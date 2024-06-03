🏆Символическая сборная ЛЧ: доминируют игроки «Реала» и «Боруссии»

Сезон 2023/24 в Лиге чемпионов завершился финалом на «Уэмбли» 1 июня. «Реал Мадрид» оказался сильнее «Боруссии» благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса.

В качестве итогов сезона была обнародована символическая сборная турнира. Ожидаемо, в составе доминируют футболисты команд-финалисток – «Мадрида» и «Боруссии», также к ним присоединились представители «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Баварии».

Ранее Винисиус был признан лучшим игроком турнира, а Джуд Беллингем - лучшим молодым игроком.

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