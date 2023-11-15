«Эдмонтон» провалил начало сезона. Виноваты все – от Макдэвида до генменеджера

Разбираем в деталях.

«Эдмонтон» ужасно начал сезон: предпоследнее место в лиге (ниже только «Сан-Хосе»), 9 очков в 14 матчах. Провал можно объяснить плохим комплектованием состава, слабой игрой всей атаки и лично Коннора Макдэвида, кошмарной обороной, провалом вратарей и падением качества игры спецбригад.

Но обо всем по порядку.

Макдэвид пока не тянет – хотя должен отвечать за половину голов команды

Здоровый Коннор Макдэвид – лучший игрок мира. Проблема в том, что сейчас он не здоров. Получив травму в матче против «Виннипега» (2:3 ОТ), канадец пропустил всего две игры – чтобы успеть к «Битве за Альберту» против «Калгари». Успел, сыграл, даже отдал результативную передачу и помог одержать «Ойлерс» победу – и две недели она оставалась для «Эдмонтона» последней.

Влияние Макдэвида на игру «Ойлерс» переоценить невозможно. В прошлом сезоне он принял участие в 47% голов команды, в позапрошлом – в 43%, а в сокращенном из-за пандемии сезоне-2020/21 – в умопомрачительных 57%. Для сравнения, лучший результат другой легенды «Эдмонтона» Уэйна Гретцки – 51,8% в сезоне-1983/84.

«Эдмонтон» уступил «Виннипегу», когда Макдэвид получил травму, а потом проиграл оба матча, в которых капитан отсутствовал. После победы над «Калгари» (5:2) он вернулся, но случились еще четыре поражения, самое болезненное из которых – от «Сан-Хосе» (2:3), который в двух матчах до этого пропустил 20 шайб.

Макдэвид отсутствовал всего неделю, но вышел недолеченным и до сих пор не работает на максимуме. После возвращения у Коннора 1+3 в 7 матчах, а всего в сезоне – 12 (3+9) очков в 12 матчах и почетное 94-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Даже в дебютном сезоне, почти половину которого он пропустил из-за травмы, было больше очка за игру.

Более того, у Коннора сейчас одно очко в третьих периодах (в последнем на сегодня матче, против «Айлендерс») – он не в состоянии создавать важные голы и спасать матчи. Как результат – у «Эдмонтона» уже три поражения в основное время с разницей в одну шайбу. Набери Макдэвид хоть один балл в заключительном отрезке любого из них, и клуб мог бы уходить как минимум с одним очком.

Три гола Макдэвида в 12 матчах – следствие в первую очередь кошмарной реализации. 8,1% – это в полтора раза меньше, чем в худший для Коннора сезон-2016/17, когда было 12%. Вместе с этим Макдэвид и бросать стал реже:

Чтобы бросить, нужно сначала войти в зону – а у Макдэвида пока проблемы даже с этим:

Одна из его попыток войти в зону завершилась так:

Коннор и психологически как будто не в лучшем состоянии. В матче против «Ванкувера» Макдэвид сам полез драться – налетел на плечо Джей Ти Миллера и пихнул его в лицо крагой. За капитана вступился Зак Хайман (и его отработал тот же Миллер), а самого Коннора аккуратно скрутил Филлип Ди Джузеппе. После этого Макдэвид еще поиграл, но недолго.

Лидеры практически никогда не лезут в разборки. У Сидни Кросби за всю карьеру вряд ли наберется десять драк. У Нэтана Маккиннона их четыре, в самой известной из которых он даже не дрался, а как будто хотел выбить шлемом страйк по Конору Гарланду. Остон Мэттьюз вообще убегает от соперников, когда те вызывают его на бой. Разве что Александр Овечкин охотно решает конфликты силой – но с его габаритами бегать было бы странно. А Коннор именно вышел из себя – и тем самым показал, что не в себе.

