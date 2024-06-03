Роналду молился Иисусу и Аллаху во время серии пенальти. Перекрестился как христианин и сделал суджуд

Во время серии пенальти Криштиану Роналду перекрестился как христианин, а затем совершил мусульманский суджуд. К сожалению для него, никакой Бог не помог «Аль-Насру» выиграть титул.

В финале Кубка короля Саудовской Аравии-2024 команда Роналду проиграла «Аль-Хилалю». Матч закончился 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти героем стал Яссин Буну – он отбил два удара и принес победу «Аль-Хилалю».

Поражение было особенно тяжелым для Роналду, который не сдержал слез после игры.

С этим поражением «Аль-Наср» завершает сезон, не завоевав ни одного официального титула. Команда заняла второе место в чемпионате и кубке, вылетела из азиатской Лиги чемпионов в четвертьфинале и проиграла в полуфинале Суперкубка.