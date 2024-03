«Барса», ну как там с деньгами? Ла Лига душит, один рычаг сломался, нужно продавать воспитанников

В конце февраля испанская Ла Лига скорректировала финансовые лимиты на текущий сезон.

Главное: максимум «Барселоны» теперь 204,2 млн евро, в три с половиной раза меньше чем у «Реала» (727,5 млн).

Что это значит?

Напоминание: что за финансовый потолок в Ла Лиге

Лимит расходов (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) действует в Ла Лиге с 2013 года. Это испанский вариант финансового фэйр-плей – основной элемент экономического контроля, обеспечивающий платежеспособность клубов и соревновательный режим.

Иногда его ошибочно понимают исключительно как потолок зарплатного фонда, но правила объемнее: заработная плата (игроки плюс тренерский штаб), социальное обеспечение, коллективные и индивидуальные бонусы (будь то денежные или натуральные выплаты вроде дома, автомобиля или отпуска), компенсации при разрыве контракта, комиссии агентам и амортизация трансфера (распределение стоимости игрока на всю длину контракта равным слоем). Учитываются траты на резервную команду, академию и другие секции клуба. Так что эти ограничения правильнее называть «лимит расходов».

Формула подсчета сложная: запланированные в бюджете на предстоящий сезон доходы команды (включая телевизионные права, рекламу, продажу билетов, трансферы и прогноз сборов от еврокубков) минус предполагаемые неспортивные расходы с убытками прошлого сезона.

Простыми словами: чем больше клуб планирует заработать и меньше тратить на неспортивные нужды, тем больше будет лимит.

В начале сезона каждый клуб рассчитывает свой лимит расходов в соответствии с правилами подготовки клубных бюджетов, который проверяется (при необходимости корректируется) и утверждается лигой. После зимнего трансферного окна потолок может быть скорректирован.

Если в течение сезона клубы выходят за прогнозируемые цифры, будут проблемы.

Вот февральские цифры этого сезона.

Наибольшие изменения – у «Барселоны». Для сравнения: прошлогодний лимит «Барсы» был в три раза выше – 648,8 млн евро.

А как же рычаги и план финансовой жизнеспособности?

В сезоне-2021/22 после зимней корректировки лимит «Барселоны» вообще ушел в минус 144 млн. Такое возможно, если клуб изначально сильно переоценил свои доходы и/или «забыл» посчитать убытки с прошлого сезона. В любом случае, ситуация экстраординарная – особенно, для такого гранда как «Барса».

Поэтому летом 2022 года требовались фокусы с бюджетом – так появился мем про рычаги Лапорты.

Например, «Барса» продала 25 процентов доходов от телеправ на 25 лет (до 2047 года) американским инвесторам Sixth Street за 647 млн евро. Лимит расходов на состав из минусового скакнул в положительные 656,4 млн евро.

Тем летом клуб потратил 153 млн евро на трансферы Роберта Левандовского, Рафинью, Жюля Кунде, бесплатно пришли Франк Кессье, Эктор Бельерин, Маркос Алонсо и Андреас Кристенсен. При этом каталонцы от продажи игроков выручили только 35 млн евро. При этом структурные долги клуба (их не учитывает потолок) составляли около 1,3 млрд евро.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что с сезона-2023/24 подобные маневры больше не помогут. Чтобы не было проблем с регистрацией новичков, клубам рекомендовалось сокращать расходы на заработную плату и непрофильную деятельность, а также повышать доходы за счет трансферов, рекламы и спонсоров.

У «Барсы» летом как раз и нарисовались серьезные проблемы с регистрацией новичков .

В начале июня Marca сообщила, что лига одобрила двухлетний «план финансовой жизнеспособности «Барселоны». Самое важное условие – расчистка платежки.

Проверим исполнительность «Барсы».

По данным Transfermarkt, в этом сезоне трансферный баланс «Барсы» в плюсе на 62,4 млн евро.

Неплохие цифры, хотя и при довольно упрощенном подсчете (например, не учитывалась амортизация или переподписание действующих контрактов). Так, продажа Антуана Гризманна в «Атлетико» кроме зарплаты сэкономила под потолком дополнительные 24 млн евро амортизации за последний год контракта (120 млн/5лет = 24 млн в год).

