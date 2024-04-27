«Трактор» продлил контракт с Николаевым на 2 года: «Илюха, дерзай!»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Илья Николаев 2001 Хоккей

Илья Николаев продлил контракт с «Трактором» на два года.

Одностороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Илья Николаев в сезоне-2023/24 зарекомендовал себя как исключительно командный и самоотверженный хоккеист, способный усилить игру в нужный момент.

Защитнику всего 22 года – это отличный возраст, чтобы расти, прогрессировать и ставить перед собой новые цели в «Тракторе». Илюха, дерзай!» – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Николаев провел 22 матча и набрал 0+2.  

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