«Арсенал» вновь упустил чемпионство в АПЛ - теперь в сети вирусится шутка: «Хочешь титул - уходи из «Арсенала»

Тьери Анри и Робин ван Перси подтверждают.

«Арсенал» не смог прервать серию без чемпионств. Команда Микеля Артеты завершила сезон АПЛ на втором месте, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка. В сезоне-2022/23 «Арсенал» также был вторым.

В последний раз «канониры» становились победителями высшей лиги в сезоне-2003/04. С тех пор они еще четырежды финишировали вторыми.

Вскоре после финального матча сезона АПЛ в соцсетях распространился слоган «Хочешь титул - уходи из «Арсенала», который сопровождается фото игроков «канониров», который выиграли титулы после того, как покинули клуб.