Но этого оказалось недостаточно.

«Они не выполнили домашнее задание, – заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас в начале сезона. – Но приложили огромные усилия, чтобы сократить фонд заработной платы, который все равно составляет более 400 млн евро».

Напомним, теперь утвержденный лигой потолок на этот сезон в два раза меньше – 204,2 млн евро.

В марте «Барса» сообщила, что принята отставка вице-президента по экономическим вопросам Эдуара Ромеу, отвечавшего за реализацию плана жизнеспособности.

Значит, «Барса» сейчас нарушает лимит?

Точно неизвестно, но скорее всего.

Сразу уточним: февральское снижение потолка на 65 млн само по себе не говорит о каких-то нарушениях – «Барса» явно недосчиталась каких-то запланированных доходов.

Нарушение – когда ты выходишь за эти финансовые пределы.

Даже если не верить подсчетам Тебаса, зарплатная ведомость клуба явно выше потолка. Так, ресурс Capology информирует, что только на контракты основы «Барса» сейчас тратит на 10 млн евро больше лимита – 214,7 млн в год. Напомним, сюда надо добавить зарплаты игроков академии и всего спортивного персонала, еще и амортизацию трансферов (например, из 58 млн евро за Рафинью ежегодно учитываются по 11,6 млн до конца его 5-летнего контракта).

Так что 400 млн – вполне вероятны.

Так, стоп. УЕФА говорит, что «Барса» тратит на зарплаты 505 млн евро, Тебас – 400 млн. Где потеряли сотку?

В феврале УЕФА выпустил финансовый отчет за 2023 год , согласно которому зарплатный фонд «Барсы» (505 млн евро) второй после «ПСЖ» (529 млн). При этом каталонцы показали самый большой годовой прирост в Европе – плюс 158 млн.

Как это вяжется с разгрузкой платежки и подсчетами Тебаса?

Здесь нет ничего странного.

Ла Лига считает зарплаты за сезон, а УЕФА за календарный год – то есть вторую часть прошлого сезона и первую этого.

Смотрим финансовый отчет «Барсы» за сезон-2022/23 – на зарплаты игроков, тренеров и персонала потратили 569 млн евро (это уже за вычетом других видов спорта – там также включены гандбольные, баскетбольные и футзальные траты). В бюджете на этот сезон указаны 411 млн.

Для начала замечаем летнюю разгрузку платежки на 158 млн евро, далее фиксируем близкие к УЕФА средние 490 млн за год (понятно, что это приблизительно – складываем и делим пополам), ну и напоследок – Тебас назвал абсолютно адекватные цифры.

Возвращаемся к проблемам «Барсы» с испанским лимитом.

«Барса» вообще сможет подписывать новичков?

Сможет, но с большими ограничениями.

Санкции за превышение лимита меняются практически каждый сезон, но они не такие жесткие, как в АПЛ: без трансферных банов и вычета очков.

Сейчас при выходе за установленный порог команды могут тратить на новых игроков только 50 процентов или 1/2 от сэкономленных денег: то есть использовать один евро из двух. Если зарплата уходящего игрока составляет более 5 процентов от фонда заработной платы клуба, ограничение увеличивается до 60 процентов (условно шесть евро из десяти). Под «сэкономленными» подразумевается зарплата ушедшего игрока плюс заработок на его трансфере.

Пример: игрока с зарплатой 10 млн евро продали за 30 млн – значит, на новичка (трансфер плюс годовая зарплата со всеми бонусами) можно потратить не более 20 млн. Если зарплата ушедшего была более пяти процентов от общей ведомости – 24 млн.

Чтобы снять ограничения, необходимо больше зарабатывать.

К несчастью для «Барсы», один из рычагов заклинило

В августе прошлого года немецкая инвестиционная группа Libero за 40 млн евро приобрела 9,8 процентов акций в Barca Vision – проекте «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную.

Одновременно клуб заключил соглашение об объединении бизнеса с Mountain & Co. I Acquisition Corp, чтобы в будущем объединить цифровое бизнес-подразделение Barca Vision и весь аудиовизуальный контент под новым брендом Barca Media. Клуб планировал, что Barca Media станет важным источником дохода для клуба, ориентировочная стоимость предприятия составит около 910 млн евро.

