Фото недели. Овечкина поймали с чипсами и сэндвичем перед вылетом в Торонто

Чем питается главный снайпер НХЛ?

Самый обсуждаемый кадр последних дней – фотография Александра Овечкина в соцсетях «Вашингтона» перед вылетом в Торонто: капитан «Кэпс» поднимается в самолет, а в руках у него пачка острых снэков и сэндвич.

Неплохой набор для 38-летнего игрока, который бьется за рекорд Гретцки, не правда ли?

Овечкин с пачкой чипсов и сэндвичем – сколько это калорий?

Полетный набор Александра получился калорийным. В одной 50-граммовой пачке «Читос» – 490 ккал, а в 15 см сэндвича (берем один из популярных «Сабвэй Мелт») – 508,4 ккал. Итого – практически 1000 калорий на одной фотографии за перелет, а лететь из Вашингтона в Торонто около полутора часов.

Для хоккеистов дневная норма в среднем 4-5 тысяч калорий. Также важно, чтобы в рационе были медленные углеводы – они превращаются в энергию, а быстрые – чипсы и фастфуд – по факту совершенно бесполезны.

Хотя вряд ли все это волнует Овечкина.

А чем вообще питается легенда?

Капитан «Вашингтона» не раз признавался, что иногда балует себя пиццей, крекерами, чипсами, газировкой и другими вредными продуктами.

Самый сытный для Ови – предматчевый обед, который не меняется из года в год. Огромная порция пасты с двумя куриными грудками из ресторана «Мама Лючия». Кстати, заведение даже добавило в меню Ovi’s Special, куда входит внушительная порция пасты с четырьмя соусами, салат, корзинка хлеба и большая сырная пицца.

Хоккеист набирает калории не только перед матчами, но и непосредственно по ходу. «До меня доходил слух, что он пьет кока-колу во время игр, – рассказывала журналист ESPN Эмили Каплан. – Я во всем разобралась – вот эта бутылка. Но там не кока-кола, во время матчей он на самом деле пьет пепси. Я видела, как он потягивает ее из бутылки. В перерыве он пьет «Доктор Пеппер».

Овечкин даже не скрывает этого, но объясняет необычный выбор так: «В первый сезон мой массажист, профессиональный марафонец, сказал, что для энергии пьют колу. Не знаю, дает ли она энергию, но вроде работает».

Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, в интервью «СЭ» рассказывала, что в повседневной жизни хоккеист вообще не привередлив в еде, но есть блюда, к которым он неровно дышит: «Он любит все, что связано с фаршем, – котлеты, биточки, голубцы. Как раз коронное блюдо мамы Татьяны Николаевны – голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов. Кстати, ту же курицу с пармезаном я ему тоже делаю».

Сам Александр хвалил жену на шоу Басты «Вопрос Ребром»: «Она готовит очень вкусно и после каждой игры. У нее очень вкусно получаются биточки с сыром».

В эпоху здоровой пищи и правильного питания Александр Овечкин как будто не замечает нутрициологии. Впрочем, не стоит забывать, что у него все же уникальный организм, на который не стоит равняться – из-за травм за 19 сезонов он пропустил меньше 40 матчей.

Кстати, «Вашингтон» проиграл «Торонто» (1:5), но это просто совпадение. Все же понимают, что снэки и сэндвич Овечкин берет в полет далеко не первый раз за карьеру.

Фото: twitter.com/Capitals ; instagram.com/aleksandrovechkinofficial