Конечно, Макдэвид – не главная причина проблем «Эдмонтона». Он не может делать весь результат в одиночку – в конце концов, на льду он проводит меньше 50% матча. Но поскольку Коннор – капитан и лучший игрок «Ойлерс», его слабая игра неизбежно сказывается и на партнерах, особенно в атаке. Может, Макдэвид просто окончательно стер счастливые носки?

Нападение команды ужасно. Почему?

Атака «Эдмонтона» в новом сезоне крайне слабая. Игроки «Ойлерс» ужасно конвертируют броски в голы: в постлокаутную эпоху средний процент реализации бросков – 8,12%, и у «Эдмонтона» лишь шесть игроков преодолевают этот порог. Для сравнения, у безнадежно тонущего «Сан-Хосе», забивающего 1,21 гола за игру, их столько же. У «Чикаго», забившего меньше, аж 14 – у «Блэкхоукс» вообще все забившие хоть раз имеют процент реализации выше среднего.

Основная причина, конечно, банальна – не летит. Процент реализации по ходу сезона будет корректироваться, и у того же Макдэвида он однозначно поднимется. А вот креатива тем игрокам, которым его недостает сейчас, взять неоткуда.

Фактически атака «Эдмонтона» – это Макдэвид, Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс, Хайман и Кэйн. Остальных можно как угодно тасовать по звеньям – они лишь изредка будут создавать моменты.

Голы – это в первую очередь задача центра. Макдэвид и Драйзайтль придумывают их на уровне лучших в мире. Нюджент-Хопкинс – просто хорошо. Но их партнерам не хватает навыков, чтобы пользоваться присутствием на льду таких мастеров. Поэтому нет разницы, кто будет играть в звене с Макдэвидом и Хайманом: Райан Маклауд, Рафаэл Лавуа или Дилан Холлоуэй.

А уже уволенный главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт еще и весьма замысловато искал оптимальные сочетания: например, он пробовал в центре Маттиаса Янмарка – который впервые в жизни там сыграл только в тренировочном лагере. Эксперимент ожидаемо провалился.

Хотя, конечно, Вудкрофт работал с теми, кто у него есть – а вопросы к тому, что у «Эдмонтона» есть только только два звена, нужно задавать генменеджеру Кену Холланду. Простой факт: ни у кого из игроков ниже третьего звена в этом сезоне нет заброшенных шайб. У штатного четвертого звена на троих один балл за результативность (передача Дерека Райана). А у находящихся в резерве из-за травм Янмарка и Коннора Брауна и у отправленного в резерв Адама Эрни в графе набранных очков вообще нули. У Холлоуэя (второе звено) и Маклауда (первое) одно и два очка соответственно. Да и от защитников здесь помощи немного: лишь у Эвана Бушара больше 4 баллов (3+9).

Естественно, что общая результативность всей команды тоже упала. После прошлогодних 3,96 шайбы за игру в этом сезоне у «Эдмонтона» лишь 2,79.

Два тяжелых контракта не дают усилить оборону – еще один провал генменеджера

Трудности «Эдмонтона» в обороне начинаются даже не на льду, а с контрактов защитника Дарнелла Нерса и вратаря Джека Кэмпбелла. Нерс – счастливый обладатель зарплаты $9,25 млн в год, которую он будет получать еще семь лет. Она ставит его на 29-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков безотносительно позиции и на 7-е – среди защитников. Ниже него:

● Кэйл Макар – обладатель Кубка Стэнли, «Конн Смайта», «Норриса», «Колдера», участник Матча всех звезд;

● Алекс Пьетранжело – двукратный обладатель Кубка Стэнли, дважды участник Матчей всех звезд;

● Брент Бернс – самый результативный из действующих защитников и 15-й – за всю историю НХЛ, обладатель «Норриса», проведший пять Матчей всех звезд;

● Виктор Хедман – двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель «Конн Смайта», «Норриса», проведший четыре Матча всех звезд;

● а также Миро Хейсканен, Куинн Хьюз, Райан Макдона…

У Нерса за всю карьеру лишь два сезона с 40+ очками, он никогда не отличался надежностью – сложно понять, почему Кен Холланд выписал ему такие деньги, если только у Дарнелла в сейфе не лежит компромат на генменеджера «Эдмонтона».

