Овечкин посвятил шайбу легенде Спортса. Сдержал слово!

Красиво.

Легендарный пользователь Sports.ru Дух Хлебонасущенского продолжает выкладывать подробную статистику после каждого гола Александра Овечкина – и это не осталось без внимания самого хоккеиста. Капитан «Вашингтона» посвятил поклоннику заброшенную шайбу.

Дух и Овечкин уже знакомы. Вот хронология этой удивительной истории:

В декабре-2022 Sports взял интервью у Андрея (настоящее имя Духа);

В августе 2023-го Овечкин записал для него видеообращение;

В сентябре 2023-го Дух и Ови встретились на Fonfest KHL.

Во время личной встречи Александр и Андрей провели викторину и обменялись подарками. Овечкин пообещал посвятить своему верному статистику заброшенную шайбу в НХЛ. И вот это случилось!

Мы связались с Духом и показали эту фотографию:

«Я верил, что в этом сезоне он забросит 30+ шайб, потому что физические кондиции вполне позволяли это сделать.

По ходу чемпионата у него не шла игра только потому, что надо было привыкнуть к новому тренеру, частой ротации в команде. Когда все наладилось – Овечкин заиграл. Март (154 шайбы) и апрель (70) у него всегда очень результативные, так что была уверенность и в этом сезоне.

Главное: команда уже привыкла к новым установкам тренера, и появились шансы на плей-офф», – отметил пользователь Sports.

А как дела у Духа Хлебонасущенского сейчас?

Когда мы впервые общались с Андреем, он работал на космодроме Байконур и запускал людей в космос, но летом прошлого года ушел на пенсию и переехал с семьей в Сочи.

«Жизнь складывается прекрасно, занимаюсь спортом, коллекционированием. Посвящаю свою жизнь тому, чего не мог сделать во время работы.

До сих пор продолжаю следить за карьерой Овечкина в НХЛ и сопровождаю каждый гол подробной статистикой на Sports в комментариях .

Думаю, что Александр побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне, если начнет так же, как и концовку этой регулярки. А так, закладываю на это два года».

Фото: Александр Овечкин, Андрей Хлебонасущенский; Катя Орехова