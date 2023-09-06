49 комментариев

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Клубы АПЛ нашли дыру в финансовых правилах. Теперь массово продают воспитанников

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Боули – первооткрыватель?

«Ман Сити» продал блеснувшего в начале сезона полузащитника Коула Палмера в «Челси».

«Челси» – Мэйсона Маунта в «Ман Юнайтед». 

«МЮ» – Энтони Элангу в «Ноттингем Форест».

«Ноттингем» – Бреннана Джонсона в «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» – сразу двух Харри – Кэйна и Уинкса.

У всех перечисленных переходов свои обстоятельства, но есть одна общая нить – это продажи воспитанников.

В этом году клубы АПЛ продали четыре десятка доморощенных игроков за почти 750 млн евро. И это удивительно.

Трансферов воспитанников в АПЛ теперь в два раза больше, чем раньше

Сначала определимся, кого считаем воспитанниками. Формулировка ФИФА: игрок, который провел не меньше трех лет в системе клуба в возрасте с 15 до 21 года (или конца сезона, в котором ему исполняется 21 год).

Также это игроки, которые пришли в систему клуба до 15 лет. Иногда подростки меняют академии раньше этого возраста – так, Деклан Райс сменил «Челси» на «Вест Хэм» в 14, поэтому считается воспитанником «Вест Хэма».

Более поздние переходы объясним подробнее. Например, Бенхамин Гарре в день шестнадцатилетия перешел из аргентинского «Велес Сарсфилд» в «Ман Сити», а через три с половиной года вернулся в Аргентину – продан «Расингу» за 2,3 млн евро. По правилам ФИФА полузащитник «Крыльев Советов» считается игроком, «прошедшим подготовку» в «Сити». Таких футболистов в нашей подборке меньшинство, но дисклеймер необходим.

Считаем продажи за календарный год. Воспитанники, которые уходили из клуба, а затем выкупались обратно (вроде Анхелиньо из академии «Ман Сити») – не считаются.

Пропорции соответствующие – предыдущие четыре года продажи воспитанников составляли 5 процентов всех переходов, а в этом году – 10 процентов. 40 трансферов – в два раза больше, чем в прошлом году, и вообще похоже на рекорд АПЛ. 

В 2023 году клубы АПЛ заработали 1,7 млрд евро на трансферах, из которых 40 процентов на продаже доморощенных игроков. 

На уровне АПЛ все понятно. Что в сравнении с другими лигами?

Уникальность АПЛ снова зафиксирована. Ни в одной другой топ-лиге не продают воспитанников чаще. В чем же дело? 

ФФП не оставляет других выходов

Фоларин Балогун – это два Кая Хавертца или полтора Деклана Райса.

Кэмерон Арчер равен: Мусса Диаби плюс Пау Торрес плюс аренда Николо Дзаньоло.

Томас Кэннон дороже всех покупок «Эвертона», Бреннан Джонсон – «Ноттингема».

Итан Ампаду = Коул Палмер.

Коул Палмер = два Йошко Гвардиола плюс один Матеуш Нунеш или Джереми Доку (на выбор).

Это не параллельное футбольное измерение, это реальность действующих финансовых правил. Такова стоимость трансферов в бухгалтериях клубов. И да, Арчер, Кэннон и Джонсон – тоже реальны.

Все дело в амортизации, когда большие трансферные расходы максимально тонким слоем размазаны по годам контракта новичка. Например, трансфер на 100 млн с контрактом на 5 лет в годовой отчетности занимает лишь 20 млн плюс зарплата. Но здесь есть обратный эффект – чем раньше продаешь игрока до истечения контракта, тем больше срезаешь сумму дохода от трансфера. Если продал того же игрока через год за 100, то для финансовой отчетности придется отнять амортизацию за оставшиеся 4 года по контракту: 100 минус 80. Правила действуют как на уровне АПЛ, так и УЕФА (для участников еврокубков амортизация ограничена пятью годами).

А как быть с игроками, которых не покупали? Тогда вся сумма от продажи идет в чистые доходы. Уловили? То есть при продаже купленного футболиста необходимо из трансферного дохода вычесть амортизацию, а при продаже воспитанника – можно вписать в плюс всю сумму целиком.

По нормам УЕФА клубы не могут тратить существенно больше, чем зарабатывают – допустимо заходить в убыток суммарно на 5 млн евро (в АПЛ – 17,3 млн) за три предыдущих календарных года (многие ошибочно считают сезоны), а если владелец готов покрыть минус своими деньгами, то порог расширяется до 60 млн лимит общих убытков за три года по нормам УЕФА – 60 млн евро (в АПЛ – 122 млн евро).

Продажа воспитанников идеально подходит для покрытия сверхзатрат. 

