У Макдэвида есть старший брат – он сделал карьеру в бизнесе и повлиял на Коннора

Фанаты путаются на играх «Эдмонтона».

Домашний матч «Эдмонтона» против «Лос-Анджелеса» (2:0) – та самая игра, в которой капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид забил 300-й гол в НХЛ. Между периодами в студии Sportsnet появился парень, который сильно на него похож. Ведущий Джин Принсип отметил: «Я смотрю на тебя и вижу Коннора».

Рядом с ним действительно оказался Макдэвид. Только Кэмерон – старший брат Коннора.

Кэмерон первым полюбил хоккей: Коннор ходил к нему на тренировки и в раздевалку

Кэмерону Макдэвиду, успешному бизнесмену, частому гостю на матчах «Эдмонтона» – 30: он старше Коннора на 4 года. В тот самый день он вместе с матерью и невестой поддерживал брата с трибун, а в перерыве заглянул на интервью к Принсипу.

Когда фанаты «Ойлерз» узнали о существовании двойника капитана, Elite Prospects заявил , что Кэмерон Макдэвид на день стал самой востребованной персоной на сайте. Поклонники удивлялись «Он [Коннор] что, раздвоился?»

Возможно, Макдэвид не стал бы звездой без влияния старшего брата. Они проводили свободное время во дворе, тренируя броски и разрабатывая замах. Отец рассказывал: «Все начиналось с Кэмерона, но Коннор всегда участвовал. Я сказал им бросать по 100 раз в день».

Старший Макдэвид первым взял пример с родителей. Те в прошлом увлекались хоккеем: мать Келли играла за любительскую команду, а отец Брайан был игроком школьной команды и фанатом «Бостона». Брайан хотел, чтобы старший сын перенял его любовь к хоккею, и поддерживал желание Кэмерона стать профессиональным игроком.

Брайан занимался вместе с Коннором, а Келли возила Кэмерона на тренировки из Ричмонд-Хилла (там жила семья) в соседний город Эйджакс, в часе езды от дома. Иногда мама брала обоих сыновей – тогда дорога до хоккейных секций превращалась в настоящий концерт. Музыкой в машине заправлял Коннор. Он непременно включал любимый плей-лист. Главный хит – песня All Along The Watchtower в исполнении Джимми Хендрикса.

Кэмерон сперва заиграл в юниорской канадской лиге Eastern AAA Hockey League (ETAHL U16), где выступал за хоккейную школу Pickering Raiders. Там Кэмерон провел сезон-2008/09: набрал 31 (11+20) очко за 60 игр. Потом на два года отправился в Юниорскую хоккейную лигу Онтарио (OJHL).

Закончил Кэмерон в Центральной юниорской хоккейной лиге (COJCHL). Старший Макдэвид сыграл всего 8 матчей и выбил 7 (3+4) очков. Это было 12 лет назад.

Пока младший Макдэвид еще не мог тренироваться сам, он ходил на занятия брата. Там его пускали в раздевалку и давали костюм, как у Кэмерона. Тот вспоминал: «Коннор любил слоняться по раздевалке и слушать, что говорят тренеры в перерывах».

Брайан, как хоккейный тренер, следил за первыми успехами сыновей в хоккее. Когда очередь дошла до Коннора, отец разглядел у младшего сына огромный потенциал: «Он умел делать то, что не могли другие». Кэмерон на тот момент оставил мечту попасть в НХЛ и переключился на учебу.

«Без него я бы не выиграл «Харт Трофи». Так Кэмерон шутит над успехами брата

Кэмерон окончил Ivey School of Business и нашел работу в сфере бизнеса. Сейчас 30-летний Кэмерон Макдэвид занимает пост вице-президента DW Healthcare Partners – это частная компания из Торонто, которая инвестирует в сектор здравоохранения.

Во время учебы Кэмерон познакомился с Сарой Наначик. Пара встречается 13 лет, а этим летом Макдэвид сделал предложение девушке в путешествии. Кэмерона и Сару объединяет увлечение хоккеем – они вместе поддерживают Коннора на домашних матчах «Эдмонтона».

Кэмерон и Коннор часто ходят на концерты. Младший Макдэвид рассказывал в интервью Sportsnet: «Музыка – это то, что собирает нашу семью вместе». В том же интервью братья вспоминали, как Коннор просил на Рождество гитару. В итоге он получил в подарок гитару Кэмерона. Сам Кэм играл в школьных музыкальных группах в старшей школе.

До хоккея братья нередко проводили время на горнолыжных курортах. Келли научила их кататься на лыжах, а совместная традиция отдыха в горах никуда не пропала. Кэмерон еще и много путешествует – особенно любит Европу: выкладывал фото из Италии, Чехии и Нидерландов.

Хоккей не исчез из жизни Кэмерона. Помимо поддержки Коннора с трибун, Кэмерон сопровождал младшего брата и на летнюю церемонию, где капитан «Эдмонтона» получил «Харт Трофи».

Сам Кэмерон уже 12 лет не играет в хоккей, но с ностальгией вспоминает мечту о кубках. Он даже придумал шутливую речь, когда подписывал фото с награждения Коннора: «Я хотел бы поблагодарить родителей, НХЛ и, главное, моего младшего брата. Без него я бы не стоял здесь, держа в руках «Харт Трофи».

Фото: instagram.com/cammcdavid ; instagram.com/Oilers.NHL