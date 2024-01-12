«Смотри и учись! Сииииии 🤷💪». Роналду показал сыну, как нужно исполнять штрафные удары. Похоже, что этот гол был ему очень нужен 🤩
Если вы не верите, что Криштиану Роналду все еще умеет забивать штрафные удары, то самое время развеять ваши сомнения.
Звездный португалец сделал это сам.
«Крис, смотри и учись! Сииииии», - написал Роналду в соцсетях.
Криштиану решил личным примером показать сыну, как нужно исполнять штрафные удары (хоть тот, как мы выяснили, и сам это прекрасно знает).
Роналду усложнил задачу, поставив на линии ворот три дополнительных барьера.
Превзошел удар сына?