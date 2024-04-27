«Лада» продлила контракт с Владимировым на год. Форвард пропустил сезон-2023/24 из-за травмы

Теги Лада Рубин КХЛ ВХЛ Николай Владимиров Хоккей

Николай Владимиров продлил контракт с «Ладой» на один сезон.

Тольяттинский клуб заключил новое соглашение с 29-летним нападающим сроком на один сезон. 

«Владимиров вернулся в родной клуб год назад, но был вынужден полностью пропустить сезон-2023/24 из-за тяжелой травмы, полученной на летних сборах, и длительного восстановления после операции.

Напомним, что Николай является обладателем Кубка Петрова (в сезоне-2021/22) в составе тюменского «Рубина», – сказано в заявлении клуба. 

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