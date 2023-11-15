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«Эдмонтон» провалил начало сезона. Виноваты все – от Макдэвида до генменеджера

Эдмонтон Эдмонтон
НХЛ НХЛ
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль Леон Драйзайтль
Стюарт Скиннер Стюарт Скиннер
Джей Вудкрофт
Джек Кэмпбелл Джек Кэмпбелл
Кен Холланд
Винсент Деарне
Уоррен Фогеле Уоррен Фогеле
Хоккей Хоккей

Разбираем в деталях.

«Эдмонтон» ужасно начал сезон: предпоследнее место в лиге (ниже только «Сан-Хосе»), 9 очков в 14 матчах. Провал можно объяснить плохим комплектованием состава, слабой игрой всей атаки и лично Коннора Макдэвида, кошмарной обороной, провалом вратарей и падением качества игры спецбригад.

Но обо всем по порядку. 

Макдэвид пока не тянет – хотя должен отвечать за половину голов команды

Здоровый Коннор Макдэвид – лучший игрок мира. Проблема в том, что сейчас он не здоров. Получив травму в матче против «Виннипега» (2:3 ОТ), канадец пропустил всего две игры – чтобы успеть к «Битве за Альберту» против «Калгари». Успел, сыграл, даже отдал результативную передачу и помог одержать «Ойлерс» победу – и две недели она оставалась для «Эдмонтона» последней.

Влияние Макдэвида на игру «Ойлерс» переоценить невозможно. В прошлом сезоне он принял участие в 47% голов команды, в позапрошлом – в 43%, а в сокращенном из-за пандемии сезоне-2020/21 – в умопомрачительных 57%. Для сравнения, лучший результат другой легенды «Эдмонтона» Уэйна Гретцки – 51,8% в сезоне-1983/84.

«Эдмонтон» уступил «Виннипегу», когда Макдэвид получил травму, а потом проиграл оба матча, в которых капитан отсутствовал. После победы над «Калгари» (5:2) он вернулся, но случились еще четыре поражения, самое болезненное из которых – от «Сан-Хосе» (2:3), который в двух матчах до этого пропустил 20 шайб. 

Макдэвид отсутствовал всего неделю, но вышел недолеченным и до сих пор не работает на максимуме. После возвращения у Коннора 1+3 в 7 матчах, а всего в сезоне – 12 (3+9) очков в 12 матчах и почетное 94-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Даже в дебютном сезоне, почти половину которого он пропустил из-за травмы, было больше очка за игру.

Более того, у Коннора сейчас одно очко в третьих периодах (в последнем на сегодня матче, против «Айлендерс») – он не в состоянии создавать важные голы и спасать матчи. Как результат – у «Эдмонтона» уже три поражения в основное время с разницей в одну шайбу. Набери Макдэвид хоть один балл в заключительном отрезке любого из них, и клуб мог бы уходить как минимум с одним очком.

Три гола Макдэвида в 12 матчах – следствие в первую очередь кошмарной реализации. 8,1% – это в полтора раза меньше, чем в худший для Коннора сезон-2016/17, когда было 12%. Вместе с этим Макдэвид и бросать стал реже: 

Чтобы бросить, нужно сначала войти в зону – а у Макдэвида пока проблемы даже с этим:

Одна из его попыток войти в зону завершилась так: 

Коннор и психологически как будто не в лучшем состоянии. В матче против «Ванкувера» Макдэвид сам полез драться – налетел на плечо Джей Ти Миллера и пихнул его в лицо крагой. За капитана вступился Зак Хайман (и его отработал тот же Миллер), а самого Коннора аккуратно скрутил Филлип Ди Джузеппе. После этого Макдэвид еще поиграл, но недолго.

Лидеры практически никогда не лезут в разборки. У Сидни Кросби за всю карьеру вряд ли наберется десять драк. У Нэтана Маккиннона их четыре, в самой известной из которых он даже не дрался, а как будто хотел выбить шлемом страйк по Конору Гарланду. Остон Мэттьюз вообще убегает от соперников, когда те вызывают его на бой. Разве что Александр Овечкин охотно решает конфликты силой – но с его габаритами бегать было бы странно. А Коннор именно вышел из себя – и тем самым показал, что не в себе.

