Кто станет чемпионом АПЛ, на каком месте финиширует «МЮ» и другое. Гари Невилл ответил на вопросы фанатов
Гари Невилл устроил для болельщиков сюрприз. Экс-защитник «Юнайтед» ответил на несколько вопросов подписчиков в твиттере. Невилл говорил честно и откровенно, порой не стесняясь в выражениях.
Первым делом Гари прошелся по руководству «красных дьяволов».
Фанат: «Как думаешь, обретет ли Тен Хаг успех в «Юнайтед»?»
Невилл: «Если под успехом подразумевать победу в чемпионате и Лиге чемпионов, то с таким руководством ставлю этот успех под сомнения».
Ф: «Лучший тренер после сэра Алекса?»
Н: «Все они хороши, но всем мешали владельцы, отсутствие хорошего руководства и плохой подбор персонала».
Ф: «Тебе когда-нибудь было неловко из-за того, что ты обвиняешь Глейзеров каждый раз, когда «Юнайтед» выдает несколько плохих матчей?»
Н: «Стали бы вы винить детей, если бы плохо себя вели в течение 12-ти лет, или стоит обратить внимание на родителей?»
Ф: «Гари, что ты считаешь главной проблемой нынешнего «Юнайтед»?»
Н: «Владельцев и плохое спортивное управление».
Невилл поделился ощущениями от текущего сезона Премьер-лиги.
Ф: «Кто из команд АПЛ удивил больше всего в этом сезоне?»
Н: «Тоттенхэм».
Ф: «Кто станет чемпионом страны?»
Н: «Арсенал».
Ф: «На каком месте «Манчестер Юнайтед» финиширует в этом сезоне?»
Н: «На шестом».
Экс-защитник, разумеется, не забыл подколоть мерсисайдцев.
Ф: «Лучший полузащитник не из большой шестерки?»
Н: «Мак Аллистер из «Ливерпуля» 😉».
Гари сказал пару слов и о себе.
Ф: «Самый выдающийся момент твоей карьеры?»
Н: «Мой дебют за «Юнайтед».
Ф: «Любимый матч, в котором ты играл?»
Н: «Ответный матч полуфинала Кубка Англии в 1999 году».
Как вам ответы Гари? С чем согласны, а с чем поспорили бы?
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