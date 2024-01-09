Гаспачо
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📹Создал лучшую копию себя. Фанаты удивлены мастерством Роналду-младшего 👏

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Положил лучше, чем отец.

Болельщики уверены, что Криштиану Роналду создал «еще одного зверя для футбола». На такое мнение их натолкнуло видео, на котором Роналду-младший забил невероятный штрафной удар.

Его отец в свои 38 лет все еще не теряет бодрости духа, забив в 2023 году за клуб и страну 54 гола. И хотя в ближайшее время он не собирается уходить на пенсию, он уже дал миру преемника.

Сын Роналду набирает обороты. Во время недавней тренировки с новичком академии «Челси» Яхьей Идрисси юноша отрабатывал штрафные удары. Он поставил манекены, а вратарь занял место в рамке.

13-летний футболист использовал технику, сильно отличающуюся от отцовского удара, выбрав закрутку. Удар получился очень хлестким и мощным. Вратарь даже не стал нырять, не поверив, что мяч полетит точно в верхний угол.

Криштиану-младший всегда следовал за отцом, занимался в академиях «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Когда Роналду оказался в «Аль-Насре», парень тоже перебрался в саудовскую лигу.

Фабрицио Романо утверждает, что Криштиану-младший тоже играет под седьмым номером и выступает в двух возрастных группах с командой U15. В следующем месяце отцу исполнится 39 лет, но он говорил о том, что его сын хочет однажды сыграть с ним.

«Мой сын говорит мне: «Папа, подожди еще пару лет − хочу сыграть с тобой, − сказал Криштиану Роналду в 2012 году. − Только время покажет. Я никогда не буду давить на него [чтобы он играл в футбол]. Он будет делать то, что хочет. Больше всего хочу, чтобы Криштианито и все остальные были счастливы и выбирали то, что хотят. Я буду всячески поддерживать их».

1 комментарий
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Даже не видя автора, только по заголовку понятно, писали дзюбисты Рона
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