Кэмпбелл же, в свою очередь, получает 5 млн – больше героя последнего плей-офф Эдина Хилла, больше надежного Джейка Эттинджера и одного из лучших вратарей лиги Ильи Сорокина… Хоть и пропускает 4,5 шайбы за игру.

Сами по себе контракты Нерса и Кэмпбелла не мешают защите «Эдмонтона». Проблема в том, что из-за этих двух контрактов нельзя усилить состав – поэтому в основе «Ойлерс» играет Винсент Деарне, а вратари пропускают в среднем по 3,4 шайбы за матч.

Выставив Кэмпбелла на драфт отказов, «Эдмонтон» даже ничего не выиграл – его оттуда никто не забрал, а экономия на нем составляет всего $1,15 млн. Вряд ли «Ойлерс» найдут замену на такую зарплату или меньше – разве что Кэлвин Пикар из фарма поможет.

«Эдмонтон» перешел от персональной защиты к зонной – пока не хватает сыгранности

На результат влияет и менее очевидная причина – перестроение обороны. Существует два основных типа игры в защите: зонная и персональная. «Эдмонтон» еще в прошлом сезоне придерживался второго – и на примере игры против «Вегаса» в плей-офф покажем, в чем его недостаток.

Третий матч серии при счете 1-1, в игре «Вегас» впереди 2:1. Нерс, играя по Заку Уайтклауду, пошел туда, куда защитник идти не должен – к синей линии. Ему помог Уоррен Фогеле (потому что играть по Смиту на синей – его задача, а не Нерса) – и так Уайтклауд остался один. Зака не идет накрывать Коди Сиси, у которого прямо за спиной – его игрок. В итоге перед Уайтклаудом никого, он спокойно приближается – и прошивает Скиннера.

А вот другой пример из той же серии.

«Вегасу» нужна одна победа для выхода в полуфинал, но «Эдмонтон» ведет 2:1. Звено Джека Айкела входит в зону. Игроки «Эдмонтона» быстро разбирают себе по оппоненту, но Райан Нюджент-Хопкинс запутался, кого держать: Брэйдена Макнэбба, отклеившегося от Драйзайтля, или Джонатана Маршессо, открывающегося с синей линии.

Сначала Райан выбрал Джонатана, но затем заметил свободного Брэйдена – и, как кажется Нюджент-Хопкинсу, передал Маршессо Драйзайтлю. Тот не рванул за Маршессо (и не мог – Джонатан уже набрал скорость, а Леон стоял), Нюджент-Хопкинс уже переключился на Макнэбба – а в это время Ши Теодор совсем не опасно набросил на пятак, Иван Барбашев подправил шайбу вдоль ворот, и оставшийся свободным Маршессо расстрелял практически пустой угол.

Такие провалы заставили тренеров обратиться к зонной защите.

У нее есть ряд преимуществ:

● компенсирует индивидуальные недостатки в обороне – каждого игрока страхуют партнеры;

● больше способствует контратакам и перехватам – так легче завладевать шайбой и раскатываться;

● обычно минимизирует удаления – из-за менее плотной игры по сопернику;

● экономит силы игроков, так как они меньше перемещаются: нет необходимости преследовать нарезающего по зоне круги Макдэвида или Айкела – ты отвечаешь за него только в своей области.

Есть и недостатки, но не слишком критичные:

● психологически каждый игрок несет меньшую ответственность, поскольку сложно совсем не думать, что тебя всегда подстрахуют;

● зонная защита менее эффективна против команд с высококлассными снайперами: у условного Овечкина будет время на богатырский замах, если прямо перед ним не будет постоянно защитника.

