«Вы могли почтить титул, но играли без боя». Фанаты «Наполи» вывесили баннеры с результатами проигранных матчей в последней игре сезона и скандировали кричалки против Де Лаурентиса

Фанаты «Наполи» перфомансом раскритиковали команду в последнем матче Серии А.

В заключительном 38-м туре «Наполи» сыграл вничью с « » (0:0). По итогам сезона неаполитанцы заняли 10-е место и не вышли в еврокубки через год после завоевания скудетто.

Как передает Ansa, на последнем матче «Наполи» в Серии А фанаты вывесили баннер с надписью: «В этом неудачном сезоне спаслась лишь футболка. Все, кто за нее не сражался – уходите!»

Затем на другой трибуне появились баннеры с результатами нескольких проигранных матчей, в частности, с «Фиорентиной» (0:1), «Эмполи» (0:1), «Интером» (0:3), «Фрозиноне» (0:4), «Торино» (0:3), «Аталантой»(0:3) и «Болоньей» (0:2).

На 35-й минуте матча был развернут большой баннер с надписью: «Вы могли почтить титул, но играли без боя – от триумфа до поражения. Мы благодарны, но вряд ли вас запомнят!». После этого болельщики начали скандировать кричалки против президента « » .