Конечно, Макдэвид – не главная причина проблем «Эдмонтона». Он не может делать весь результат в одиночку – в конце концов, на льду он проводит меньше 50% матча. Но поскольку Коннор – капитан и лучший игрок «Ойлерс», его слабая игра неизбежно сказывается и на партнерах, особенно в атаке. Может, Макдэвид просто окончательно стер счастливые носки?

Нападение команды ужасно. Почему?

Атака «Эдмонтона» в новом сезоне крайне слабая. Игроки «Ойлерс» ужасно конвертируют броски в голы: в постлокаутную эпоху средний процент реализации бросков – 8,12%, и у «Эдмонтона» лишь шесть игроков преодолевают этот порог. Для сравнения, у безнадежно тонущего «Сан-Хосе», забивающего 1,21 гола за игру, их столько же. У «Чикаго», забившего меньше, аж 14 – у «Блэкхоукс» вообще все забившие хоть раз имеют процент реализации выше среднего. 

Основная причина, конечно, банальна – не летит. Процент реализации по ходу сезона будет корректироваться, и у того же Макдэвида он однозначно поднимется. А вот креатива тем игрокам, которым его недостает сейчас, взять неоткуда. 

Фактически атака «Эдмонтона» – это Макдэвид, Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс, Хайман и Кэйн. Остальных можно как угодно тасовать по звеньям – они лишь изредка будут создавать моменты. 

Голы – это в первую очередь задача центра. Макдэвид и Драйзайтль придумывают их на уровне лучших в мире. Нюджент-Хопкинс – просто хорошо. Но их партнерам не хватает навыков, чтобы пользоваться присутствием на льду таких мастеров. Поэтому нет разницы, кто будет играть в звене с Макдэвидом и Хайманом: Райан Маклауд, Рафаэл Лавуа или Дилан Холлоуэй. 

А уже уволенный главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт еще и весьма замысловато искал оптимальные сочетания: например, он пробовал в центре Маттиаса Янмарка – который впервые в жизни там сыграл только в тренировочном лагере. Эксперимент ожидаемо провалился.

Хотя, конечно, Вудкрофт работал с теми, кто у него есть – а вопросы к тому, что у «Эдмонтона» есть только только два звена, нужно задавать генменеджеру Кену Холланду. Простой факт: ни у кого из игроков ниже третьего звена в этом сезоне нет заброшенных шайб. У штатного четвертого звена на троих один балл за результативность (передача Дерека Райана). А у находящихся в резерве из-за травм Янмарка и Коннора Брауна и у отправленного в резерв Адама Эрни в графе набранных очков вообще нули. У Холлоуэя (второе звено) и Маклауда (первое) одно и два очка соответственно. Да и от защитников здесь помощи немного: лишь у Эвана Бушара больше 4 баллов (3+9). 

Естественно, что общая результативность всей команды тоже упала. После прошлогодних 3,96 шайбы за игру в этом сезоне у «Эдмонтона» лишь 2,79. 

Два тяжелых контракта не дают усилить оборону – еще один провал генменеджера

Трудности «Эдмонтона» в обороне начинаются даже не на льду, а с  контрактов защитника Дарнелла Нерса и вратаря Джека Кэмпбелла. Нерс – счастливый обладатель зарплаты $9,25 млн в год, которую он будет получать еще семь лет. Она ставит его на 29-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков безотносительно позиции и на 7-е – среди защитников. Ниже него:

● Кэйл Макар – обладатель Кубка Стэнли, «Конн Смайта», «Норриса», «Колдера», участник Матча всех звезд;

● Алекс Пьетранжело – двукратный обладатель Кубка Стэнли, дважды участник Матчей всех звезд;

● Брент Бернс – самый результативный из действующих защитников и 15-й – за всю историю НХЛ, обладатель «Норриса», проведший пять Матчей всех звезд;

● Виктор Хедман – двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель «Конн Смайта», «Норриса», проведший четыре Матча всех звезд;

● а также Миро Хейсканен, Куинн Хьюз, Райан Макдона…

У Нерса за всю карьеру лишь два сезона с 40+ очками, он никогда не отличался надежностью – сложно понять, почему Кен Холланд выписал ему такие деньги, если только у Дарнелла в сейфе не лежит компромат на генменеджера «Эдмонтона». 

Кэмпбелл же, в свою очередь, получает 5 млн – больше героя последнего плей-офф Эдина Хилла, больше надежного Джейка Эттинджера и одного из лучших вратарей лиги Ильи Сорокина… Хоть и пропускает 4,5 шайбы за игру.

