«Лада» продлила контракт с Владимировым на год. Форвард пропустил сезон-2023/24 из-за травмы

Николай Владимиров продлил контракт с «Ладой» на один сезон.

Тольяттинский клуб заключил новое соглашение с 29-летним нападающим сроком на один сезон.

«Владимиров вернулся в родной клуб год назад, но был вынужден полностью пропустить сезон-2023/24 из-за тяжелой травмы, полученной на летних сборах, и длительного восстановления после операции.

Напомним, что Николай является обладателем Кубка Петрова (в сезоне-2021/22) в составе тюменского « », – сказано в заявлении клуба.