ЧМ-2024. Дивизион 1B. Китай против Нидерландов, Литва сыграет с Испанией, Украина – с Эстонией

Теги результаты матчей сборная Украины сборная Испании сборная Эстонии сборная Нидерландов сборная Литвы Сборная Китая по хоккею ЧМ-2024 (первый дивизион) Хоккей

В Вильнюсе начинается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В.

Победитель турнира в следующем сезоне выступит в дивизионе 1А (подэлитном). 

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 2А

ЧМ-2024

Дивизион 1В

Нидерланды – Китай – 12:30

Литва – Испания – 16:00

Эстония – Украина – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

 

5 комментариев
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Опыт в КХЛ:
Цзымен Цень - 31 игра
Жуйнань Янь - 58 игр
Пэнфэй Чжан - 5
Цзянин Го - 30
Цзюньчен Янь - 17
Цзэсэнь Чжан - 71 игра, 1 гол
+3
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+3
Помимо китайцев будут ещё другие бывшие игроки КХЛ:
эстонец Роберт Рооба - 39 игр, 5+2
литовец Нериюс Алишаускас - 177, 7+13
украинец Виктор Захаров - 37, 2+6
эстонец Эрик Эмбрих - 2
эстонец Кристьян Комбе - 3, 1 гол
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+3
Китайцы опять никого из КХЛ не взяли, есть те, кто раньше играл в КХЛ, МХЛ и ВХЛ
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Из Куньлуня опять никого )) Вот вам и «подготовка в КХЛ игроков для сборной Китая». Сворачивать пора эту шаражку ! Ну или пусть хотя бы историческое название вернут - Атлант Мытищи ;-)
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Ответ Shaiba Bash
Помимо китайцев будут ещё другие бывшие игроки КХЛ: эстонец Роберт Рооба - 39 игр, 5+2 литовец Нериюс Алишаускас - 177, 7+13 украинец Виктор Захаров - 37, 2+6 эстонец Эрик Эмбрих - 2 эстонец Кристьян Комбе - 3, 1 гол
Ещё литовский вратарь Мантас Армалис 12 игр провёл
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