Сами по себе контракты Нерса и Кэмпбелла не мешают защите «Эдмонтона». Проблема в том, что из-за этих двух контрактов нельзя усилить состав – поэтому в основе «Ойлерс» играет Винсент Деарне, а вратари пропускают в среднем по 3,4 шайбы за матч. 

Выставив Кэмпбелла на драфт отказов, «Эдмонтон» даже ничего не выиграл – его оттуда никто не забрал, а экономия на нем составляет всего $1,15 млн. Вряд ли «Ойлерс» найдут замену на такую зарплату или меньше – разве что Кэлвин Пикар из фарма поможет.

«Эдмонтон» перешел от персональной защиты к зонной – пока не хватает сыгранности

На результат влияет и менее очевидная причина – перестроение обороны. Существует два основных типа игры в защите: зонная и персональная. «Эдмонтон» еще в прошлом сезоне придерживался второго – и на примере игры против «Вегаса» в плей-офф покажем, в чем его недостаток.

Третий матч серии при счете 1-1, в игре «Вегас» впереди 2:1. Нерс, играя по Заку Уайтклауду, пошел туда, куда защитник идти не должен – к синей линии. Ему помог Уоррен Фогеле (потому что играть по Смиту на синей – его задача, а не Нерса) – и так Уайтклауд остался один. Зака не идет накрывать Коди Сиси, у которого прямо за спиной – его игрок. В итоге перед Уайтклаудом никого, он спокойно приближается – и прошивает Скиннера. 

А вот другой пример из той же серии. 

«Вегасу» нужна одна победа для выхода в полуфинал, но «Эдмонтон» ведет 2:1. Звено Джека Айкела входит в зону. Игроки «Эдмонтона» быстро разбирают себе по оппоненту, но Райан Нюджент-Хопкинс запутался, кого держать: Брэйдена Макнэбба, отклеившегося от Драйзайтля, или Джонатана Маршессо, открывающегося с синей линии. 

Сначала Райан выбрал Джонатана, но затем заметил свободного Брэйдена – и, как кажется Нюджент-Хопкинсу, передал Маршессо Драйзайтлю. Тот не рванул за Маршессо (и не мог – Джонатан уже набрал скорость, а Леон стоял), Нюджент-Хопкинс уже переключился на Макнэбба – а в это время Ши Теодор совсем не опасно набросил на пятак, Иван Барбашев подправил шайбу вдоль ворот, и оставшийся свободным Маршессо расстрелял практически пустой угол.

Такие провалы заставили тренеров обратиться к зонной защите. 

У нее есть ряд преимуществ:

● компенсирует индивидуальные недостатки в обороне – каждого игрока страхуют партнеры;

● больше способствует контратакам и перехватам – так легче завладевать шайбой и раскатываться;

● обычно минимизирует удаления – из-за менее плотной игры по сопернику;

● экономит силы игроков, так как они меньше перемещаются: нет необходимости преследовать нарезающего по зоне круги Макдэвида или Айкела – ты отвечаешь за него только в своей области.

Есть и недостатки, но не слишком критичные:

● психологически каждый игрок несет меньшую ответственность, поскольку сложно совсем не думать, что тебя всегда подстрахуют;

● зонная защита менее эффективна против команд с высококлассными снайперами: у условного Овечкина будет время на богатырский замах, если прямо перед ним не будет постоянно защитника.

Но даже переход к зонной защите пока не помогает «Эдмонтону». Почему?

Потому что любая серьезная перемена не дает результат сразу. Нужны изучение, отработка, многократное повторение – другого пути нет. Любой команде и любым игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к системе. И задача многократно усложняется, если для успеха требуются не только правильные действия каждого отдельного хоккеиста, но и их взаимодействие. 

У «Эдмонтона» с этим проблемы. Вот так «Ойлерс» ошибались в игре против «Ванкувера» (2:6):

Обратите внимание на действия Деарне. Он четко идет на свою позицию – пятак, где уже находится Фогеле. Деарне клюшкой показывает, какую зону должен перекрывать Фогеле – но хоть указал Винсент и правильно, в этот момент они оба ошиблись. Вингер не помешал Сэму Лафферти, относительно которого двигался в противоход, а защитник упустил Илью Михеева – тот классно открылся в слепую для Деарне зону, так что тот даже глазами его не нашел. То, что не Михеев, а сам же Деарне переправил шайбу в ворота, не ликвидирует ошибки сразу двоих игроков «Эдмонтона» – слабое взаимодействие привело к тому, что Лафферти был готов добивать при необходимости, а Михеев расстреливал бы абсолютно пустые ворота. 

