Даже Лукомскому не понравилось.

Вы ждали искрометный футбол в матче «Ман Сити» и «Арсенала»? Ваши ожидания – ваши проблемы.

Команда Микеля Артеты защищалась в два ряда, «Сити» перекатывал мяч и не мог найти свободных зон. Тяжелое зрелище без опасных моментов.

Подкаст ливерпульских болельщиков The Anfield Wrap выложил такую гифку в твиттере. Говорит о многом.

Казалось бы, фанатам «Ливерпуля» может быть скучно, но заскучал и Владимир Стогниенко.

Вадим Лукомский обычно защищает такие игры и находит в них что-то интересное – тактическую дуэль там или особенности билдапа, но тут сдался и он.

Лучше всех резюмировал пародийный аккаунт OptaJoke, который оформляет шутки в виде статистических фактов.

«93 – процент фанатов «Ман Сити» и «Арсенала», которые сейчас уже уснули. Развлечение».

Здесь могли быть и твиты обычно активных Джейми Каррагера, Гари Невилла, Гари Линекера и Рио Фердинанда, но, похоже, все английские эксперты тоже уснули по ходу топ-матча.

А как вы боролись со сном?

«Ливерпуль» – теперь фаворит гонки АПЛ! Считаем расклады

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press