«93 – процент уснувших фанатов». А вы тоже заскучали на «Сити» – «Арсенал»?
Даже Лукомскому не понравилось.
Вы ждали искрометный футбол в матче «Ман Сити» и «Арсенала»? Ваши ожидания – ваши проблемы.
Команда Микеля Артеты защищалась в два ряда, «Сити» перекатывал мяч и не мог найти свободных зон. Тяжелое зрелище без опасных моментов.
Подкаст ливерпульских болельщиков The Anfield Wrap выложил такую гифку в твиттере. Говорит о многом.
Казалось бы, фанатам «Ливерпуля» может быть скучно, но заскучал и Владимир Стогниенко.
Вадим Лукомский обычно защищает такие игры и находит в них что-то интересное – тактическую дуэль там или особенности билдапа, но тут сдался и он.
Лучше всех резюмировал пародийный аккаунт OptaJoke, который оформляет шутки в виде статистических фактов.
«93 – процент фанатов «Ман Сити» и «Арсенала», которые сейчас уже уснули. Развлечение».
Здесь могли быть и твиты обычно активных Джейми Каррагера, Гари Невилла, Гари Линекера и Рио Фердинанда, но, похоже, все английские эксперты тоже уснули по ходу топ-матча.
А как вы боролись со сном?
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Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press
всё по фигу, лишь бы Сити не стал чемпионом.
По такой игре у Арсенала было даже больше шансов забить, но Арсенал - команда "доминирующая", а не контратакующая. С "доминацией" около штрафной Сити у них не получалось,
А в контратаку только Мартинелли и Сака могут убежать, но когда действительно случилась по сути единственная голевая контратака, то "убегал" Троссард.
И, конечно, Ньюкасл - Вест Хэм было смотреть интереснее. Всем кроме Мойеса))
А вообще, насколько вы готовы "правильно" произносить иностранные названия? Готовы ли вы "правильно" произносить и писать Лондон, Париж, Рим, Новый Орлеан, и десятки других названий? Называть Тоттенхэм и Фулхэм так как их произносят англичане?
Кстати, о французских именах. Со школы, наверное, мы помним, что у Наполеона был маршал Мюрат, командовавший его конницей. Так вот совсем недавно я прочел, что правильно не так как в наших учебниках и исторических книгах, а - МюрА, с ударением на последний слог.
Французский язык - он такой. Борьба за "правильное" произношение французских имен и названий - трудное занятие))
Не подумайте, что ищу какого - то конфликта даже на страницах комментариев, не принимайте на свой счет))
Я тоже как-то купил подписку на АПЛ в Окко