Похожая ошибка была против того же «Ванкувера» (1:8) в их первом матче в сезоне.

Снова игрок, который подсказывает партнеру, забывает подумать о собственных действиях. Филип Броберг показывает Макдэвиду, что тот должен накрыть Ди Джузеппе, но абсолютно упускает из виду Брока Босера, который был в тот момент прямо перед ним. В это время на пятаке уже боролись Бушар и Миллер, и Броберг то ли решил помочь напарнику, то ли просто не определился с позицией. Босер в этот момент зашел ему за спину – гол в пустые.

Вторая фундаментальная проблема – отвратительная игра при переходе из атаки в оборону. «Эдмонтон» занимает последнее место в лиге по разнице голов после рывков в зону – минус-13. Ниже «Сан-Хосе». В третьей игре против «Ванкувера» таких голов было три, в матче против «Далласа» «Ойлерс» так пропустили все четыре шайбы. 

Вот так «Ванкувер» забивал «Эдмонтону» второй гол в их третьем матче. 

Здесь Фогеле слишком долго висел на Дакоте Джошуа, хотя должен был передать его Бретту Кулаку и переключиться на свою зону. Но проблема в том, что Холлоуэй не успевал вернуться в защиту, из-за чего слева был свободен Гарланд, готовый сыграть на пятаке, а у Пьюса Сутера перед Холлоуэем была слишком большая фора в расстоянии. 

Ну и главное – действия Драйзайтля, который как раз и должен был накрыть Сутера, поскольку тот вошел ровно через зону центра. Но у Леона контроллер отсоединился – он как поехал на прямых ногах из чужой зоны, так и посмотрел на гол с лучшей точки обзора, не согнув коленей. 

Один игрок не знал свой маневр, другой не успевал перекрыть зону, третий не особо и пытался – и так «Ванкувер» вышел вперед в том матче.

А вот победная шайба «Далласа».

«Даллас» убегает в атаку, шайба на левом фланге у Джейсона Робертсона. Справа бежит Джо Павелски, которому 39 лет. Перед Макдэвидом, который был к нему ближе всех, у «Капитана Америки» была фора от силы пара шагов. Для самого быстрого игрока мира это вообще не отставание, но после красной линии Коннор оттолкнулся коньками ровно три раза – теперь джойстик выключился уже у него. Павелски даже не пришлось особо напрягаться: от синей линии «Эдмонтона» он просто докатывался. Экхольму пришлось переключаться на Джо, но слишком поздно – и это еще и освободило пространство для забежавшего шведу в слепую зону Роопе Хинтца. Павелски отдал финну на пятак – и тот наказал «Эдмонтон».

Вратари «Эдмонтона» – худшие в НХЛ

Да-да, посмотрите на их показатели на момент отправки Кэмпбелла на драфт отказов.

Даже у «Сан-Хосе», поглощающего все летящее в створ как черная дыра, пара вратарей эффективнее. 

Мало того – Кэмпбелл и Скиннер ведь еще и ошибаются! Например, вот так:

А еще вот так:

И так:

И все настолько плачевно, что даже после отправки в АХЛ Кэмпбелл привычно допустил ляп:

Легендарный вратарь «Эдмонтона» Грант Фюр поделился мнением о Скиннере: «Я тоже боролся с собой во второй год в НХЛ, и Стюарт сейчас проходит нечто подобное. Второй год всегда самый тяжелый, потому что ожидания возрастают и ты уже больше думаешь, а не просто реагируешь на броски.

В игре Скиннера против «Кэнакс» это было видно. Он размышляет, а не просто читает игру и реагирует. Думаю, по ходу сезона он будет прибавлять, просто нужно разобраться в голове и в том, как играть». 

Спецбригады сдали – в чем дело?

Проблемы с защитой и вратарями сказываются и на игре в меньшинстве. Если прошлогодний «Эдмонтон» нейтрализовывал большинство соперников в 77 % случаев, то нынешний идет третьим с конца с 70 % и в меньшинстве пропускает ужасающие 1,15 гола за игру – тут они вообще худшие в лиге. Примеры пропущенных голов вы уже видели выше – основных причин две: рывки соперников после перехватов и броски с расстояния, которые либо становятся голами, либо ассистами от вратаря.

