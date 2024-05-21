😢 «Рад, что ты возвращаешься домой, в Бразилию». Джеймс оставил послание Силве

Тиаго Силва покидает «Челси» после четырех лет выступлений за клуб.

Бразилец провел неожиданно впечатляющий период карьеры в Лондоне, несмотря на преклонный (для футболиста) возраст. Напомним, Тиаго подписал контракт с «Челси» накануне 36-летия.

Капитан синих Рис Джеймс обратился к ветерану в соцсетях:

«Мой брат, мне так грустно видеть, как ты уезжаешь, но я рад, что ты возвращаешься домой, в Бразилию.

С того момента, как ты прибыл в «Челси», ты присматривал за мной и помогал мне больше, чем любой другой игрок в моей карьере до сих пор. Я так многому научился у тебя, что всегда буду благодарен за это.

За годы, которые мы провели вместе, у нас были трудные времена, но также и прекрасные периоды. Я очень рад, что мы делили поле вместе в течение многих лет и вошли в историю.

Спасибо за все, большой брат, воспоминания, которые у нас есть, останутся со мной навсегда. Я люблю тебя, брат».

Силва ответил: «😢 Я люблю тебя, мой брат, рассчитывай на меня вечно 💙 😍».