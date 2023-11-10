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Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию

Сергей Толчинский Сергей Толчинский
СКА СКА
КХЛ КХЛ
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Хоккей Хоккей

СКА одержал победу над «Трактором» (4:3 ОТ), но главное событие матча случилось не на льду, а на трибунах. Фанаты петербургского клуба вывесили баннер с надписью «Система не работает». Через несколько минут двое мужчин с бейджами и в черных костюмах – очевидно, сотрудники безопасности – свернули транспарант и ушли в сопровождении двух полицейских. Болельщики свистели.

«Очень много провокаций против СКА». Ротенберг – о баннере, которого не видел

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что не видел баннер – и в это легко поверить: растяжка провисела несколько минут в первом периоде, ее сняли во время рекламной паузы. 

«Очень много провокаций против СКА, – объяснил Ротенберг на пресс-конференции. –  В том числе и внутри есть провокации. Поэтому здесь ничего нового. Значит, кто-то хочет нас расшатать. Но не получится. Ни изнутри, ни внешне».

Сразу после этого Ротенберг переключился на журналистов: «В Санкт-Петербурге журналисты... Есть объективная критика, но надо команду поддерживать. Например, в Москве московские журналисты не критикуют ЦСКА – вообще не критикуют. Почитайте прессу. В Санкт-Петербурге наши же собственные журналисты, которые живут в родном городе, постоянно провоцируют команду, не поддерживают команду. Надо об этом задуматься. Давайте вместе поработаем над тем, чтобы команду поддерживать. У нас лучшая команда, лучшие болельщики, полные трибуны в каждой игре – это самый лучший показатель. На провокации вообще никак не реагируем». 

На уточнение, работает ли система СКА, Ротенберг ответил серией вопросов: «Это провокационный вопрос? Вы что имеете в виду? Давайте разберем. Как вы считаете? Что вы имеете в виду? Система обороны? Система средней зоны? Система игры в атаке?»

«Давайте проверим каждого журналиста на профессионализм». Хм, Ротенберг хочет, чтобы питерская пресса только поддерживала СКА

Еще раз Ротенберг вернулся к теме критики от журналистов, когда оценивал победный гол Сергея Толчинского. Переход получился не очень гладким: <…> Но Толчинский забил – молодец. Давайте больше позитивных новостей и положительной энергии вокруг хоккея. Очень много негатива – стоит задуматься об этом. Мы все вместе делаем один продукт. К нам ни один спонсор не придет, если мы будем только критиковать всех подряд. Можно взять пример с североамериканских коллег – они разбирают игру. И задают вопросы по игре. Посмотрите, как это происходит в Торонто. Они критикуют команду, но по игре. Если есть потеря, ошибка хоккеиста – это обсуждается. А не околохоккейные вещи». 

Через несколько минут Роман вступил в противоречие с собой и попросил «не трогать» команду: «Слово «система» – это подготовка команды, тактика команды. Сколько моментов команда создает в зоне атаки. Давайте разберем по деталям и проверим каждого журналиста на профессионализм. Надо поддерживать ребят. Мы не дадим команду в обиду. Вы никогда с моей стороны не услышите критику ни одного игрока. Никогда в жизни. Потому что это неправильно. Мы собирали эту команду и отвечаем за нее. Критикуйте меня сколько хотите – команду не трогайте. Такая просьба».

Баннер «Система не работает» – первый неодобрительный перформанс фанатов СКА за те неполные два года, что Ротенберг работает главным тренером. На пресс-конференциях журналисты обычно не вступают в дискуссии с Романом, и попытка корреспондента Кирилла Легкова узнать, работает ли система – скорее исключение.

«Народ не обманешь», «шрам на всю жизнь» и большинство других резонансных высказываний Ротенберг придумывает без наводящих вопросов от прессы.

Осенью Ротенберг мало говорит о системе – но этому мему уже почти год

«Система» – любимое слово тренера. Например, 31 января, на пресс-конференции после матча с «Торпедо» (1:2 Б), Ротенберг произнес его 19 раз за 15 минут. Короткая цитата из этого монолога: «Важно иметь таких игроков в составе, которые могут выполнить такую систему. Сначала у нас система, потом мы выбираем исполнителей под эту систему».

В этом сезоне Ротенберг вспоминает о системе реже, чем в прошлом – за 26 пресс-конференций использовал это слово только 16 раз. Но, похоже, мем ушел в (тот самый!) народ. 

К середине ноября система привела СКА на восьмое место в таблице Запада. Петербуржцы на два очка обгоняют идущий девятым «Сочи» и на 14 отстают от лидирующих «Спартака» и московского «Динамо». Из 6 предыдущих матчей СКА выиграл два. Последний раз команда Ротенберга победила в основное время 25 октября – под системным напором армейцев не устоял «Куньлунь» (6:3).

СКА – Трактор 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
Дата проведения
9 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Бурдасов (Кравцов, Николаев)
1:1 – 12 Алистров ()
2:1 – 22 Галимов ()
2:2 – 45 Дер-Аргучинцев (Кравцов)
3:2 – 51 Фальковский (Поляков, Никишин)
3:3 – 59 Юртайкин (Шабанов, Антипин)
4:3 – 65 Толчинский ()
Вратари: Серебряков 30/33 – Фукале 43/47.

