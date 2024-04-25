«Выиграли – теперь бухаем!» Заглянули в чемпионскую раздевалку «Металлурга»

Там очень весело.

Финальная серия Кубка Гагарина-2024 получилась мимолетной – закончилась так быстро , как прежде еще не случалось в плей-офф КХЛ. Игрокам «Металлурга» было абсолютно все равно, где побеждать – дома или в гостях.

Отчасти это можно объяснить мощнейшей поддержкой магнитогорцев даже в «Арене 2000». Полный фан-сектор и по ходу четвертой игры периодически перекрикивал ярославские трибуны, а уж после матча голоса раздавались только с одной трибуны.

Но самые яркие события, конечно, происходили на льду. После того, как хоккеистам «Магнитки» вручили трофей, на лед вышли их родные и близкие – и тут начались самые милые эмоции дня: объятия, поцелуи, семейные фото с Кубком Гагарина. Хоккеисты, к которым никто не смог приехать, звонили семьям по видеосвязи и показывали медали.

Главным героем вечера (а так же серии, плей-офф и всего сезона) был вратарь Илья Набоков – уже в 21 год он получил титул MVP Кубка Гагарина. И абсолютно заслуженно.

«О таком дебютном сезоне в КХЛ нельзя было и мечтать. Не думал, что такое может быть возможно, – при этом Набоков был довольно спокоен, словно не осознавал масштабы происходящего. – Много эмоций сейчас. Очень приятно стать самым ценным игроком плей-офф, но без команды и партнеров я бы не смог получить эту награду. Это общая, командная работа».

Никита Гребенкин, кажется, был тоже немного опустошен после победы: «Нет никаких эмоций. Все произошло так, как должно было быть»

Чемпионские раздевалки Кубка Гагарина – самые тесные и душные помещения в мире, но при этом и самые счастливые. Ради этой атмосферы хоккеисты бьются целый сезон.

Массовые празднования открыла речь Андрея Разина, который в победной банной шапке чем-то смахивал на Наполеона: «Мы это сделали! Теперь можно отмечать. С победой!»

На этом его спич не закончился – тренер хотел особо отметить одного из чемпионов: «Есть человек, который в нашей команде незаменимый игрок. Он в этом сезоне играл большую роль, ловил шайбы на себя. Даже, насколько я знаю, жену сюда привез. Но ни одного гола не забил – Леха Маклюков!».

У Алексея действительно 0 голов в 61 матче регулярки и 23 играх плей-офф, но какое это имеет значение, если как защитник он сделал все для этого чемпионства?

Маклюков стал первым игроком «Магнитки», пригубившим шампанское из Кубка Гагарина! А из невошедших туда бутылок другие хоккеисты устроили настоящий фонтан, обливая все вокруг. По тщательно упакованной в пленку фото- и видеотехнике можно было легко понять, для кого из операторов и фотографов этот чемпионский матч КХЛ далеко не первый.

Хоккеисты по очереди подходили к главному трофею и выпивали из чемпионской чаши под скандирования остальной команды.

Чуть позже к Кубку Гагарина подошел Андрей Разин – и выдал еще одну речь. На этот раз заметно короче: «Мужики, красавцы! Выиграли – теперь бухаем!» – и глотнул из чемпионской чаши. Это была последняя тренерская установка в сезоне КХЛ-2023/24 – и игроки наверняка сделают все, чтобы выполнить ее.

Кстати, в чемпионских раздевалках не только шампанское, но и сигары. Никита Гребенкин, кажется, впервые взял ее в руки – нападающему быстро все подсказали и подожгли.

Гребенкин не может этого помнить (был слишком маленьким), но в свое время сигары в плей-офф крепко ассоциировались с «Магниткой» - Величкин даже устраивал «сигарные войны» с Омском.

Тем временем у подруг и жен игроков «Металлург» была своя атмосфера – они вместе отжигали в раздевалке и распевали песни. Даже выключившийся свет не мог помешать празднику:

И только одинокий Робин Пресс катался по льду «Арены 2000» и разговаривал по видеосвязи. Неожиданно к нему обратился такой же одинокий болельщик «Локомотива»: «Робин, почему ты не в «Локо»?». Швед ответил, что плохо говорит по-русски и не совсем понимает его. Но сам комплиментарный посыл этого вопроса Пресс уловил – и все же добавил на русском: «Спасибо, брат. Спокойной ночи!».

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев; vk.com/hcmetallurg