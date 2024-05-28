«У него просто ужасный английский!» Месси снялся в еще одном промо новой части «Плохих парней»

До мировой премьеры - неделя.

Лионель Месси уже ранее прорекламировал «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом в главной роли - аргентинский футболист появился в коротком промо-ролике фильма. В видео Месси подошел к Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу, готовящимся пробить по футбольному мячу, и пробил вместо них.

В новом ролике Лео продемонстрировал свое произношение на английском, чемп ривел в ужас как актеров, так и комментаторов видео в соцсетях.

Премьера «Плохих парней 4» с Уиллом Смитом состоится 7 июня. Режиссерами выступили Билал Фалла и Адиль Эль Арби, снявшие «Плохих парней навсегда».