Фото: Vk/ska; t.me/derzhiperedachu

55 комментариев

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Orik298
К СКА ничего плохого не имею, но так приятно наблюдать за неудачами Ротенберга)
+62
-1
+61
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Иван Грозный
У меня два вопроса. Давно ли журналисты должны поддерживать - команду, власть и. т.д.
А по какому праву у людей забрали плакат (их собственность)?
+41
0
+41
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Контрольный выстрел
А у него есть спортивное образование? А так то питерские молодцы, хоть как то выразили свое мнение, а то как покорные овечки)
+38
0
+38
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Melnikov1968
А с чего это баннер убрали? Никаких оскорблений он не содержал. Насчёт провокации это спорный вопрос. Ротенберг ведёт себя, как обиженная девочка. Постоянно плачет, ноет, аппелирует. Тряпка а не тренер.
+25
0
+25
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Crosby andrei
Как он не может понять , что он руководит лучшими игроками россии, и когда они проигрывают всем подряд то это тренерская ошибка. Вот Разин и Северсталь , нефтехимик и Леоньтьев , торпедо при Ларионове вот где система и тренерская работа а в ска утопие полное при таком тренере .
+19
0
+19
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aya
«Да тут всю систему менять нужно!» (с)
+13
0
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Сергей Галынский
Роман Борисович,а как же ваши слова ’народ все видит’? Или это другое?
P.S
Как бы теперь и на хоккей фан уйди не ввели🤔
+13
0
+13
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Леонид Басаев
Ответ SergFed71
Есть, институт Омский институт физкультуры
Интересно, сколько раз он был в этом институте
+13
0
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Иван Грозный
Ответ Александр Аствацатуров
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Перечитайте
+12
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+12
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Славонычч
Может ему дать премию " Тренер года" ? 🥋👈
+11
0
+11
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Артём Кочешев
Кольцо Романа начинает сжиматься
+9
0
+9
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Лап Ландия
Про NHL трещит...но разве можно представить в этой лиге подобного тренера? Т.е. человека без опыта; в принципе, далекого от хоккея; с подобным образованием - в нужном городе и в нужном институте...Хотя, все это очевидные вещи...
+9
0
+9
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SergFed71
Ответ Контрольный выстрел
А у него есть спортивное образование? А так то питерские молодцы, хоть как то выразили свое мнение, а то как покорные овечки)
Есть, институт Омский институт физкультуры
+7
0
+7
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Александр Маслов
Ответ Леонид Басаев
Интересно, сколько раз он был в этом институте
два раза ,когда платил и когда документы забирал😜
+5
0
+5
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Jaguarrr
Ответ Александр Маслов
два раза ,когда платил и когда документы забирал😜
Наверное, одним визитом в такой ситуации можно ограничиться :)
+5
0
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Madcomposer
Роман - наше счастье, источник веселья и хорошего настроения, оставайся тренером подольше и радуй нас своим глаголом!
Веселее Романа может быть только журналист, считающий число упоминаний слова "система" в выступлениях Романа за год.
+5
0
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Sever12
Ответ Илья Савчук
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на стадионе может быть человек 500 с плакатами они, что митингующие что ли, какой ещё митинг...
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-1
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Игорь Кротов
Не заметить такой банер за воротами это просто .. ЗДЕШЬ тем более провисел пару минут вроде взрослый а как в песочнице
+4
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paster_bibo
Ответ Славонычч
Может ему дать премию " Тренер года" ? 🥋👈
Системный тренер года....
+4
0
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Максим Столбов
Революционные настроения пошли,так и до дворцового переворота недалеко.
+4
0
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Andrewxyz
Ответ Crosby andrei
Как он не может понять , что он руководит лучшими игроками россии, и когда они проигрывают всем подряд то это тренерская ошибка. Вот Разин и Северсталь , нефтехимик и Леоньтьев , торпедо при Ларионове вот где система и тренерская работа а в ска утопие полное при таком тренере .
Забыли Браташа в Ладе. Реально удивляют.
+3
0
+3
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Андрей Семейкин
Надо поддерживать ребят. Мы не дадим команду в обиду. Вы никогда с моей стороны не услышите критику ни одного игрока. Никогда в жизни. .....а Гусева алкашом назвал
+3
0
+3
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Алексей Иванов
Ответ Orik298
К СКА ничего плохого не имею, но так приятно наблюдать за неудачами Ротенберга)
А мы имеем. И до Ротенберга ска скупало всех и пользовались админ ресурсом, плюс судейство первые сезоны в кхл в их пользу
+3
-1
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Nikolay Civic
Ответ Славонычч
Может ему дать премию " Тренер года" ? 🥋👈
Тренер Гадя
+2
0
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гилберт
Ответ Леонид Басаев
Интересно, сколько раз он был в этом институте
Он даже не знает в каком городе этот институт находится.
+2
0
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