Пример: «Челси» купил в 2020 году за 80 млн на пять лет. Амортизация трансфера: 80 млн / 5 = 16 млн евро в год до 2025 года.  

Эти летом немца продали в «Арсенал» за 75 млн евро. До конца контракта оставалось еще два года – 32 млн евро (16 млн x 2) не успели амортизироваться. Из доходов от трансфера в «Арсенал» бухгалтеры «Челси» могут учитывать: 75 млн – 32 млн = 43 млн евро.

Продажа воспитанника Мэйсона Маунта в «Ман Юнайтед» за 64,2 млн или Итана Ампаду за 8,1 млн евро евро целиком идут в доход. 

Коула Палмера купили за 47 млн на пять лет – амортизация 9,4 млн евро в год. Его покупку в годовом отчете почти закрыли продажей одного Ампаду.

Трансфер Мэйсона Маунта компенсировал в годовой отчетности покупки Мойсеса Кайседо, Энцо Фернандеса и Кристоффера Нкунку. 

Довольно простая математика.

Кто это придумал? Есть очевидный вариант, но...

На картинке – количество проданных воспитанников и вырученные за них деньги. «Челси» уверенно первый. 

Также на продаже доморощенных в этом году зарабатывали  «Ливерпуль», «Вулверхэмптон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

Но амортизация и ФФП существует не первый год. Почему продажи в АПЛ выросли вдвое именно сейчас?

Мы уже отмечали, как новые боссы «Челси» компенсирует расточительность продажей воспитанников. В этом году на продаже пяти доморощенных игроков клуб заработал 125 млн евро, что фактически погасило расходы на сверхдорогих новичков с учетом амортизации.

Действительно ли это новая «лазейка Боули»? Ответ – на картинке.

Стоит уточнить, что на место «Астон Виллы» сильно влияет продажа Джека Грилиша (117,5 млн евро), «Вест Хэма» – Деклана Райса (116,6 млн), «Тоттенхэма» – Харри Кейна (100 млн).

Другие топовые академии АПЛ продали на меньшие суммы: «Арсенал» заработал 120 млн евро (7 игроков), «МЮ» – 74 млн (11 игроков), «Ливерпуль» – 60 млн (9 игроков).

На общем фоне выделяются «Челси» и «Ман Сити» – поставили продажу воспитанников на поток. При этом «Челси» делал это еще в эпоху Романа Абрамовича, но не привлекал столько внимания. Но трансферы Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Мойсеса Кайседо за 300 млн евро с контрактами до 2031 года породили вопрос: как «Челси» влезает в финансовые рамки? Активная продажа доморощенных игроков – один из ответов. Теперь этот дефект ФФП рассмотрели другие клубы АПЛ. 

Есть еще одно важное обстоятельство: с этого года УЕФА поэтапно вводит ограничения трат на состав: до 90 процентов от доходов с 2023 года, 80 процентов – с 2024-го, 70 процентов – с 2025-го.

Вывод: клубы вынуждены искать дополнительные доходы. Лига которая больше всех покупает, должна больше всех зарабатывать. В АПЛ решили делать это за счет трансферов доморощенных игроков.

***

В начале июля сборная Англии выиграла чемпионат Европы U21. 

Шесть участников финального матча с Испанией в этом году покинули родные клубы: на продаже Джеймса Траффорда, Аарона Рэмзи, Коула Палмера, Макса Ааронса, Кэмерона Арчера и Энтони Гордона заработано 160 млн евро. Еще два – воспитанники «Сити» Томми Дойл и Тэйлор Харвуд-Беллис – ушли в аренду с правом выкупа за 30 млн евро.

Джеймс Гарнер и Морган Гиббс-Уайт принесли родным клубам 40 млн евро год назад.

Кажется, плавный подвод воспитанника к основе и развитие через аренды – уже не приоритет. Талантливые воспитанники из гордости клубной академии стали сверхвыгодным ресурсом. В АПЛ это поняли быстрее всех. 

Безусловно, у каждого перехода своя история. Всегда будут трансферы «на повышение» (вроде перехода Энтони Гордона из «Эвертона» в «Ньюкасл») или из-за отсутствия ближайших перспектив в основе (продажа «Сити» Джеймса Траффорда в «Бернли»), но двукратный рост продажи воспитанников – настораживающий тренд.

Кажется, финансовый фэйр-плей задумывался для другого.

Боули потратил 850 млн – и уверен, что впишется в ФФП. Как?!

