Партнеры по «Аль-Насру» устроили Роналду чемпионский коридор - он стал лучшим бомбардиром чемпионата

Да еще и с рекордом!

В заключительном 34-м туре чемпионата против «Аль-Иттихада» (4:2) форвард «Аль-Насра» отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне на счету Роналду 35 голов и 11 ассистов в 30 матчах лиги.

Криштиану показал лучший результат в истории лиги. Он побил рекорд 18 мая, когда сделал 44-е результативное действие.

Также португалец побил рекорд по количеству голов в саудовской лиге за один сезон, установленный в сезоне-2018/19 – тогда форвард «Аль-Иттихада» Абдерразак Амдалла также забил 34 гола.

По окончании заключительного матча чемпионата партнеры по команде устроили для Роналду чемпионский коридор прямо на поле.