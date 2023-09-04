Кажется, самый неутомимый игрок СКА – Роман Ротенберг. Просто последите за ним на льду
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Питер в постоянном поиске хоккеистов: берут чужих звезд (Грицюк, Толчинский, Рендулич, Серебряков etc), но, судя по фотографиям и видео с тренировок СКА, самый перспективный нападающий у них рядом.
Роман Ротенберг не только работает главным тренером армейцев, сборной России U25, вице-президентом ФХР, но и активно занимается… хоккеем! Если без сарказма, то он действительно мечтал о карьере игрока.
«Когда мне было 15, я попал в СКА, – вспоминал Ротенберг для Sports.ru. – Ездил на сборы, еще когда играл в Финляндии. Я вообще тогда хотел остаться в СКА. Меня взяли в команду 1981 года, там был сильный тренер Цалпанов. Я прошел все тесты, по физике вообще не было никаких вопросов – лучше всех бегал, выносливость хорошая. Хотел остаться, но с мамой не получилось договориться – она сделала акцент на учебу».
И эта мечта реализуется на тренировках. К слову, не во всех клубах главный тренер активно участвует в занятиях на льду, но в СКА – чуть ли не наравне с игроками. Роман в личном телеграм-канале периодически публикует видео, где дает мастер-класс. Кроме того, в качестве хоккеиста он замечен на турнирах 3х3, а раньше заявлялся в любителях.
Эпизодов с Ротебергом-хоккеистом набралось на полноценную видеоподборку.
Вот Роман в Череповце. Игроки не особо оборонялись против тренера и вели себя так, словно во двор пришел старший с просьбой «пробить разок на технику». Впрочем, радость Ротенберга видна несмотря на качество этой гифки.
Перед домашним матчем с «Нефтехимиком» прессинг был куда серьезнее – на раскатке присутствовали три служебные собаки, которые активно шли в отбор.
Ротенберг выходит практически на каждую раскатку. Оцените: тренер забросил четыре шайбы из шести. Может, пора его выставлять на буллиты?
Роман даже играл за СКА, на клубном междусобойчике перед сезоном – у него 81-й номер (то, что у Грицюка такой же, нкиого не смущает). Вот так он подхватил шайбу на крюк клюшки и с разворота занес в ворота. Естественно, вратарь ничего не сделал.
Кому-нибудь нужен второй Матвей Мичков в команде? Пример в трех картинках.
Лакросс – вообще любимый прием Романа. Вот тот же финт в ворота сборной России в турнире 3х3. Игра высоко поднятой клюшкой никого не смутила.
По поводу буллитов, кстати, мы вообще не шутили.
Роман заводится во время матчей – и может нагрубить. Например, Илье Чабану на турнире в Сочи с размаха прилетело клюшкой.
Хотя лет 10 назад от Ротенберга-игрока могло достаться даже арбитру. Почти так же.
Судя по всем этим эпизодам, финтам и грубости, Роман Ротенберг действительно любит хоккей (как и себя в хоккее). И букмекерам стоило бы ввести новую ставку: сыграет ли Роман Ротенберг в официальном матче СКА?
Ротенберг сыграл за СКА 3х3: забил после сирены (засчитали!), получил голевой пас по ошибке, был пассивен в обороне
Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию
Фото и гифки: t.me/rotenberg81,
он всё-таки был профессионалом в том, что делает, и в сериале это местами было видно
ротен же - одно сплошное посмешище
Вы видели как Кабаев-старший по 10 шайб за игру наколачивает и перед ним в буквальном виде все расступаются?
Это просто поразительно.
И все делают вид, что всё нормально.
Лицемерие и лживость, вознесённые в абсолют.
А теперь подумайте. Если в "дружеском матче" (когда по идее все равны и нет серьезной мотивации для такого рода искусственности) такое - то какого уровня управленческие решения могут приниматься там, где от этих существ действительно очень многое зависит?
Моложе просто...
Есть специалисты объяснить прав я или нет?
Подождите, еще и не такой цирк будет.
А то в преемники снайпера гала-матч НочХЛ не солидно будет😀