«Челси» отдал Зиеша в аренду с опцией бесплатного выкупа. Бесплатного выкупа?! 🤔

Фото: East News/Patrick T. Fallon / AFP; Gettyimages.ru/Clive Rose, Michael Regan

49 комментариев

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TeddyLasso
Но есть нюанс: с такими агрессивными тратами Боули подсадил Челси на иглу продажи воспитанников. Теперь клубу регулярно придется продавать доморощенных футболистов, чтобы расплачиваться за кутеж 2022-23
+32
-2
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Mitya78
Лучше бы рынок порешал.
Ни к чему хорошему этот ФФП не привёл.
+11
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Gündoğan
Отличная статья, с удовольствием прочитал.
Сити быстро окупил вложенные несколько лет назад 100 млн фунтов на новую инфраструктуру академии. Сити и Челси в этом плане далеко вперед ушли от остальных клубов, развивая свою академию.
+7
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Mitya78
Ответ Gündoğan
Да зачем он нужен этот ФФП пусть богатые и дальше покупают клубы и развивают их
Так с ФФП богатые клубы получают преимущество, а вот развить становится намного труднее.
+6
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tverd1
Ответ TeddyLasso
Но есть нюанс: с такими агрессивными тратами Боули подсадил Челси на иглу продажи воспитанников. Теперь клубу регулярно придется продавать доморощенных футболистов, чтобы расплачиваться за кутеж 2022-23
Как вариант сосредоточится на спортивных успехах. Занять место в зоне ЛЧ и выйти в ПО. Там тоже не плохие деньги перепадают.
+4
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Danila.Kasyanov
Ответ Dmitry Er
Балогун - два Кая Хаверца - ничего не понял...
Имеется в виду, что в этом году доход от продажи Балогуна в два раза больше расходов на Хаверца, опять же в этом году
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Алмаз K
По факту это просто перенос убытков на следующие годы. Где они будут искать уменьшение убытков на 5 год?
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Игорь Сергеев
Автор
Ответ DolJun
опять попытка собрать классы на имени боули. марина продавала воспитанников еще до того, как это стало мейнстримом. думаете деньги на лукаку сами собой материализовались? томори, абрахам, гехи, лэмпти. но ничего, интеллектуалы типа местного борниззекинга схавают и под гыгыканье будут опять гнать на боули.
Добрый день! И Абрахам, и Гехи, и Лэмпти, и Томори, а еще Ике Угбо и Тино Ливраменто много кто попали в выборку за пять лет. Я специально ее делал, чтобы показать, что совсем не Боули это придумал. Он просто спалили всю схему. Вот же отрывок.

На общем фоне выделяются «Челси» и «Ман Сити» – поставили продажу воспитанников на поток. При этом «Челси» делал это еще в эпоху Романа Абрамовича, но не привлекал столько внимания. Но трансферы Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Мойсеса Кайседо за 300 млн евро с контрактами до 2031 года породили вопрос: как «Челси» влезает в финансовые рамки?
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Cearvm
Ответ Mitya78
Лучше бы рынок порешал. Ни к чему хорошему этот ФФП не привёл.
Рынок всегда решает в условиях адекватного регулирования, это основы экономики. Без ограничений будет переход к монополии с тяжелыми последствиями для всех. Сейчас клубы хотя бы крутятся, чтобы добиться результата.
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rude.
Ответ tverd1
Как вариант сосредоточится на спортивных успехах. Занять место в зоне ЛЧ и выйти в ПО. Там тоже не плохие деньги перепадают.
Да там копейки как для того уровня, максимум лямов 40-50 за турнир, и то при условии что команда минимум до полуфинала дойдет. Дешевле и практичнее впарить парочку доморощенных брусков.
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Gündoğan
Ответ Mitya78
Лучше бы рынок порешал. Ни к чему хорошему этот ФФП не привёл.
Да зачем он нужен этот ФФП пусть богатые и дальше покупают клубы и развивают их
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rude.
Ответ tverd1
За итоговое место в АПЛ не плохо перепадает + больше доходов от матчдей т.к. этих матчдей становится больше + бонусы от спонсоров, если прописаны в контракте + новые сделки.
Ну вообще конечно это опция нужная, попадание в ЕК, ведь для клубов с таким трафиком покупок, этот зазор в 30-50 лямов чистого дохода абсолютно не помешает. Но другой вопрос а выполнимо ли это на данном этапе? При том футболе что команда ныне показывает и в 10ку АПЛ за счастье будет. А чтобы придти к нужному уровню необходимо обуздать рыночную политику и выработать кадровую стратегию, что минимум 2-3 сезона в текущем положении, у клуба уже куча баласта на разгрузку которого несколько ТО нужно будет. Получается замкнутый круг. И единственной опцией выжить остаются продажи воспитанников. Это конечно епично Боули влетел в соккер. Я бы сказал "с двух ног")
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tverd1
Ответ rude.
Да там копейки как для того уровня, максимум лямов 40-50 за турнир, и то при условии что команда минимум до полуфинала дойдет. Дешевле и практичнее впарить парочку доморощенных брусков.
За итоговое место в АПЛ не плохо перепадает + больше доходов от матчдей т.к. этих матчдей становится больше + бонусы от спонсоров, если прописаны в контракте + новые сделки.
+1
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tverd1
Ответ rude.
Ну вообще конечно это опция нужная, попадание в ЕК, ведь для клубов с таким трафиком покупок, этот зазор в 30-50 лямов чистого дохода абсолютно не помешает. Но другой вопрос а выполнимо ли это на данном этапе? При том футболе что команда ныне показывает и в 10ку АПЛ за счастье будет. А чтобы придти к нужному уровню необходимо обуздать рыночную политику и выработать кадровую стратегию, что минимум 2-3 сезона в текущем положении, у клуба уже куча баласта на разгрузку которого несколько ТО нужно будет. Получается замкнутый круг. И единственной опцией выжить остаются продажи воспитанников. Это конечно епично Боули влетел в соккер. Я бы сказал "с двух ног")
Здесь сложно сказать. Есть фактор Почетино, который как раз хорошо умеет работать с такими "ноунеймами". И может быть к зиме появится система в игре дающая результат.
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ivan ivanov
Ответ TeddyLasso
Но есть нюанс: с такими агрессивными тратами Боули подсадил Челси на иглу продажи воспитанников. Теперь клубу регулярно придется продавать доморощенных футболистов, чтобы расплачиваться за кутеж 2022-23
или же резко повышать доходы в следующих сезонах
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Игорь Сергеев
Автор
Ответ TeddyLasso
Но есть нюанс: с такими агрессивными тратами Боули подсадил Челси на иглу продажи воспитанников. Теперь клубу регулярно придется продавать доморощенных футболистов, чтобы расплачиваться за кутеж 2022-23
Добрый вечер! Все верно. Такой подход легко может превратиться в пирамиду, но я не уверен что они дальше продолжат так закупаться. Если это действительно какая-то стратегия, то похоже на американский подход построения спортивной команды - молодые игроки на долгосрочные контракты.

