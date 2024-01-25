Гаспачо
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Месси vs Роналду: а кто получил бы больше «Золотых мячей», если бы их вручали по системе «гол+пас»?

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Угадаете?

На текущий момент Роналду выигрывал эту награду пять раз — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. У Месси 8 «Золотых мячей» - он получал самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Если бы «Золотые мячи» вручались по системе «гол+пас», то с 2009 год у Роналду было бы только 2 награды, остальные же достались бы Лионелю.

8 комментариев
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Роналду - вообще монстр! Два сезона отвоевать у Месси - это просто мечта!
+18
-2
+16
где там любители цифр как Роналду?
+10
-3
+7
А если бы вручали за мячи, забитые кончиками волос или хотя бы за забитые пенальти, то у Месси не было бы шансов. Шах и мат, мессифаны!
+8
-4
+4
Ботоксные,есть что сказать ? Это же ваша тема про статистику
+2
-1
+1
Давно уже пора оценивать футболистов только по системе Г+П и по нарезкам с Ютуба. К черту этих полузащитников, защитников и тем более вратарей. Циферки наше все ;)
+1
0
+1
113 за год.
Мама родная.
У нас люди за всю карьеру по г+п трети не наберут и будут получать пару млн зеленых.
Какая пропасть…
+1
-1
0
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