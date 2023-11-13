«Эдмонтон» хочет, чтобы Макдэвид решил все проблемы. Так не бывает

Объяснение Петухова.

«Ойлерс» со старта угодили в кювет – и очевидное вдруг стало сенсационным:

Вот это да! У них не работает защита!

Вот это да! У них слабые вратари!

Вот это да! Проблемы с нижними звеньями!

Не те ли это защита, вратари и нижние звенья, которые и так не работали уже несколько лет?

Если серьезно, то даже мне в списке причин такого завала самой важной казалась форма Макдэвида, который сейчас не такая уж угроза, не такая опасность и который этой осенью не так велик в отрывах, как было всю карьеру.

Но постойте. Разве 10 очков в 11 матчах – это катастрофа? Разве 23,9% в большинстве (9-е место в НХЛ) – показатель, который автоматически означает предпоследнее место в общей таблице?

Нет, я не говорю, что Макдэвид чист. Он лидер, лицо и настроение этой команды – и с ним на старте явно что-то не так. Но разве то, что он провел три матча без очков (впервые с 2022-го!), означает автоматическое падение в объятья «Шаркс», вплотную к 32-й строчке?

Нет, не означает.

И если команда, лидер которой набирает «всего» 10 очков в 11 матчах и которая реализует большинство с процентов «всего» в 23,9%, все-таки оказывается на предпоследнем месте, то для меня очевидно, что проблема не в лидере и большинстве.

И в случае с «Эдмонтоном» я точно знаю, что это именно так – проблема вообще не в Макди. И не в Драйзайтле. И не во вратарях – как бы на них сейчас не валили.

Я очень внимательно смотрел два последних плей-офф. И я видел как «Ойлерс» шли по сетке в 2022-м – как Макдэвид, по сути, в одиночку расправлялся с «Калгари», а потом не расправлялся с «Колорадо»; по сути, так же в одиночку.

В 2023-м Вудкрофт использовал Макди и Драя примерно так же, как я добиваю последний кусочек масла, когда хочу не один бутерброд, а два: они играли в трех звеньях из четырех и практически не уходили со льда.

Увольнение тренера редко бывает конструктивным шагом, но сейчас оно кажется мне оправданным – в том случае, если означает отказ от стратегии, торжествовавшей в «Ойлерс» в эпоху Вудкрофта.

«Эдмонтон» Джея играл только Макдэвидом – и эту стратегию пора пересмотреть.

Потому что при всем величии двух своих лучших нападающих, «Эдмонтон» очень плох архитектурно. Он слабо продуман, поэтому хаотично укомплектован и поэтому скверно сыгран. За пределами первого звена начинается другая команда – и это будто бы команда из другой лиги. Не по именам, а по организации.

В этом проблема «Эдмонтона». То, что у вас два таких легендарных парня, не избавляет вас от необходимости организовывать защиту, подбирать связки для второго, третьего, а лучше и четвертого звена. И отрабатывать защитные взаимодействия, которые помогут вашим средним вратарям.

И, кстати, отстаньте от вратарей. Посмотрите на опыт «Колорадо» и «Вегаса» – дело не во вратарях, а в личностях, что стоят перед ними. Если Джек Кэмпбелл не тащит и ошибается – лишите его возможности ошибаться; хотя бы потому, что вратаря радикально лучше вы не найдете, даже если выйдите на рынок на коленях и с протянутой рукой. Топовых вратарей в НХЛ не хватит даже на контендеров – с этим пора смириться.

К коллапсу-2023 «Эдмонтон» подобрался с идеей о том, что Макдэвид будет ответом на все вопросы.

«Проблемы в какой-то из линий? А у нас Макдэвид».

«Трудности в коммуникации между защитниками? У нас Макдэвид».

Это могло бы сработать на скоротечном турнире формата чемпионатов мира, но в лиге, которая официально стремится к тому, чтобы разрушать жизнь суперзвезд, делать их существование невыносимым, это невозможно.

В этой лиге Овечкин всю жизнь забивал больше всех, а до кубка добрался только в 2018-м – и у «Вашингтона» была глубина, была защита и была идея, не связанная только с Овечкиным. Саша в том «Вашингтоне» был бонусом, который позволяет выигрывать важные минуты и лидерские микроматчи – на эту роль Макдэвид сейчас подходит лучше всех хоккеистов мира.

Но он не может находиться на льду всегда и делать все. Больше половины каждого матча он все равно смотрит со скамейки.

И сидя на скамейке, Макди должен наблюдать почти такой же качественный хоккей, какой и выдает сам. Игру против «Колорадо» должна выдерживать и вся остальная структура команды – примерно в том духе, как это сделал «Сиэтл» в плей-офф-2023.

Коннор великолепен, и его грандиозный хоккей позволял «Ойлерс» маскировать проблемы и изображать контендера, выбираясь в финал конференции по слабой части сетки или сгорая под давлением «Вегаса».

Наконец-то все маски сорваны. Макдэвид – великолепен, но эти «Ойлерс» – нет. Точно нет.

Судьба провернула с «Эдмонтоном» самую лучшую штуку на свете: открыла правду в тот момент, когда все еще можно исправить, и ничего не потеряно.

Фото: East News/AP Photo/Jason Redmond, AP Photo/Abbie Parr, AP Photo/David Zalubowski, Darryl Dyck/The Canadian Press via AP