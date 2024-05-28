Ванда продолжает напоминать о себе - празднует чемпионство «Галатасарая» и активно пиарит южноамериканский OnlyFans

Аргентинская телеведущая и модель вновь выложила откровенные фото.

В воскресенье «Галатасарай» обыграл «Коньяспор» 3:1 в 38-м туре турецкой Суперлиги и защитил чемпионский титул. «Галатасарай» выиграл чемпионат Турции в 24-й раз. У ближайшего преследователя «Фенербахче» – 19 побед. Лучшим бомбардиром чемпионата стал Мауро Икарди – 25 голов. Праздновали - с размахом, в гуляниях поучаствовала и возлюбленная Икарди - Ванда Нара.

А через несколько дней в соцсетях появились фото Ванды, рекламирующий южноамериканский аналог OnlyFans .