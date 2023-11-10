Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию

СКА одержал победу над «Трактором» (4:3 ОТ), но главное событие матча случилось не на льду, а на трибунах. Фанаты петербургского клуба вывесили баннер с надписью «Система не работает». Через несколько минут двое мужчин с бейджами и в черных костюмах – очевидно, сотрудники безопасности – свернули транспарант и ушли в сопровождении двух полицейских. Болельщики свистели.

«Очень много провокаций против СКА». Ротенберг – о баннере, которого не видел

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что не видел баннер – и в это легко поверить: растяжка провисела несколько минут в первом периоде, ее сняли во время рекламной паузы.

«Очень много провокаций против СКА, – объяснил Ротенберг на пресс-конференции. – В том числе и внутри есть провокации. Поэтому здесь ничего нового. Значит, кто-то хочет нас расшатать. Но не получится. Ни изнутри, ни внешне».

Сразу после этого Ротенберг переключился на журналистов: «В Санкт-Петербурге журналисты... Есть объективная критика, но надо команду поддерживать. Например, в Москве московские журналисты не критикуют ЦСКА – вообще не критикуют. Почитайте прессу. В Санкт-Петербурге наши же собственные журналисты, которые живут в родном городе, постоянно провоцируют команду, не поддерживают команду. Надо об этом задуматься. Давайте вместе поработаем над тем, чтобы команду поддерживать. У нас лучшая команда, лучшие болельщики, полные трибуны в каждой игре – это самый лучший показатель. На провокации вообще никак не реагируем».

На уточнение, работает ли система СКА, Ротенберг ответил серией вопросов: «Это провокационный вопрос? Вы что имеете в виду? Давайте разберем. Как вы считаете? Что вы имеете в виду? Система обороны? Система средней зоны? Система игры в атаке?»

«Давайте проверим каждого журналиста на профессионализм». Хм, Ротенберг хочет, чтобы питерская пресса только поддерживала СКА

Еще раз Ротенберг вернулся к теме критики от журналистов, когда оценивал победный гол Сергея Толчинского. Переход получился не очень гладким: <…> Но Толчинский забил – молодец. Давайте больше позитивных новостей и положительной энергии вокруг хоккея. Очень много негатива – стоит задуматься об этом. Мы все вместе делаем один продукт. К нам ни один спонсор не придет, если мы будем только критиковать всех подряд. Можно взять пример с североамериканских коллег – они разбирают игру. И задают вопросы по игре. Посмотрите, как это происходит в Торонто. Они критикуют команду, но по игре. Если есть потеря, ошибка хоккеиста – это обсуждается. А не околохоккейные вещи».

Через несколько минут Роман вступил в противоречие с собой и попросил «не трогать» команду: «Слово «система» – это подготовка команды, тактика команды. Сколько моментов команда создает в зоне атаки. Давайте разберем по деталям и проверим каждого журналиста на профессионализм. Надо поддерживать ребят. Мы не дадим команду в обиду. Вы никогда с моей стороны не услышите критику ни одного игрока. Никогда в жизни. Потому что это неправильно. Мы собирали эту команду и отвечаем за нее. Критикуйте меня сколько хотите – команду не трогайте. Такая просьба».

Баннер «Система не работает» – первый неодобрительный перформанс фанатов СКА за те неполные два года, что Ротенберг работает главным тренером. На пресс-конференциях журналисты обычно не вступают в дискуссии с Романом, и попытка корреспондента Кирилла Легкова узнать, работает ли система – скорее исключение.

«Народ не обманешь», «шрам на всю жизнь» и большинство других резонансных высказываний Ротенберг придумывает без наводящих вопросов от прессы.

Осенью Ротенберг мало говорит о системе – но этому мему уже почти год

«Система» – любимое слово тренера. Например, 31 января, на пресс-конференции после матча с «Торпедо» (1:2 Б), Ротенберг произнес его 19 раз за 15 минут. Короткая цитата из этого монолога: «Важно иметь таких игроков в составе, которые могут выполнить такую систему. Сначала у нас система, потом мы выбираем исполнителей под эту систему».

В этом сезоне Ротенберг вспоминает о системе реже, чем в прошлом – за 26 пресс-конференций использовал это слово только 16 раз. Но, похоже, мем ушел в (тот самый!) народ.

К середине ноября система привела СКА на восьмое место в таблице Запада. Петербуржцы на два очка обгоняют идущий девятым «Сочи» и на 14 отстают от лидирующих «Спартака» и московского «Динамо». Из 6 предыдущих матчей СКА выиграл два. Последний раз команда Ротенберга победила в основное время 25 октября – под системным напором армейцев не устоял «Куньлунь» (6:3).

Фото: Vk/ska; t.me/derzhiperedachu