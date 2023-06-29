Юмористический дуэт Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого пробил новое дно. И это после грандиозного хейта за шоу «ОХ».

Вышел новый сезон «Большого шоу» - передачи, где восемь человек находятся в одном помещении и пытаются не смеяться - если коротко.

В третьем выпуске нападающий «Локомотива» Артем Дзюба (уже выбывший из передачи) получил шанс вернуться. Ему нужно было рассмешить кого-нибудь в течение трех минут.

Футболист решил провести атаку на Слуцкого, нарядившись в костюм... В общем, надев трусы с бананом.

Слуцкого накатил шок, но он выдержал и не засмеялся, несмотря на просьбы Артема поменять ему подгузники, потому что он «обосрался, как на Евро».

Тогда Дзюба начал бегать за остальными участниками, прося их засмеяться.

В итоге футболист добился своего. Он выдавил улыбку из комика Валерия Равдина, предлагая ему интимные утехи. Есть подозрения, что это был не смех, а нервный срыв, но, как говорится, факт на лицо.

Слуцкий же утомил всех, потому что постоянно говорил. Казался очень агрессивным и грубым, что отмечали и сами участники. Леонид Викторович раздражал даже Дзюбу тем, что съел 18 бутербродов.

Комментарии под выпуском были максимально предсказуемые.

💭 «Слуцкий утомляет, толкается, пальцем тычет».

💭 «Слуцкий так бесит,что хочется его просто выгнать».

💭 «Слуцкий невероятно токсичный и душный. Хз какую аудиторию решили привлечь таким гостем. Все 3 выпуска духота от него».

💭 «Я думал, что большего говна после появления слуцкого и дзюбы в ошуительном хоу не увижу....Нет предела совершенства :(».

💭 «Дзюба ведет себя как ребенок. Неприятно на него смотреть».

💭 «Вместо того, чтобы дать шанс вернутся нормальным комикам, крутят шоу вокруг двух «клоунов». При чем откровенно не засчитывая улыбку».

💭 «Какого *рена вернули Дзюбу???!!!»

💭 «Я клянусь, им не хватает Губерниева, чтобы они съели друг друга)))»

💭 «Все-таки Слуцкий сделал этот сезон».