Но даже переход к зонной защите пока не помогает «Эдмонтону». Почему?

Потому что любая серьезная перемена не дает результат сразу. Нужны изучение, отработка, многократное повторение – другого пути нет. Любой команде и любым игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к системе. И задача многократно усложняется, если для успеха требуются не только правильные действия каждого отдельного хоккеиста, но и их взаимодействие.

У «Эдмонтона» с этим проблемы. Вот так «Ойлерс» ошибались в игре против «Ванкувера» (2:6):

Обратите внимание на действия Деарне. Он четко идет на свою позицию – пятак, где уже находится Фогеле. Деарне клюшкой показывает, какую зону должен перекрывать Фогеле – но хоть указал Винсент и правильно, в этот момент они оба ошиблись. Вингер не помешал Сэму Лафферти, относительно которого двигался в противоход, а защитник упустил Илью Михеева – тот классно открылся в слепую для Деарне зону, так что тот даже глазами его не нашел. То, что не Михеев, а сам же Деарне переправил шайбу в ворота, не ликвидирует ошибки сразу двоих игроков «Эдмонтона» – слабое взаимодействие привело к тому, что Лафферти был готов добивать при необходимости, а Михеев расстреливал бы абсолютно пустые ворота.

Похожая ошибка была против того же «Ванкувера» (1:8) в их первом матче в сезоне.

Снова игрок, который подсказывает партнеру, забывает подумать о собственных действиях. Филип Броберг показывает Макдэвиду, что тот должен накрыть Ди Джузеппе, но абсолютно упускает из виду Брока Босера, который был в тот момент прямо перед ним. В это время на пятаке уже боролись Бушар и Миллер, и Броберг то ли решил помочь напарнику, то ли просто не определился с позицией. Босер в этот момент зашел ему за спину – гол в пустые.

Вторая фундаментальная проблема – отвратительная игра при переходе из атаки в оборону. «Эдмонтон» занимает последнее место в лиге по разнице голов после рывков в зону – минус-13. Ниже «Сан-Хосе». В третьей игре против «Ванкувера» таких голов было три, в матче против «Далласа» «Ойлерс» так пропустили все четыре шайбы.

Вот так «Ванкувер» забивал «Эдмонтону» второй гол в их третьем матче.

Здесь Фогеле слишком долго висел на Дакоте Джошуа, хотя должен был передать его Бретту Кулаку и переключиться на свою зону. Но проблема в том, что Холлоуэй не успевал вернуться в защиту, из-за чего слева был свободен Гарланд, готовый сыграть на пятаке, а у Пьюса Сутера перед Холлоуэем была слишком большая фора в расстоянии.

Ну и главное – действия Драйзайтля, который как раз и должен был накрыть Сутера, поскольку тот вошел ровно через зону центра. Но у Леона контроллер отсоединился – он как поехал на прямых ногах из чужой зоны, так и посмотрел на гол с лучшей точки обзора, не согнув коленей.

Один игрок не знал свой маневр, другой не успевал перекрыть зону, третий не особо и пытался – и так «Ванкувер» вышел вперед в том матче.

А вот победная шайба «Далласа».

«Даллас» убегает в атаку, шайба на левом фланге у Джейсона Робертсона. Справа бежит Джо Павелски, которому 39 лет. Перед Макдэвидом, который был к нему ближе всех, у «Капитана Америки» была фора от силы пара шагов. Для самого быстрого игрока мира это вообще не отставание, но после красной линии Коннор оттолкнулся коньками ровно три раза – теперь джойстик выключился уже у него. Павелски даже не пришлось особо напрягаться: от синей линии «Эдмонтона» он просто докатывался. Экхольму пришлось переключаться на Джо, но слишком поздно – и это еще и освободило пространство для забежавшего шведу в слепую зону Роопе Хинтца. Павелски отдал финну на пятак – и тот наказал «Эдмонтон».

