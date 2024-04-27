ЧМ-2024. Дивизион 1B. Китай против Нидерландов, Литва сыграет с Испанией, Украина – с Эстонией

В Вильнюсе начинается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В.

Победитель турнира в следующем сезоне выступит в дивизионе 1А (подэлитном).

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 2А

ЧМ-2024

Дивизион 1В

Нидерланды – – 12:30

Литва – Испания – 16:00

Эстония – Украина – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.