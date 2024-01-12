Гаспачо
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«Смотри и учись! Сииииии 🤷💪». Роналду показал сыну, как нужно исполнять штрафные удары. Похоже, что этот гол был ему очень нужен 🤩

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду-младший
Футбол Футбол

Если вы не верите, что Криштиану Роналду все еще умеет забивать штрафные удары, то самое время развеять ваши сомнения.

Звездный португалец сделал это сам.

«Крис, смотри и учись! Сииииии», - написал Роналду в соцсетях.

Криштиану решил личным примером показать сыну, как нужно исполнять штрафные удары (хоть тот, как мы выяснили, и сам это прекрасно знает).

Роналду усложнил задачу, поставив на линии ворот три дополнительных барьера.

Превзошел удар сына?

6 комментариев
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Такой удар любой профессиональный вратарь отобьет) не, ну против манекенов эффектно
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Ответ Адепт Суперлиги
Такой удар любой профессиональный вратарь отобьет) не, ну против манекенов эффектно
В девятку? Как бы Рон плохо под конец карьеры не бил штрафные, со штрафных в девятку он положил прилично много
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