Одна из причин – странные бригады нейтрализации. Против «Ванкувера», например, при шайбе Босера убивать преимущество вышли Драйзайтль. Кэйн, Сиси и Экхольм – хотя счет был всего 1:3, впереди еще больше двух периодов, а штатно первая бригада состоит из Райана, Фогеле, Нерса (его не считаем – в том эпизоде как раз он и удалился) и Сиси. А когда Босер реализовал еще одно большинство в конце матча, на льду были Кэйн, Маклауд, Кулак и Сиси. Возникает вопрос: зачем на льду в первой бригаде Кэйн?

Одна из причин – слабое взаимодействие нападающих, из-за которого тренер спецбригад Глен Гулуцан использует их всех. Ни один форвард «Эдмонтона» не провел на льду меньше 2:30 в меньшинстве. 

Более того, есть еще интересное применение для Драйзайтля: Леон нередко выходит на вбрасывания в зоне защиты, а после этого пытается смениться. Если это у него не получается, сочетания вновь ломаются. Вероятно, Гулуцан слишком боится использовать в правом круге других: из левшей у «Эдмонтона» еще Маклауд и Янмарк (слабы на точке), Нюджент-Хопкинс (47% выигранных вбрасываний и особенно плохая игра именно в правом круге защиты) и Макдэвид (редко выходит на старте меньшинства).

Разочаровывает и большинство. Вряд ли стоило ждать, что после прошлогодней регулярки с историческими 32,4% «Эдмонтон» поднял бы планку еще выше, но падение реализации аж на 6% предсказать было еще труднее. «Ойлерс» теперь забивают в среднем за игру меньше – 0,93 против 1,09 прежде. Главные причины – уже упомянутые проблемы Макдэвида и плохая реализация. 

Что дальше?

«Эдмонтон» сейчас плох. На лидеров больно смотреть и в игре, и в послематчевых интервью. Вудкрофт уже не главный тренер. Вратари не выручают. Боттом не приносит пользу на льду. 

Да, год назад «Эдмонтон» тоже начал не с десяти побед подряд, но тогда команда выглядела более цельно, набирала больше 50% возможных очков и имела видимые перспективы. Нынешние «Ойлерс» не должны так низко стоять ни по составу, ни по логике хоккея – но все же они идут предпоследними, а перед ними как будто беспросветная тьма.

«Эдмонтон» хочет, чтобы Макдэвид решил все проблемы. Так не бывает

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7 комментариев

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TR31HK
Некому играть в 3, а особенно в 4 звене, а Клим оказался не нужен
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Кавабунга Шреддоголовый
Как раз контракты Нерса и Кэмпбелла и есть проблема, вернее, цифры в их контрактах. Они не дают усилить состав качественными защитниками. Про отсоединение контроллера 5 баллов. Ну а как Макзайтль играет в обороне, мы знаем.
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BUTCH GORING
МакДэвид играет с травмой. Это очень заметно по катанию.
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КиКо
Главная проблема "Ойлерз" была в главном тренере. Вудкрофт ни разу не помог команде, когда что-то шло не так. Мало того, он и не пытался. Со стороны казалось, что когда команда начинала пропускать, он впадал в ступор. И, по-моему, Джей вообще боялся приближаться к Макдэвиду и Драйзайтлю. Либо настолько отставал от них в мышлении, что говорить было не о чем. Крис Ноблах уверен исправит это положение. В первой же игре он только и делал, что объяснял молодым кому и что нужно делать в конкретных ситуациях. И даже "вечно дырявая" оборона вдруг приобрела надежный вид. А Нерс за одну игру поймал на себя бросков больше, чем за всю карьеру))
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al77
у нефти по сути осталось 2 года решить вопрос с кубком, так что это проблемы начнутся когда нужно будет Драйза подписать.
Немец легко на рынке подпишет 10 в хорошую команду, 11 если не будет смотреть на чемпионство.
и за 8.5 его реальный претендент уж попробует как то всунуть в платежку.
и вот как тогда формировать игру - большой вопрос.

Конечно имея такие пики в десятые года и так налажать с составом... удивлен как они вообще Драйзатля третим подписали... могли бы и упустить)
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Vadzim Kemezh
Это команда проклята. Никогда у них КС не будет больше.
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