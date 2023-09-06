49 комментариев

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Боули – первооткрыватель?

«Ман Сити» продал блеснувшего в начале сезона полузащитника Коула Палмера в «Челси».

«Челси» – Мэйсона Маунта в «Ман Юнайтед».

«МЮ» – Энтони Элангу в «Ноттингем Форест».

«Ноттингем» – Бреннана Джонсона в «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» – сразу двух Харри – Кэйна и Уинкса.

У всех перечисленных переходов свои обстоятельства, но есть одна общая нить – это продажи воспитанников.

В этом году клубы АПЛ продали четыре десятка доморощенных игроков за почти 750 млн евро. И это удивительно.

Трансферов воспитанников в АПЛ теперь в два раза больше, чем раньше

Сначала определимся, кого считаем воспитанниками. Формулировка ФИФА: игрок, который провел не меньше трех лет в системе клуба в возрасте с 15 до 21 года (или конца сезона, в котором ему исполняется 21 год).

Также это игроки, которые пришли в систему клуба до 15 лет. Иногда подростки меняют академии раньше этого возраста – так, Деклан Райс сменил «Челси» на «Вест Хэм» в 14, поэтому считается воспитанником «Вест Хэма».

Более поздние переходы объясним подробнее. Например, Бенхамин Гарре в день шестнадцатилетия перешел из аргентинского «Велес Сарсфилд» в «Ман Сити», а через три с половиной года вернулся в Аргентину – продан «Расингу» за 2,3 млн евро. По правилам ФИФА полузащитник «Крыльев Советов» считается игроком, «прошедшим подготовку» в «Сити». Таких футболистов в нашей подборке меньшинство, но дисклеймер необходим.

Считаем продажи за календарный год. Воспитанники, которые уходили из клуба, а затем выкупались обратно (вроде Анхелиньо из академии «Ман Сити») – не считаются.

Пропорции соответствующие – предыдущие четыре года продажи воспитанников составляли 5 процентов всех переходов, а в этом году – 10 процентов. 40 трансферов – в два раза больше, чем в прошлом году, и вообще похоже на рекорд АПЛ.

В 2023 году клубы АПЛ заработали 1,7 млрд евро на трансферах, из которых 40 процентов на продаже доморощенных игроков.

На уровне АПЛ все понятно. Что в сравнении с другими лигами?

Уникальность АПЛ снова зафиксирована. Ни в одной другой топ-лиге не продают воспитанников чаще. В чем же дело?

ФФП не оставляет других выходов

Фоларин Балогун – это два Кая Хавертца или полтора Деклана Райса.

Кэмерон Арчер равен: Мусса Диаби плюс Пау Торрес плюс аренда Николо Дзаньоло.

Томас Кэннон дороже всех покупок «Эвертона», Бреннан Джонсон – «Ноттингема».

Итан Ампаду = Коул Палмер.

Коул Палмер = два Йошко Гвардиола плюс один Матеуш Нунеш или Джереми Доку (на выбор).

Это не параллельное футбольное измерение, это реальность действующих финансовых правил. Такова стоимость трансферов в бухгалтериях клубов. И да, Арчер, Кэннон и Джонсон – тоже реальны.

Все дело в амортизации, когда большие трансферные расходы максимально тонким слоем размазаны по годам контракта новичка. Например, трансфер на 100 млн с контрактом на 5 лет в годовой отчетности занимает лишь 20 млн плюс зарплата. Но здесь есть обратный эффект – чем раньше продаешь игрока до истечения контракта, тем больше срезаешь сумму дохода от трансфера. Если продал того же игрока через год за 100, то для финансовой отчетности придется отнять амортизацию за оставшиеся 4 года по контракту: 100 минус 80. Правила действуют как на уровне АПЛ, так и УЕФА (для участников еврокубков амортизация ограничена пятью годами).

А как быть с игроками, которых не покупали? Тогда вся сумма от продажи идет в чистые доходы. Уловили? То есть при продаже купленного футболиста необходимо из трансферного дохода вычесть амортизацию, а при продаже воспитанника – можно вписать в плюс всю сумму целиком.

По нормам УЕФА клубы не могут тратить существенно больше, чем зарабатывают – допустимо заходить в убыток суммарно на 5 млн евро (в АПЛ – 17,3 млн) за три предыдущих календарных года (многие ошибочно считают сезоны), а если владелец готов покрыть минус своими деньгами, то порог расширяется до 60 млн лимит общих убытков за три года по нормам УЕФА – 60 млн евро (в АПЛ – 122 млн евро).

