Великолепная Джорджина поддерживала Криштиану Роналду в финале Кубка Короля, но «Аль-Наср» все-равно упустил трофей
Джорджина Родригес привлекла всеобщее внимание в финале Кубка Короля Саудовской Аравии, когда пришла поддержать своего возлюбленного Криштиану Роналду.
30-летняя красавица болела легенду Португалии, когда его команда «Аль-Наср» сражалась с «Аль-Хилалем».
Джорджина была великолепна в паре узких черных кожаных брюк, которые она дополнила футболкой с именем Роналду на спине. Дети футболиста тоже поддерживали отца с трибун.
Но поражение в серии пенальти означало, что сезон CR7 закончился без трофеев
.
криштианус представляет, что сзади б. Харри
причем, ладно бы сейчас шёл её 1 год в таком статусе. но нет, она по-прежнему тыкает свои цацки и позирует с дебильным выражением лица на каждой фотке. Криш хоть бы на курсы актерского мастерства отправил её что ли...