Но есть еще другой нюанс - зарплаты. На разнице зарплат ушедших/пришедших «Челси» уже сэкономил около 80 миллионов в год. Ну и резерв есть - за Галлахера не приняли 37+3 млн фунтов от «Вест Хэма» (хотят 50), по Чалобе и Броя тоже были предложения.

Все говорит о том, что инвестор Боули хорошо умеет считать.
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Nike of FW
По этой логике, игрок исполнивший контракт и переподписавшийся с клубом на новый может иметь нулевую стоимость на балансе в виду полной амортизации и следовательно быть проданным в чистую прибыль.
В этом подходе ничего нового или революционного. По похожим правилам амортизируются основные средства в бухгалтерии предприятия.
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Shuller18
Кто следующий на выход из Челси? Джеймс, Колвилл, Галлахер? А на их место Боули возьмет очередного днаря из Брайтона...
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Растиньяк
Ответ Игорь Сергеев
Добрый день! Прочли, и не раз. Что не так то?
много опечаток и пропущенных слов, отредактируйте
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Dmitry Er
Балогун - два Кая Хаверца - ничего не понял...
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Rhett Butler
Интересная аналитика, спасибо!
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Nuts
ФФП Лажа
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Игорь Сергеев
Автор
Ответ граф Якунин
Текст бы сами хоть раз прочли перед публикацией
Добрый день! Прочли, и не раз. Что не так то?
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Игорь Сергеев
Автор
Ответ Salamat Tolegen
Может Боули первооткрыватель в Англии, но продажами воспитанников занимаются все и Итальянские и Испанские клубы. Интер каждый год пачками продавал своих воспитанников (Дзаньоло, Пинамонти, Касадеи и т.д) Милан сколько их продавал (Доннарумма, Локателли, Кутроне и т.д). Сколько звездных воспитанников продал Реал? Мората, Хакими, Эрнандес... До английских клубов это только дошло похоже
Добрый день! Продавали и продают всегда и везде. Вот только в сравнении – это совсем другие цифры как в количестве игроков, так и в суммах. Я специально считал другие лиги. Но сделал только этот год, потому что именно в 2023 году начинается новый период ФФП - все что было до этого стерлось.

Ну и не уверен, что когда-то и где-то были продажи 40 воспитанников за 750 млн евро в год, многие лиги столько на всех продажах не зарабатывают. Если у вас есть другая статистика – будет интересно посмотреть.

И Боули – не первооткрыватель.
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Salamat Tolegen
Может Боули первооткрыватель в Англии, но продажами воспитанников занимаются все и Итальянские и Испанские клубы. Интер каждый год пачками продавал своих воспитанников (Дзаньоло, Пинамонти, Касадеи и т.д) Милан сколько их продавал (Доннарумма, Локателли, Кутроне и т.д). Сколько звездных воспитанников продал Реал? Мората, Хакими, Эрнандес... До английских клубов это только дошло похоже
0
0
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