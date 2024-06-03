Великолепная Джорджина поддерживала Криштиану Роналду в финале Кубка Короля, но «Аль-Наср» все-равно упустил трофей

Джорджина Родригес привлекла всеобщее внимание в финале Кубка Короля Саудовской Аравии, когда пришла поддержать своего возлюбленного Криштиану Роналду.

30-летняя красавица болела легенду Португалии, когда его команда «Аль-Наср» сражалась с «Аль-Хилалем».

Джорджина была великолепна в паре узких черных кожаных брюк, которые она дополнила футболкой с именем Роналду на спине. Дети футболиста тоже поддерживали отца с трибун.

Но поражение в серии пенальти означало, что сезон CR7 закончился без трофеев

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