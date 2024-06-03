Новые хобби бельгийца: рассказываем, чем Эден Азар занимается после завершения карьеры🚵

Ровно год назад мадридский «Реал» расторг контракт с Эденом Азаром. Пару месяцев спустя игрок объявил о завершении карьеры.

Итак, чем бельгиец занимается сегодня?

Мы можем с уверенностью сказать, что Эден не бросил играть в футбол - и, возможно, он делает это чаще, чем в последние годы своей работы в клубе, появляясь на всех выставочных матчах.

Но футбол - не единственное его увлечение: недавно Эден попробовал свои силы в новом хобби - катании на горных велосипедах. И, надо сказать, у него это неплохо получается.

Буквально на днях Азар покорила гору Венту, одну из самых высоких гор на юге Франции, также известную как Зверь Прованса, достигающую почти двух тысяч метров в высоту.

Жаль только, что он не смог достичь высот в «Мадриде».