Кто станет чемпионом АПЛ, на каком месте финиширует «МЮ» и другое. Гари Невилл ответил на вопросы фанатов

Гари Невилл устроил для болельщиков сюрприз. Экс-защитник «Юнайтед» ответил на несколько вопросов подписчиков в твиттере. Невилл говорил честно и откровенно, порой не стесняясь в выражениях.

Первым делом Гари прошелся по руководству «красных дьяволов».

Фанат: «Как думаешь, обретет ли Тен Хаг успех в «Юнайтед»?»

Невилл: «Если под успехом подразумевать победу в чемпионате и Лиге чемпионов, то с таким руководством ставлю этот успех под сомнения».

Ф: «Лучший тренер после сэра Алекса?»

Н: «Все они хороши, но всем мешали владельцы, отсутствие хорошего руководства и плохой подбор персонала».

Ф: «Тебе когда-нибудь было неловко из-за того, что ты обвиняешь Глейзеров каждый раз, когда «Юнайтед» выдает несколько плохих матчей?»

Н: «Стали бы вы винить детей, если бы плохо себя вели в течение 12-ти лет, или стоит обратить внимание на родителей?»

Ф: «Гари, что ты считаешь главной проблемой нынешнего «Юнайтед»?»

Н: «Владельцев и плохое спортивное управление».

Невилл поделился ощущениями от текущего сезона Премьер-лиги.

Ф: «Кто из команд АПЛ удивил больше всего в этом сезоне?»

Н: «Тоттенхэм».

Ф: «Кто станет чемпионом страны?»

Н: «Арсенал».

Ф: «На каком месте «Манчестер Юнайтед» финиширует в этом сезоне?»

Н: «На шестом».

Экс-защитник, разумеется, не забыл подколоть мерсисайдцев.

Ф: «Лучший полузащитник не из большой шестерки?»

Н: «Мак Аллистер из «Ливерпуля» 😉».

Гари сказал пару слов и о себе.

Ф: «Самый выдающийся момент твоей карьеры?»

Н: «Мой дебют за «Юнайтед».

Ф: «Любимый матч, в котором ты играл?»

Н: «Ответный матч полуфинала Кубка Англии в 1999 году».

Как вам ответы Гари? С чем согласны, а с чем поспорили бы?