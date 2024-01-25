Месси vs Роналду: а кто получил бы больше «Золотых мячей», если бы их вручали по системе «гол+пас»?

Угадаете?

На текущий момент Роналду выигрывал эту награду пять раз — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. У Месси 8 «Золотых мячей» - он получал самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Если бы «Золотые мячи» вручались по системе «гол+пас», то с 2009 год у Роналду было бы только 2 награды, остальные же достались бы Лионелю.