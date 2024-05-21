Ферма АПЛ: в сети завирусился ролик, описывающий чемпионскую гонку этого сезона в Англии! Это очень смешно😅

«Манчестер Сити» - чемпион Англии сезона-2023/24.

В заключительном туре «горожане» победили «Вест Хэм» (3:1) и опередили «Арсенал» на 2 очка. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в четвертый раз подряд – это рекорд турнира. Команда Пепа Гвардиолы также завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

До этого лучшим результатом были три подряд победы. Трижды в АПЛ побеждал «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).

В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).

Это десятый чемпионский титул в истории «Манчестер Сити». Вскоре после заключительного матча чемпионата в сети появился ролик, описывающий чемпионскую гонку в АПЛ. Особое внимание - на Антони, Ришарлисона и Грилиша 😅