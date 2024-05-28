«Вы могли почтить титул, но играли без боя». Фанаты «Наполи» вывесили баннеры с результатами проигранных матчей в последней игре сезона и скандировали кричалки против Де Лаурентиса

Теги серия А Италия болельщики Наполи Лечче Аурелио Де Лаурентис Футбол

Фанаты «Наполи» перфомансом раскритиковали команду в последнем матче Серии А.

В заключительном 38-м туре «Наполи» сыграл вничью с «Лечче» (0:0). По итогам сезона неаполитанцы заняли 10-е место и не вышли в еврокубки через год после завоевания скудетто.

Как передает Ansa, на последнем матче «Наполи» в Серии А фанаты  вывесили баннер с надписью: «В этом неудачном сезоне спаслась лишь футболка. Все, кто за нее не сражался – уходите!»

Затем на другой трибуне появились баннеры с результатами нескольких проигранных матчей, в частности, с «Фиорентиной» (0:1), «Эмполи» (0:1), «Интером» (0:3), «Фрозиноне» (0:4), «Торино» (0:3), «Аталантой»(0:3) и «Болоньей» (0:2).

На 35-й минуте матча был развернут большой баннер с надписью: «Вы могли почтить титул, но играли без боя – от триумфа до поражения. Мы благодарны, но вряд ли вас запомнят!». После этого болельщики начали скандировать кричалки против президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

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4 комментария
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Ну тренерская же была команда. Сложно держать такую марку
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База от фанатов Наполи.
Дело не в результатах, а в том, что пол состава на чемоданах пешком ходили весь сезон.
Видимо решили, что раз выиграли историческое чемпионство, то можно больше не играть.
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Совсем, конечно, развалилась команда после чемпионства.
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Ну что ж, яркая иллюстрация того, зачем нужен действительно хороший тренер и что будет, если "сильные футболисты и без тренера все выиграют".
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