Фото недели. Овечкина поймали с чипсами и сэндвичем перед вылетом в Торонто
Чем питается главный снайпер НХЛ?
Самый обсуждаемый кадр последних дней – фотография Александра Овечкина в соцсетях «Вашингтона» перед вылетом в Торонто: капитан «Кэпс» поднимается в самолет, а в руках у него пачка острых снэков и сэндвич.
Неплохой набор для 38-летнего игрока, который бьется за рекорд Гретцки, не правда ли?
Овечкин с пачкой чипсов и сэндвичем – сколько это калорий?
Полетный набор Александра получился калорийным. В одной 50-граммовой пачке «Читос» – 490 ккал, а в 15 см сэндвича (берем один из популярных «Сабвэй Мелт») – 508,4 ккал. Итого – практически 1000 калорий на одной фотографии за перелет, а лететь из Вашингтона в Торонто около полутора часов.
Для хоккеистов дневная норма в среднем 4-5 тысяч калорий. Также важно, чтобы в рационе были медленные углеводы – они превращаются в энергию, а быстрые – чипсы и фастфуд – по факту совершенно бесполезны.
Хотя вряд ли все это волнует Овечкина.
А чем вообще питается легенда?
Капитан «Вашингтона» не раз признавался, что иногда балует себя пиццей, крекерами, чипсами, газировкой и другими вредными продуктами.
Самый сытный для Ови – предматчевый обед, который не меняется из года в год. Огромная порция пасты с двумя куриными грудками из ресторана «Мама Лючия». Кстати, заведение даже добавило в меню Ovi’s Special, куда входит внушительная порция пасты с четырьмя соусами, салат, корзинка хлеба и большая сырная пицца.
Хоккеист набирает калории не только перед матчами, но и непосредственно по ходу. «До меня доходил слух, что он пьет кока-колу во время игр, – рассказывала журналист ESPN Эмили Каплан. – Я во всем разобралась – вот эта бутылка. Но там не кока-кола, во время матчей он на самом деле пьет пепси. Я видела, как он потягивает ее из бутылки. В перерыве он пьет «Доктор Пеппер».
Овечкин даже не скрывает этого, но объясняет необычный выбор так: «В первый сезон мой массажист, профессиональный марафонец, сказал, что для энергии пьют колу. Не знаю, дает ли она энергию, но вроде работает».
Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, в интервью «СЭ» рассказывала, что в повседневной жизни хоккеист вообще не привередлив в еде, но есть блюда, к которым он неровно дышит: «Он любит все, что связано с фаршем, – котлеты, биточки, голубцы. Как раз коронное блюдо мамы Татьяны Николаевны – голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов. Кстати, ту же курицу с пармезаном я ему тоже делаю».
Сам Александр хвалил жену на шоу Басты «Вопрос Ребром»: «Она готовит очень вкусно и после каждой игры. У нее очень вкусно получаются биточки с сыром».
В эпоху здоровой пищи и правильного питания Александр Овечкин как будто не замечает нутрициологии. Впрочем, не стоит забывать, что у него все же уникальный организм, на который не стоит равняться – из-за травм за 19 сезонов он пропустил меньше 40 матчей.
Кстати, «Вашингтон» проиграл «Торонто» (1:5), но это просто совпадение. Все же понимают, что снэки и сэндвич Овечкин берет в полет далеко не первый раз за карьеру.
Фото: twitter.com/Capitals; instagram.com/aleksandrovechkinofficial
И про быстрые углеводы - смешно. Они, типа, в отличие от медленных в энергию не превращаются?
Автору желаю не баловать читателей подобным наспех слепленным контентом:)
Его бывшего одноклубника, например, поймали с...
А не, это не про еду.
И для сравнения написать, сколько калорий тратит в день Вася, сидя за монитором.
Тогда сразу станет понятно, зачем людям пицца в раздевалке и так далее.
А то как-то однобоко: жрёт, мол, пасту с мясом а на диету положил.
Они сделаны из кукурузной муки, она адски калорийная. Кроме того, калорийность читос указана на самой пачке, это не автор выдумал.
> И про быстрые углеводы - смешно. Они, типа, в отличие от медленных в энергию не превращаются?
Не все. Если ты, потратив немного энергии, съешь несколько пачек читос, то часть полученных нутриентов пойдет на восстановление, а оставшаяся отложится (не вся часть, но значительная). При этом довольно быстро тебе захочется есть.
310 килокалорий в одной пачке
Я в августе встретил в 5 утра с еле стоящим на ногах Лепсом.
"Болельщики пишут восторженные комментарии в адрес Ови, вот некоторые из них:
💬 "Овечкин прям как мы, реально"
💬 "Он как обычный студент старшей школы"
💬 "Хочу знать, какой сэндвич он ест"
💬 "Легендарный игрок ест легендарную еду"
💬 "Вот в чем его секретное оружие!" (с)