Вратари «Эдмонтона» – худшие в НХЛ

Да-да, посмотрите на их показатели на момент отправки Кэмпбелла на драфт отказов.

Даже у «Сан-Хосе», поглощающего все летящее в створ как черная дыра, пара вратарей эффективнее.

Мало того – Кэмпбелл и Скиннер ведь еще и ошибаются! Например, вот так:

А еще вот так:

И так:

И все настолько плачевно, что даже после отправки в АХЛ Кэмпбелл привычно допустил ляп:

Легендарный вратарь «Эдмонтона» Грант Фюр поделился мнением о Скиннере: «Я тоже боролся с собой во второй год в НХЛ, и Стюарт сейчас проходит нечто подобное. Второй год всегда самый тяжелый, потому что ожидания возрастают и ты уже больше думаешь, а не просто реагируешь на броски.

В игре Скиннера против «Кэнакс» это было видно. Он размышляет, а не просто читает игру и реагирует. Думаю, по ходу сезона он будет прибавлять, просто нужно разобраться в голове и в том, как играть».

Спецбригады сдали – в чем дело?

Проблемы с защитой и вратарями сказываются и на игре в меньшинстве. Если прошлогодний «Эдмонтон» нейтрализовывал большинство соперников в 77 % случаев, то нынешний идет третьим с конца с 70 % и в меньшинстве пропускает ужасающие 1,15 гола за игру – тут они вообще худшие в лиге. Примеры пропущенных голов вы уже видели выше – основных причин две: рывки соперников после перехватов и броски с расстояния, которые либо становятся голами, либо ассистами от вратаря.

Одна из причин – странные бригады нейтрализации. Против «Ванкувера», например, при шайбе Босера убивать преимущество вышли Драйзайтль. Кэйн, Сиси и Экхольм – хотя счет был всего 1:3, впереди еще больше двух периодов, а штатно первая бригада состоит из Райана, Фогеле, Нерса (его не считаем – в том эпизоде как раз он и удалился) и Сиси. А когда Босер реализовал еще одно большинство в конце матча, на льду были Кэйн, Маклауд, Кулак и Сиси. Возникает вопрос: зачем на льду в первой бригаде Кэйн?

Одна из причин – слабое взаимодействие нападающих, из-за которого тренер спецбригад Глен Гулуцан использует их всех. Ни один форвард «Эдмонтона» не провел на льду меньше 2:30 в меньшинстве.

Более того, есть еще интересное применение для Драйзайтля: Леон нередко выходит на вбрасывания в зоне защиты, а после этого пытается смениться. Если это у него не получается, сочетания вновь ломаются. Вероятно, Гулуцан слишком боится использовать в правом круге других: из левшей у «Эдмонтона» еще Маклауд и Янмарк (слабы на точке), Нюджент-Хопкинс (47% выигранных вбрасываний и особенно плохая игра именно в правом круге защиты) и Макдэвид (редко выходит на старте меньшинства).

Разочаровывает и большинство. Вряд ли стоило ждать, что после прошлогодней регулярки с историческими 32,4% «Эдмонтон» поднял бы планку еще выше, но падение реализации аж на 6% предсказать было еще труднее. «Ойлерс» теперь забивают в среднем за игру меньше – 0,93 против 1,09 прежде. Главные причины – уже упомянутые проблемы Макдэвида и плохая реализация.

Что дальше?

«Эдмонтон» сейчас плох. На лидеров больно смотреть и в игре, и в послематчевых интервью. Вудкрофт уже не главный тренер. Вратари не выручают. Боттом не приносит пользу на льду.

Да, год назад «Эдмонтон» тоже начал не с десяти побед подряд, но тогда команда выглядела более цельно, набирала больше 50% возможных очков и имела видимые перспективы. Нынешние «Ойлерс» не должны так низко стоять ни по составу, ни по логике хоккея – но все же они идут предпоследними, а перед ними как будто беспросветная тьма.