Продажа воспитанников идеально подходит для покрытия сверхзатрат.

Пример: «Челси» купил в 2020 году за 80 млн на пять лет. Амортизация трансфера: 80 млн / 5 = 16 млн евро в год до 2025 года.

Эти летом немца продали в «Арсенал» за 75 млн евро. До конца контракта оставалось еще два года – 32 млн евро (16 млн x 2) не успели амортизироваться. Из доходов от трансфера в «Арсенал» бухгалтеры «Челси» могут учитывать: 75 млн – 32 млн = 43 млн евро.

Продажа воспитанника Мэйсона Маунта в «Ман Юнайтед» за 64,2 млн или Итана Ампаду за 8,1 млн евро евро целиком идут в доход.

Коула Палмера купили за 47 млн на пять лет – амортизация 9,4 млн евро в год. Его покупку в годовом отчете почти закрыли продажей одного Ампаду.

Трансфер Мэйсона Маунта компенсировал в годовой отчетности покупки Мойсеса Кайседо, Энцо Фернандеса и Кристоффера Нкунку.

Довольно простая математика.

Кто это придумал? Есть очевидный вариант, но...

На картинке – количество проданных воспитанников и вырученные за них деньги. «Челси» уверенно первый.

Также на продаже доморощенных в этом году зарабатывали «Ливерпуль», «Вулверхэмптон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

Но амортизация и ФФП существует не первый год. Почему продажи в АПЛ выросли вдвое именно сейчас?

Мы уже отмечали, как новые боссы «Челси» компенсирует расточительность продажей воспитанников. В этом году на продаже пяти доморощенных игроков клуб заработал 125 млн евро, что фактически погасило расходы на сверхдорогих новичков с учетом амортизации.

Действительно ли это новая «лазейка Боули»? Ответ – на картинке.

Стоит уточнить, что на место «Астон Виллы» сильно влияет продажа Джека Грилиша (117,5 млн евро), «Вест Хэма» – Деклана Райса (116,6 млн), «Тоттенхэма» – Харри Кейна (100 млн).

Другие топовые академии АПЛ продали на меньшие суммы: «Арсенал» заработал 120 млн евро (7 игроков), «МЮ» – 74 млн (11 игроков), «Ливерпуль» – 60 млн (9 игроков).

На общем фоне выделяются «Челси» и «Ман Сити» – поставили продажу воспитанников на поток. При этом «Челси» делал это еще в эпоху Романа Абрамовича, но не привлекал столько внимания. Но трансферы Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Мойсеса Кайседо за 300 млн евро с контрактами до 2031 года породили вопрос: как «Челси» влезает в финансовые рамки? Активная продажа доморощенных игроков – один из ответов. Теперь этот дефект ФФП рассмотрели другие клубы АПЛ.

Есть еще одно важное обстоятельство: с этого года УЕФА поэтапно вводит ограничения трат на состав: до 90 процентов от доходов с 2023 года, 80 процентов – с 2024-го, 70 процентов – с 2025-го.

Вывод: клубы вынуждены искать дополнительные доходы. Лига которая больше всех покупает, должна больше всех зарабатывать . В АПЛ решили делать это за счет трансферов доморощенных игроков.

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В начале июля сборная Англии выиграла чемпионат Европы U21.

Шесть участников финального матча с Испанией в этом году покинули родные клубы: на продаже Джеймса Траффорда, Аарона Рэмзи, Коула Палмера, Макса Ааронса, Кэмерона Арчера и Энтони Гордона заработано 160 млн евро. Еще два – воспитанники «Сити» Томми Дойл и Тэйлор Харвуд-Беллис – ушли в аренду с правом выкупа за 30 млн евро.

Джеймс Гарнер и Морган Гиббс-Уайт принесли родным клубам 40 млн евро год назад.

Кажется, плавный подвод воспитанника к основе и развитие через аренды – уже не приоритет. Талантливые воспитанники из гордости клубной академии стали сверхвыгодным ресурсом. В АПЛ это поняли быстрее всех.

Безусловно, у каждого перехода своя история. Всегда будут трансферы «на повышение» (вроде перехода Энтони Гордона из «Эвертона» в «Ньюкасл») или из-за отсутствия ближайших перспектив в основе (продажа «Сити» Джеймса Траффорда в «Бернли»), но двукратный рост продажи воспитанников – настораживающий тренд.

Кажется, финансовый фэйр-плей задумывался для другого.

Фото: East News/Patrick T. Fallon / AFP; Gettyimages.ru/Clive Rose, Michael Regan