Приключения Каррагера в Лондоне! Начал болеть за «Боруссию» за сутки до финала, в день матча Джейми зажигал в студии

Полуфинальные выходки Джейми Каррагера в эфире CBS Sports не остались без последствий. Телеканал жестко наказал легенду «Ливерпуля», усадив его на финал Лиги чемпионов, который принимал «Уэмбли», в студии вместе с Кейт Абдо, Тьерри Анри и Майкой Ричардсом.

Почему это можно считать наказанием? Скаузер явно рассчитывал на то, что его вновь отправят работать в «поле», чтобы он смог встретиться с теми, кто стал его второй семьей − болельщиками «Дортмунда». Однако разочарование Джейми длилось недолго, так как, во-первых, у него был целый день до самой игры, а во-вторых, Карра умеет сделать шоу, не выходя из студии.

Кракена выпустили на улицы Лондона за сутки до матча и он все-таки смог увидеться со своими немецкими друзьями. Конечно, не обошлось без пива и чантов про «Боруссию».

Когда на Лондон опустились сумерки, Джейми решил отправиться в сторону «Уэмбли» на необычном транспорте. Кого волнует, что до игры были целые сутки?

Во время традиционного представления студийных экспертов Кейт Абдо не смогла не вспомнить ту поездку Каррагера в Дортмунд, сказав следующее: «Человек, которого дортмундские фанаты никогда не оставят одного (игра слов: You’ll Never Walk Alone − Will Never Let Walk Alone), ливерпулец Джейми Каррагер».

И все-таки фанаты дортмундской «Боруссии» нашли скаузера, хоть и удаленно. Во время включения с одной из лондонских фан-зон к съемочной группе CBS Sports подошел болельщик: он был очень рад, когда узнал, что это нужный ему телеканал.

Оказалось, этот фанат познакомился с Каррагером еще в Дортмунде, они вместе были на «Желтой стене» и вообще парень проставил много пива Джейми. Потом в доказательство болельщик показал фото с британцем.

В студии Джейми тоже не было скучно. В гости к CBS заглянул баскетболист, а по совместительству большой фанат «Мадрида» , Джоэл Эмбиид. Каррагера рост спортсмена удивил, но скаузер решил, что может стать выше Эмбиида – в этом ему искусно помог Ричардс.

Другим гостем студии тем вечером стала Даша-путешественница, в оригинале – Дора. Героиня обучающего сериала для детей часто объясняет ребятам, как правильно произносить слова. Для Джейми и его скаузерского акцента это оказалось крайне актуальным.

Дора попыталась объяснить Карре, как правильно произнести название «Интера». Вы ведь помните, что у Джейми с этим проблемы ? Даже с третьей попытки легенде «Ливерпуля» не удалось избавиться от этого шипящего звука в «Интернационале», но снисходительная Дора все же похвалила Каррагера.

После матча Джейми наконец выпустили в «поле». Ведущий брал интервью у Тони Крооса, но слишком затянул с вопросами. К ним подошел пресс-атташе «Мадрида» и пальцем попросил Каррагера заканчивать. Скаузер невозмутимо продолжил интервью. Имеет право!

Стоп-кадр с Кроосом и пресс-атташе «сливочных» так понравился Джейми, что он поставил его на аватарку своего профиля в X.

Каррагер опять выиграл эту жизнь!