Но моменты создавал.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг совершил очередное перевоплощение. В хоккее он уже собрал должности гендиректора, вице-президента и тренера – теперь официально может считать себя хоккеистом. Он сыграл в составе СКА сразу в двух матчах турнира 3х3, в котором также участвовали сборная России, «Сочи» и команда из ВХЛ «Ростов».

Как играл Ротенберг: СКА пропустил все четыре гола в полуфинале, когда он был на льду

На турнире 3х3 в Сочи СКА возглавлял Алексей Бабинцев. За пару дней до старта Ротенберг говорил: «Может, и я сыграю, если меня допустят к игре. Надо проверить все показатели, потом тренер решит». Роман попал в официальную заявку вместе с талантами СКА и ветераном Евгением Кетовым. Он уже завершил карьеру и с этого сезона входит в тренерский штаб клуба.

Сборная России сначала обыграла «Ростов». Первой игрой для СКА был полуфинал против «Сочи» – Роман Ротенберг вышел под 81-м номером и с нашивкой ассистента капитана. Журналисты искали связь с Никитой Попугаевым, который играл под таким же номером, а в это межсезонье ушел в «Ладу». Но 81 – это просто год рождения Романа.

Ротерберг попал в стартовый протокол в тройку к Кириллу Танкову и Максиму Федотову. Уже на второй минуте он совершил первое полезное действие, но вместе с другими партнерами: получил шайбу, сделал круг по зоне соперника и прострелил на пятак – Бучельников промахнулся. В стартовом отрезке Ротенберг играл мало, а СКА повел 2:0.

Первый минус Ротенберга случился в начале второго периода. Вратарь Артемий Плешков отдал пас сопернику, а игроки «Сочи» этим воспользовались. Роман находился далеко от ворот и никак не влиял на эпизод. Зато потом именно он побежал исправлять ситуацию в паре с Мичковым: остался один перед воротами, выкатился и бросил в ближний угол. Третьяк отбил.

При счете 4:1 в пользу СКА «Сочи» отыграл еще одну шайбу. На льду в тот момент снова находился Роман Ротенберг. Он не вступал в борьбу, пассивно действовал в своей зоне и наблюдал за розыгрышем соперника. Найдите Ротенберга на этом фото. Спойлер: его тут нет, потому что Роман откатился к синей линии. Ждал, что другие разберутся.

«Сочи» забросил все шайбы в матче во втором периоде – и всегда на площадке был Ротенберг. Третий гол возник сразу после проигранного вбрасывания. Роман не успел за быстрым развитием эпизода, поэтому никак не помешал «Сочи» забить еще раз. Он снова не ушел на скамейку и организовал контратаку СКА с попаданием в штангу. Но вместо потенциального гола – 4:4.

Ротенберг и партнеры не вернулись в оборону, поэтому игроки «Сочи» разыграли необычную ситуацию три в ноль:

В третьем периоде Ротенберг активно действовал в атаке. На второй минуте сильно бросал по воротам – не забил. В сменах с участием Ротенберга и у «Сочи» возникало еще несколько ситуаций для гола, но тут выручал вратарь. Роман создал другой момент сам для себя в середине периода: прокатился через всю площадку и поднял шайбу в ближнюю девятку – опять не повезло.

Главный момент турнира – заключительные секунды матча СКА и «Сочи». Ротенберг стоял у чужой синей линии, чтобы дождаться паса через всю площадку. Выкатился один на один, уложил вратаря и послал шайбу над ним. Радость вроде бы перечеркнула прозвучавшая секундой ранее сирена. Через минуту после завершения игры диктор объявил: гол Романа все-таки засчитан.

ФХР засчитала Ротенбергу голевой пас в финале, хотя его отдавал другой игрок

Формат 3х3 предполагает быстрые матчи. Каждый период длится всего по семь минут, поэтому все игры обычно проходят одним днем. В финале СКА попал на сборную России, а «Сочи» и «Ростов» (8:6) разыграли бронзу. Ротенберг остался в основе СКА и на финал. Эта игра получилась менее результативной, но Роман и там показал себя.

Был активен с первых минут: катился на ворота, несколько раз бросал по углам и раздавал передачи. У СКА часто менялись сочетания, поэтому Ротенберг оказывался на площадке с разными партнерами. В новой игре он больше участвовал и в обороне. Например, в середине стартового периода выбил шайбу клюшкой, когда соперник уже пробивался к воротам.

