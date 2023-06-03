Даже Илья Соболев чуть не сошел с ума. Представляете?

Количество хейта на один прямоугольный комментарий зашкаливает. В чем дело? Дзюба и Слуцкий покоряют ютуб.

Цитировать участников бесполезно, поэтому дадим краткое описание.

Дзюба пытался быть «смешным братаном», но больше походил на агрессивного изгоя компании. Под конец передачи даже Слуцкий пытался успокоить Артема, но тот ни в какую - его целью был Соболев. По-началу Дзюба шутил над его ростом, потом лицом, а позже просто называл «неадекватным». Что ж, как минимум одному человеку было смешно - самому Дзюбе. Если вы второй, то отпишитесь👇.

Слуцкий, на удивление, недалеко ушел от нападающего «Локомотива». Он действовал в похожем стиле, но в определенный момент немного поплыл и стал выглядеть даже более неуместным, чем Артем. Но ладно, Леонид Викторович хотя бы сам с себя не смеялся - полуреспект.

Харламов был очень хитер. Гарик понимал, что Соболев вывезет сам, поэтому пытался стать «компанией» для футбольных гостей. Что тут сказать - держался, но лицо выдавало все отношение к происходящему.

Илья Соболев - прожженный комик, острый на язык. Можно сказать, что он оказался в роли своего же зрителя, но все же это не тот случай. Дзюба откровенно достал и сильно перегибал. Матерый комик держался и выбрал тактику «дурачка», чтобы сделать насмешки гостей еще более нелепыми. Получилось. Но было больно.

А вот реакция зрителей.

💭 «Блин, до «ОХ» Дзюба со Слуцким мне казались довольно уматовыми и веселыми чуваками, но после этого стыдно за них...мне кажется они боялись, что Соболь их затроллит, и они выбрали тактику нападения, чем сами себя и зарыли».

💭 «Кидались грязью, а руки замарали сами. Железобетонное терпение и самообладание Соболева - это нечто.

💭 «Я понял, почему Соболь так сдержанно себя вел. Он просто пытался весь выпуск не забыть текст песни, которую сочинял для концовки выпуска».

💭 «Пытаясь унизить Соболя, эти двое унизили сами себя ниже плинтуса. Илье респект за терпение».

💭 «###, а они же на полном серьезе уверены, что они шутки шутят».

💭 «Дзюба и Слуцкий, как ребенок, над шуткой которого посмеялись взрослые, и теперь он будет повторять эту шутку еще 100 раз. Соболь профессионал, не реагировал на прямые оскорбления без намека на юмор».

Любопытно, что этот выпуск стал последним перед миграцией на платформу VK. А что, если...