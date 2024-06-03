Милота дня. Дочка Пинтуса мило обняла Беллингема, а ее отец был рад встрече с Дель Пьеро

После победы в финале Лиги чемпионов некоторые игроки «Мадрида» отправились выполнять медиа-обязательства перед официальными вещателями.

К примеру, Джуд Беллингем оказался в руках у инсайдера Джанлуки Ди Марцио и легенды «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, которые отработали последний матч сезона на Sky Sport Italia.

Трио обсуждало только что закончившийся матч, когда в кадре появилась девочка, которая бросилась в объятья хавбека «Мадрида». Через мгновение появился ее отец − тренер по физподготовке штаба Анчелотти Антонио Пинтус.

В отличие от своей дочери, Пинтус сразу направился к Алессандро Дель Пьеро, которого он знает несколько десятилетий. Все дело в том, что Антонио дважды работал в «Ювентусе»: в штабах Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи, а затем и с Дидье Дешамом.

Благодаря Антонио Пинтусу в 90-х «Ювентус» показывал на поле чудеса физической готовности. Тогда же клуб дважды стал победителем еврокубков − Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. В то время Дель Пьеро практически не травмировался и лишь после ухода нынешнего тренера «Мадрида» получил разрыв крестообразной связки, после которой Алессандро уже никогда не был прежним.