Самый известный фанат Роналду пробил очередное дно - поиздевался над скульптурой Месси в полный рост

Испанский стыд.

Даррен Уоткинс-младший родился 21 января 2005 гогда, сейчас ему 19 лет, широкую известность получил как блогер IShowSpeed ​​(или просто Speed ​​или Speedy). Это американский YouTube-блогер, футболист, хип-хоп музыкант и комик.

Стример в настоящее время проживает в Цинциннати, штат Огайо, где помимо стримов снимает музыкальные клипы.

Даррен известен своей экстравагантной манерой общения и поведения, которую он использует в своих игровых стримах, в 2021 году он за считанные дни набрал более 1 миллиона подписчиков.

Уоткинс - один из самых известных фанатов Криштиану Роналду, а в прошлом году он даже встретился со своим кумиром лично . Speed не чурается никакого эпатажа, но на этот раз превзошел сам себя - выложил видео, как крайне странно обращается со скульптурой Лео Месси, приговаривая "Роналду лучше, бро".