Но Libero так и не выплатила клубу 40 млн в установленные сроки – до конца прошлого года. Клуб подал в суд и ищет новых покупателей.

Экс-кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт считает, что под угрозой весь цифровой проект.

«С этой сделкой связана общая прибыль в размере 400 млн евро, которая может внезапно исчезнуть. Это снова создаст очень большую дыру в бюджете клуба и усугубит ситуацию с ФФП, – убежден Фонт. – Мы продолжаем терять время, поскольку так и не было создано никакого источника дохода».

Фонт потребовал, чтобы Лапорта и его правление дали «убедительные объяснения» членам клуба о том, как они намерены все решить.

По данным Diario Sport, в совете директоров «Барселоны» также глубоко обеспокоены перспективами этой сделки – удастся ли клубу уложиться в бюджет при условии, что полгода поисков новых инвесторов так и не дали результатов?

«Это футбольный эквивалент наполнения бутылки с шампунем водой, чтобы волшебным образом сделать больше шампуня» , – самый популярный коммент на Reddit под новостью о поиске новых покупателей Barca Vision.

Какие еще варианты есть у Лапорты?

Испанский ресурс Diario AS считает, что у «Барселоны» есть еще три варианта действий.

1. Поскорее вернуться на «Камп Ноу» – реконструкцию планируют завершить к ноябрю. Сейчас «Барса» выступает на Олимпийском стадионе, из-за чего доходы от матчдэя упали в разы: в прошлом сезоне только на сезонных абонементах клуб заработал 65,5 млн евро, в бюджете на этот заложено всего 7,9 млн. Билетные кассы в сезоне-2022/23 принесли еще 115 млн евро. Данных по этому сезону пока нет, но их можно предположить – средняя посещаемость домашних матчей упала вдвое (со средних 83,5 тысяч до 40,6 тысяч).

2. Больше заработать за счет нового контракта с техническим спонсором. У «Барселоны» напряженные отношения с Nike, который сейчас выплачивает 85 млн за сезон, 20 млн предусмотрены в качестве бонусов. При этом соглашение включает даже штрафы за невыполнение «Барселоной» некоторых целей. По информации Diario Sport, сейчас идут активные переговоры с Puma, которая предлагает «Барселоне» фиксированные 120-140 млн евро и 100 млн евро подписного бонуса. Но тут будут сложности – контракт с Nike действует до 2026 года с опцией продления еще на два года.

3. Продавать игроков – в первую очередь воспитанников или пришедших бесплатно (потому что не надо будет учитывать остаточную амортизацию – мы детально разбирали этот дефект на примере АПЛ ).

«Все зависит от действий «Барселоны» и их стратегии. Мы будем наблюдать еще два или три сезона, но им все еще нужно что-то делать, – говорил в начале сезона Хавьер Тебас. – Возможно, они продадут отличного игрока и сделают гигантский шаг. Вся средне- и долгосрочная стратегия определяется клубом и его руководством. Если они продадут игрока-франшизу, то решат проблему, но они не собираются этого делать».

На днях Diario Sport поделился инсайдом: клуб готовит распродажу центральных защитников, в числе неприкасаемых только Араухо и юный Пау Кубарси, с которыми продлят контракты. Но, кажется, с распродажей будут проблемы: Андреас Кристенсен уже дал понять, что даже не планирует выслушивать предложения от других клубов, Жюль Кунде тоже хочет остаться, хоть и предпочел бы играть на родной позиции, а не на правом фланге, Иньиго Мартинес намерен отработать контракт с «Барсой» до конца – до лета 2025 года. Пока непонятны перспективы продажи Клемана Лангле (в аренде в «Астон Вилле») и Эрика Гарсии (арендован «Жироной»).

Но, по информации ESPN, каталонцы готовы отпустить Араухо, если за него предложат порядка 100 млн евро. Сообщалось, что «Барса» зимой отклонила два предложения «Баварии» по игроку – на 70+20 и 80+10 млн евро.

Кажется, других выходов нет – или летом придется выдумывать новые рычаги. Вопрос только в одном: сколько еще шампуня в этой бутылке?

Фото: East News /Pau BARRENA / AFP, Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Europa Press via AP; Kike Rincan/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Eric Alonso