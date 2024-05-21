«Челси» нашел замену Почеттино. На него претендуют еще два клуба АПЛ 😨

«Челси» связался с представителями главного тренера «Ипсвич Таун» Кирана Маккенны, сообщает The Guardian.

38-летний специалист также интересует «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон», причем «чайки», как сообщается, проявляют наиболее конкретный интерес.

Маккенна вывел «Ипсвич» в Премьер-лигу. Под его руководством клуб провел 131 матч: 76 побед, 35 ничьих и только 20 поражений.

«Челси» еще не решил, будет ли увольнять Маурисио Почеттино этим летом. Тем не менее, лондонцы уже подготовили список кандидатов на его место.