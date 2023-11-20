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Гвардиола или Клопп? Гари Невилл назвал тренера, которого хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед»

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Гари Невилл открыто критикует Глейзеров. Экс-защитник «МЮ» считает, что именно владельцы и руководство виноваты в неудачных результатах команды.

А Тен Хага Гари называет «фантастическим тренером». При этом Невилл не отрицает, что хотел бы видеть у руля «Юнайтед» другого специалиста из Премьер-лиги.

В подкасте The Daily Ketchup Невилла спросили, кто на данный момент является лучшим тренером в мире. Гари ответил быстро:

«Я бы назвал Юргена Клоппа. Он работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Пепа Гвардиолы. Пеп — гений, его, без сомнений, запомнят навсегда. Но для меня Юрген Клопп — потрясающий тренер.

Если бы вы спросили, какого тренера я мог бы завтра пригласить в «Манчестер Юнайтед», то это был бы Юрген Клопп».

Как вам выбор Гари?

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