локомотиве не так пресмыкались перед Борисом, как в СКА перед Романом. Хоть бы болельщиков пожалел, стыд и срам на их головы сыпется почти ежедневно.
+9
0
+9
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no_one_perfect
Ответ Дмитрий Батов
Майкла вы зря так приложили... он всё-таки был профессионалом в том, что делает, и в сериале это местами было видно ротен же - одно сплошное посмешище
Дада, есть серия, где они с Джен сидят в кафе в попытке убедить клиента подписать контракт с их компанией и становится очевидно, что Майкл-действительно продажник от Бога
+9
-1
+8
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antibiotik
Ответ Den_94
Самые неутомимые болельщики Ромы - спортсру. Позорище
Стеб не чувствуется?
+10
-3
+7
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ALL13
Лютая дичь
+9
-2
+7
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norg
Так вот что с вратарями происходят - их там тренируют пропускать )
+6
0
+6
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muxaNIK
Ответ Rudenzik
даже не читая, сразу минус
а я вот прочитал, и сразу минус
+6
0
+6
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rude.
А вы думали он на тренере остановиться?)
Подождите, еще и не такой цирк будет.
+5
0
+5
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africanio
Понравилась фраза: «Естественно, вратарь ничего не сделал». Прям очень смешно)
+5
0
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BillShen
Поди попробуй против него сыграй нормально - штрафное время ты будешь отбывать не на скамейке, а с заездом в окружной военный комиссариат по городу Санкт-Петербург. Причем штрафное время будет не 2 минуты и не 5+10, а годик (в лучшем случае)...
+6
-1
+5
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yakpopov
Ответ ALL13
И как он успевает столько должностей совмещать? Прям гений хоккейный
и швец и жнец и на дуде игрец
+5
0
+5
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Антон Некрасов
сколько ещё нужно минусов , чтобы это убрали ?
+4
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BarT
Ответ Евгений Заботин
То что человек когда то занимался хоккеем, не говорит о том что он может быть тренером хорошим. Ну а то что у него есть хоккейные навыки неудивительно, если человек занимался хоккеем. Только вопрос в том, как бы он играл, если бы ему оказывали сопротивление как в играх?!
Клюшкой рубил бы всех)))
+4
0
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Максим Столбов
Понятно теперь почему вратари в СКА такие зашуганные, Ротенберг их просто уничтожает своим талантом
+4
0
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nmnackjbxkasbk
готовится к дебюту в сборной U-47
+4
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TFP_Sports
Кошмар какой
+5
-1
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Андрей Семейкин
неприятный тип
+3
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Дмитрий Галкин
Сказочный персонаж! Особенно красочно смотрятся его тычки клюшкой в судью и удар по спине сопернику 🤡
+3
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Андрей Чуянов
теперь понятно, почему СКА так слабо иногда выступает. Они же не тренируются, а играют в поддавки
+4
-1
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несахар
Впоминается фильм "Игрушка" с Пьером Ришаром
+3
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Евгений Заботин
То что человек когда то занимался хоккеем, не говорит о том что он может быть тренером хорошим. Ну а то что у него есть хоккейные навыки неудивительно, если человек занимался хоккеем. Только вопрос в том, как бы он играл, если бы ему оказывали сопротивление как в играх?!
+3
0
+3
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psv300
Это над страной смех
+3
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Stigmata
Ответ Andrey Khorobryi
Мне Ротенберг напоминает Майкла Скотта из Офиса. Такой же босс идиот, говорит глупости, валяет дурака, а подчинённые смеются за глаза, но вынуждены терпеть этого большого ребёнка.
that’s what she said
+3
0
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Cherepanda
вообще нет слов. бог с ним что он там своей команде забивает, но эпизод с чабаном и арбитрами, вообще черт оборзевший
+3
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Camry163
То есть, если бы не мама, то Рома сейчас бы в НХЛ соревновался с Овечкиным за рекорд? )
+3
0
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Lemax
А ведь у судьи мог шрам остаться на всю жизнь
+4
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Artmann
Ответ rude.
А вы думали он на тренере остановиться?) Подождите, еще и не такой цирк будет.
Тся!
+5
-2
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Анатолий Конь
Узнаю этот стиль наводящий ужас одним присутствием, когда защитники расступаются, у них дрожат коленки и они тают , это же В.В.П.
+3
0
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88x22
Настоящий рекламный материал распространен иностранным гражданином ротенбергом романом борисовичем или касается иностранного гражданина ротенберга романа борисовича.
+3
-1
+2
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Заборостроитель
Сын Патрушева так умеет?
А то в преемники снайпера гала-матч НочХЛ не солидно будет😀
+2
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