Игра 3х3 предполагает быстрые перемещения хоккеистов. Ротенбергу не хватает физики, чтобы выдерживать в таком темпе полные матчи. Поэтому с ним СКА играет по-другому. Два человека действуют по шайбе, а Роман ждет передачи. Это приводит к опасности у ворот СКА, но работает и в обратную сторону. Так, Ротенберг вывел один на один Бучельникова (спас вратарь).

Потом Роман чуть не забил второй гол на турнире. В конце второго периода он выкатился один на один с вратарем, но не поднял шайбу – отправил ее мимо ворот. Вторая волна атаки завершилась броском Романа – опять неудача. Чуть позже он частично поучаствовал в третьей голевой атаке СКА: отбросил шайбу партнерам и уехал на смену, Выдренков и братья Демидовы все решили.

ФХР в официальном протоколе приписала Ротенбергу голевую передачу в этом эпизоде. Он значится там вместо Выдренкова (84-й номер). Это ошибка, потому что Роман отдал пас Выдренкову и покатил на скамейку.

Чего точно не отнять – еще одного яркого момента с участием Ротенберга. Он выкатился один на один, прокатился через половину площадки, а потом поднял шайбу на крюк. Забить не получилось, но и нарушение правил в этом моменте все-таки было. Роман слишком высоко поднял клюшку – это запрещено.

СКА выиграл турнир 3х3 в Сочи. В полуфинале команда победила «Сочи» со счетом 7:4, а в финале обыграла сборную России – 3:1. Ротенберг прямо поучаствовал лишь в одном голе, а на результат больше повлияли Бучельников, Танков и Мичков – молодые звезды СКА. За победу СКА получил сертификат на миллион рублей, а Ротенберг еще и вручил именной свитер Люсе Чеботиной.

Может ли Роман Ротенберг сыграть за СКА в матче КХЛ? Кажется, такую возможность совсем исключать нельзя. Об этом уже пошутил Максим Сушинский, который играл с Ротенбергом за ветеранов СКА: «Если у него будет желание и возможность, то да». Но Роман утверждает, что для этого нужно вообще все бросить и только тренироваться. Прямо сейчас он к этому не готов.

Каким мы знаем Ротенберга-хоккеиста: делал лакросс на тренировке СКА и забивал в Ночной хоккейной лиге

• Роман Ротенберг занимался хоккеем с детства. Брал пример с Могильного, Федорова и Буре. В марте 2023 года он рассказывал: «Десять лет занимался профессиональным хоккеем, и это серьезный срок. Плюс опыт работы с тренерами, их опыт, который у них есть с точки зрения практики, теории, книг, правильной подготовки к сезону».

• Главное достижение в карьере – попадание на летние сборы СКА 1981 года рождения. «СЭ» объяснял, что основным недостатком Ротенберга всегда было катание. Он тренировался по шесть часов в день, чтобы догнать сверстников. Все решили родители: мама настаивала на учебе. Вместо СКА Ротенберг выбрал бизнес-школу в Европе – и не стал профессионалом.

• Даже после этого он не забросил тренировки. При первой возможности выходил на лед и катался, хотя и отмечал: пару лет совсем пропустил. Ротенберг считает, что ни один даже бывший игрок никогда не убьет в себе хоккеиста. Поэтому радовался, когда оказался в СКА уже в другой роли. О паузе в занятиях говорил так: «Сложилась ситуация, что я не смог играть, когда учился».

• Рвение Ротенберга проявляется и на тренировках СКА. В них Роман регулярно принимает активное участие: пасует игрокам, подсказывает в моментах работы с шайбой. Иногда куражится. Ротенберг публиковал фото собственного лакросс-гола на командной тренировке. Заехал за ворота, поднял шайбу на крюк и кинул ее мимо вратаря. Показал мастерство на уровне Мичкова.

• Ротенберг регулярно участвует в любительских и показательных матчах. Его профиль есть и на сайте Ночной хоккейной лиги. В нем обозначена квалификация Ротенберга – спортшкольник. Роман сыграл за сборную ночной лиги на позиции нападающего в гала-матче сезона-2016/17. Набрал в той игре три очка.

• Летний турнир «Чемпионат ФХР 3х3 – Лига Ставок Sochi XHL» нельзя считать первым опытом Ротенберга в этом формате. В августе 2022 года Роман уже выходил за СКА в матчах против XHL Team. Тогда он ассистировал защитнику Кириллу Кирсанову, который этим летом ушел в «Витязь». В следующей игре Ротенберг забил уже сам: хлестким броском послал шайбу мимо вратаря.

Фото: t.me/rotenberg81; t.me/hcska