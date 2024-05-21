Родри рассказал, почему «Сити» опередил «Арсенал»: по мнению испанца, все решил один матч

Мощная речь опорника «Сити».

«Если честно, я думаю, что все дело в головах. Это менталитет. «Арсенал» тоже заслужил победу в лиге, они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница здесь (указывает на свою голову).

Когда они приехали сюда, играть с нами на «Этихаде», я увидел их и сказал: «М-да, они не хотят нас победить, им достаточно ничьей».

С нашим менталитетом мы бы так не поступили. И мы их догнали. В конце концов, если вы оставили нам одно очко, тогда мы выиграем последние семь-восемь матчей, несмотря на то, что это так тяжело. Я думаю, что все сводится к менталитету».