ЧМ-2024. Дивизион 1B. Китай против Нидерландов, Литва сыграет с Испанией, Украина – с Эстонией
В Вильнюсе начинается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В.
Победитель турнира в следующем сезоне выступит в дивизионе 1А (подэлитном).
Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 2А
ЧМ-2024
Дивизион 1В
Нидерланды – Китай – 12:30
Литва – Испания – 16:00
Эстония – Украина – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Цзымен Цень - 31 игра
Жуйнань Янь - 58 игр
Пэнфэй Чжан - 5
Цзянин Го - 30
Цзюньчен Янь - 17
Цзэсэнь Чжан - 71 игра, 1 гол
эстонец Роберт Рооба - 39 игр, 5+2
литовец Нериюс Алишаускас - 177, 7+13
украинец Виктор Захаров - 37, 2+6
эстонец Эрик Эмбрих - 2
эстонец Кристьян Комбе - 3, 1 гол